“บอย ภิษณุ” ตอบแล้ว ปมพระเอกลูกไม่ใช่ลูก ลั่นมั่นใจทำเองไม่ต้องตรวจ DNA

“บอย ภิษณุ” ลั่นไม่ต้องตรวจ DNA มั่นใจทำเอง หลังถูกโยงเป็นพระเอกลูกไม่ใช่ลูก บอกไม่นอยด์ แต่ห่วงความรู้สึกของเด็กและพระเอกตัวจริงมากกว่า
เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองว่าใช่อักษรย่อ พระเอกเพิ่งรู้ว่าลูกที่เกิดกับอดีตภรรยาไม่ใช่ลูกของตัวเอง สำหรับนักแสดงหนุ่ม “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในการเปิดฟิตติ้งซีรีส์ HOMETOWN ROMANCE คุณแฟนบ้านนอก โดยบอยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่ตนแน่นอน เพราะมั่นใจว่าทำเอง แต่ก็ห่วงความรู้สึกของพระเอกคนที่เป็นข่าวและเด็กมากกว่า
“จริงๆ ผมตามข่าวอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่ถ้าบอกว่าเป็นผมอาจจะไม่ใช่นะ เพราะดูหน้าลูกผมก่อน แรกๆ อาจจะมีคิดว่าใช่เราหรือเปล่านะเพราะหน้าก็ไปทางแม่เขาเยอะ แต่พอโตมาเริ่มเหมือนเราแล้ว ไม่ใช่ผมแน่นอนครับ ก็สบายใจได้ เราก็ไม่รู้เนอะว่าเป็นใคร ก็มีคนทักมาถามอยู่บ้างนะ เจอกันแล้วก็แซวกันเล่นๆ พี่หรือเปล่า เราก็บอกว่าไม่ใช่ๆ ดูหน้าด้วย (หัวเราะ) แต่ถามว่าเสียความรู้สึกไหมตอนมีคนมาถาม ไม่เลยครับ มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เราเสียใจหรือรู้สึกไม่ดี เพราะไม่เกี่ยวกับเราเลย ผมว่าความรักที่เรามีกับลูกมันมากกว่าจะเอาเรื่องที่คนอื่นคิดไปเรื่อยมานั่งคิด มันไม่จำเป็นเลย ของผมไม่ต้องตรวจเลยครับ ผมทำเองครับผมรู้ ผมทำเองครับ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจ DNA อะไรเลย
ไม่บั่นทอนความรู้สึก แต่ผมรู้สึกว่าดาราคนนั้นเขาอยากพูดหรือเปล่า เรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า แล้วพอเป็นข่าวมาคนก็ไปตามหากัน สุดท้ายถ้าหาเจอเขาจะรู้สึกยังไง นี่คือที่ผมรู้สึกนะ ผมรู้สึกแทนพระเอกคนนั้นว่าถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งลูกที่คิดว่าเป็นลูกของเราไม่ใช่ลูกของเราจะรู้สึกยังไง คงอายไหมหรือเสียใจ เขาไม่ได้อยากบอกใครไหม เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปบอกคนอื่น เราแค่ห่วงความรู้สึกของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง ว่าถ้าเป็นเราจะยังไงวะ เราก็คงไม่ได้อยากให้ใครรู้มั้ง น่าจะดีที่สุดนะ
แล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของเด็กด้วย ตรงนี้พอมันเข้ามาอยู่ในระบบสื่อ มันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอด แล้ววันหนึ่งที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมา เขาจะรู้สึกยังไง ผมว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าที่เราจะมาค้นหาว่าพระเอกคนนั้นเป็นใคร ถ้ามองหลายๆ มุมได้ มองหลายๆ มุมไว้ก็ดีเหมือนกัน ยุคนี้ทุกอย่างไวไปหมดเลย”