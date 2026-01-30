“จอร์จ-เวอาห์” แท็กทีม “มาร์ค-ภาคิน” ปลุกพลังนักวิ่ง ชวนเปิดประสบการณ์สับสปีด ประชันฝีเท้า ในงาน “Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour”

ที่สุดของงานวิ่งใจกลางเมืองเพียงหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์ Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ร่วมกับ Under Armour ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา จับมือร่วมเปิดประสบการณ์เอาใจสายวิ่ง จัดงานแถลงข่าว Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองที่ท้าทายทุกจังหวะฝีเท้า ชวนคนที่รักการวิ่งมาร่วมสร้างสถิติในระยะทางที่เป็นไมล์ของตัวเองไปด้วยกัน ภายใต้คอนเซปต์ Beat Your Mile, Make Your 10 Mile GREEN Memory เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะกับ 4 กิจกรรม เพื่อสร้าง Eco-Friendly & Sustainable Events ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของงาน Supersports 10 Mile Run ที่ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด ภายในงานพบกับ 2 นักแสดงสายสปอร์ต “จอร์จ–เวอาห์” และ “มาร์ค–ภาคิน” แท็กทีมร่วมชวนเหล่านักวิ่งออกมาประชันฝีเท้า พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้คนรักการวิ่ง อาทิ ป่าน–คมกฤษณ์, อาย–ศรสวรรค์ และอีกมากมายที่มาร่วมปลุกพลังคอมมูนิตี้นักวิ่งให้คึกคัก เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 10 ไมล์ (16 กิโลเมตร) และระยะ 5 ไมล์ (8 กิโลเมตร) ผู้เข้าร่วมจะได้รับ Race Pack พร้อมของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,500 บาท รับเสื้อ Speedtech Run Race Tee จาก Under Armour มูลค่า 1,390 บาท และสำหรับนักวิ่งระยะ 10 ไมล์ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด รับเสื้อ Finisher จาก Under Armour เพิ่มอีก 1 ตัว นอกจากนี้ยังมีรางวัล TOP 100 สำหรับนักวิ่งชายและหญิงอย่างละ 100 อันดับ พร้อมถ้วยรางวัลดีไซน์พิเศษสำหรับ Overall 3 อันดับแรก ทั้งรุ่นทั่วไปและรุ่นอายุ รวมถึงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท สำหรับ Overall 3 อันดับแรก ระยะ 10 ไมล์
จอร์จ–เวอาห์ เผยว่า “ปัจจุบันคนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น ผมเองเป็นคนที่รักกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การวิ่งถือเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่าย สะดวก และเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour เป็นรายการที่ตอบโจทย์นักวิ่งอย่างแท้จริง ทั้งในแง่ของโลเคชันใจกลางเมือง ระยะทางที่ท้าทาย และบรรยากาศของคอมมูนิตี้นักวิ่ง นอกจากจะได้ทดสอบศักยภาพและพัฒนาสถิติของตัวเองแล้ว ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงเสื้อวิ่งคุณภาพจาก Under Armour มูลค่า 1,390 บาท และผมขอแนะนำเป็นพิเศษกับรองเท้าวิ่งรุ่น Velociti Distance ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการซ้อมและการแข่งขัน จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้างสถิติ 10 ไมล์ของตัวเองไปด้วยกันครับ”
ด้าน มาร์ค–ภาคิน เสริมว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ ปัจจุบันการวิ่งแบบ City Run กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ เพราะสะดวกและสามารถออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศของเมือง การวิ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลาย ได้ออกมาทำอะไรใหม่ๆ ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour จึงถือเป็นรายการวิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัว และยังเป็นงานวิ่งใจกลางเมืองเพียงหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์ ที่สำคัญงานนี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งการลดขยะ การใช้วัสดุ BIO PLASTIC และการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ผู้เข้าร่วมจะได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมซ้อมให้พร้อม แล้วมาสร้างประสบการณ์การวิ่งดี ๆ ร่วมกันในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับ”
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในราคา Early Bird วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 ระยะ 10 ไมล์ ราคา 750 บาท และระยะ 5 ไมล์ ราคา 650 บาท และ Normal Rate วันที่ 1–30 เมษายน 2569 ระยะ 10 ไมล์ ราคา 850 บาท และระยะ 5 ไมล์ ราคา 750 บาท พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ซื้อครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน
การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.supersports10mile.com