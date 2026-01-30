ฮอตปรอทแตก!! “POLCASAN” คว้ารางวัล “MOST LOVED MASCOT STICKERS OF THE YEAR” บนเวที “LINE STICKERS AWARDS 2025”

นาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินไปกว่า “POLCASAN” (โพก้าซัง) GMMTV Fandom Characters สุดคิ้วท์จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในเครือบริษัท “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” ที่ตกหัวใจอุนยายและเจ่เจ้จำนวนมาก ด้วยความดุ๊กดิ๊กแสนซน บวกกับความน่ารักที่ฮอตไม่แพ้ ปะป๊า “เต-ตะวัน วิหครัตน์” และพ่อพ่อ “นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” แถมยังโกอินเตอร์ไปแจกความสดใสในงานแฟนมีตต่างประเทศมาแล้ว ล่าสุดก็คว้ารางวัล “MOST LOVED MASCOT STICKERS OF THE YEAR” จากงาน “LINE STICKERS AWARDS 2025” งานประกาศรางวัลสติกเกอร์ไลน์แห่งปี เพื่อยกย่องเหล่า LINE CREATORS ผู้สร้างสีสันให้การสื่อสารบน LINE สนุกและมีเอกลักษณ์มาครอง โดยมีพ่อพ่อ “นิว” มาร่วมเป็นกำลังใจ และขึ้นร้องเพลงกับ “POLCASAN” ในงานอีกด้วย เรียกว่าตอกย้ำกระแสความปังของ “GMMTV Fandom Characters” อย่างมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณแฟนๆ ที่สนับสนุนและเอ็นดูยัยซัง มาโดยตลอด ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน