“มินิ จันทร์เก้า” เด็กหญิงวัย 10 ปี ที่ไถความฝันขึ้นจุดสูงสุดของซีเกมส์

เด็กหญิงวัย 10 ขวบ กับสเก็ตบอร์ดคู่ใจ อาจดูเป็นเพียงภาพความฝันของเด็กธรรมดา แต่สำหรับ “น้องมินิ” จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกีฬาไทย
จากการไถสเก็ตบอร์ดเล่นทุกวัน ด้วยความรักล้วน ๆ ไม่มีแผน ไม่มีเป้าหมายใหญ่ เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ค่อย ๆ เติบโตด้วยความมุ่งมั่น การสนับสนุนจากครอบครัว และการเรียนรู้แบบไม่ยอมแพ้ ก่อนจะก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ในวัยเพียง 10 ขวบเท่านั้น
ความสำเร็จของมินิ ไม่ได้สะท้อนเพียงพรสวรรค์ แต่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าฝัน กล้าลงมือทำ และยอมแลกความสบายของวัยเด็ก เพื่อไล่ตามสิ่งที่รักอย่างจริงจัง บนเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความกดดันและความคาดหวัง
ในวันที่กีฬาไทยกำลังมองหาความหวังใหม่ เรื่องราวของเด็กหญิงวัย 10 ปี บนสเก็ตบอร์ด จึงไม่ใช่แค่เหรียญทองหนึ่งเหรียญ แต่คือประกายไฟเล็ก ๆ ที่อาจจุดฝันให้เด็กไทยอีกนับไม่ถ้วน ลุกขึ้นมาลอง ลุกขึ้นมาสู้ และเชื่อว่า อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของความสำเร็จ
ขณะเดียวกัน การกีฬาแห่งประเทศไทย ก็พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบการพัฒนาที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป