“เพชร เผ่าเพชร” ชาเลนจ์บทบาท ว่าที่คุณพ่อในภาพยนตร์เรื่อง ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’(เปิดรับพนักงานใหม่พร้อมกัน 29 ม.คนี้ ในโรงภาพยนตร์)

ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่หยุดพัฒนาฝีมือทางการแสดง สำหรับ เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข ล่าสุด ขอชาเลนจ์
ตัวเองอีกครั้ง ในภาพยนตร์เรื่อง ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ โดย GDH ร่วมสร้างกับ
One Cool Connect และ JAI Studios ผลงานของผู้กำกับ เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ร่วมโปรดิวซ์โดย ซีดี
พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์ พร้อมทีมนักแสดง เอิงเอย ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม
และพิมมา PiXXiE พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ เปิดรับพนักงานใหม่พร้อมกัน 29 ม.ค.นี้ ในโรงภาพยนตร์
เริ่มจากการที่ เต๋อ รู้จัก เผ่าเพชร จากผลงานเรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ ด้วยความที่บทบาทในเรื่องกับตัวจริงของ เผ่าเพชร แตกต่างกันแบบสุดขั้ว ทำเอา เต๋อ เซอร์ไพรส์หนักมากกับฝีมือทางการแสดงของ เผ่าเพชร ซึ่งในวันที่มา
แคสติ้งหนังเรื่องนี้ เผ่าเพชร มาพร้อมลุคสุดเซอร์ไว้หนวดไว้เครา ซึ่งพอแคสต์ผ่าน เต๋อ ส่งรูป เผ่าเพชรไปให้ทาง GDH
คำถามแรกที่ได้รับคือ “นี่คือใคร?” สำหรับ เต๋อ ถือว่าตอบโจทย์มาก ถือว่าเข้ากับบทที่ต้องการซึ่ง เต๋อ ได้นำคาแรกเตอร์
ของ เผ่าเพชร ตัวจริง มาใช้ในหนังเรื่องนี้ ด้วย
เพชร เผ่าเพชร กล่าวว่า “ในหนังเรื่อง ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ ผมรับบท
เทม ตัวแทนของคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นผู้ชายวัยกลางคน ที่รักและให้ความสำคัญครอบครัวมาก วางแผนจะมีลูกมาตลอด เป็นว่าที่คุณพ่อ พร้อมที่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก เทมเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดขาด และหนักแน่น เพราะเป็น
ศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจ เลยแบกรับบทบาทผู้นำครอบครัวเอาไว้ ซึ่งพอได้สวมบทบาทเป็นเทม รู้สึกว่าส่วนหนึ่ง
ในบทนี้ ค่อนข้างรีเลทกับตัวเองเหมือนกัน ยิ่งถ่ายทำ ยิ่งคุยกับผู้กำกับ ก็ยิ่งเข้าใจว่า ในความธรรมดาของหนัง คำถาม
เงียบ ๆ จะค่อยดังขึ้นเรื่อย ๆ ในหัวคนดู เนื้อหาคือใกล้ตัวมากครับ เป็นกระจกของคนวัยทำงาน ที่จะกระแทกใจวัย
สร้างครอบครัวมากเป็นพิเศษ เพราะพูดถึงหน้าที่ บทบาท ความคาดหวัง ในโลกที่ไม่มีคำตอบถูกผิดชัดเจน และทุก
โลเคชันของการถ่ายทำ ค่อนข้างจะเรียล คนดูจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวัน อยากให้ทุกคนเปิดใจ เปิดรับ
รสชาติใหม่ของหนังเรื่องนี้ อาจจะทำให้เราได้ยินเสียงของคำถามที่ทำให้ต้องฉุกคิดและทบทวนการใช้ชีวิต ก็ขอฝาก
ด้วยนะครับ หนังเรื่อง ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ เข้าฉาย 29 ม.ค.นี้ ในโรงภาพยนตร์
ครับ”
‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ ภาพยนตร์ที่ชวนตั้งคำถามกับชีวิต สังคม โลก
การทำงาน และการตัดสินใจครั้งส าคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ก่อนจะพาใครสักคนมาแจ้งเกิดเป็น “พนักงานใหม่” บนโลกใบนี้
เพราะในความเป็นจริง เราทุกคนต่างล้วนเป็น “พนักงานใหม่” ของโลกใบเดิมเสมอ
‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’
เปิดรับพนักงานใหม่พร้อมกัน 29 มกราคม 2569 ในโรงภาพยนตร์
