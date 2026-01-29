"ฟุตบอล" เสน่ห์ของลูกหนัง กีฬาที่ได้รับความนิยมมากในซีเกมส์

ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์หากจะพูดถึงกีฬาที่เป็น "หัวใจ" และได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล คงหนีไม่พ้น "ฟุตบอล" เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นประเภททีมชายหรือทีมหญิง เสน่ห์ของลูกหนังอาเซียนนั้นมีพลังดึงดูดมหาศาลที่ทำให้แฟนบอลทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลเข้าสู่สนาม ตั้งแต่นัดเปิดสนามไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศ
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสำคัญของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแสวงหาผู้ชนะหรือการก้าวไปสู่เหรียญทองเท่านั้น แต่หัวใจหลักคือการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการสร้าง "มิตรภาพ" และ "น้ำใจนักกีฬา" เราอยากให้ภาพจำที่งดงามที่สุดคือนาทีที่นักกีฬาเข้าสวมกอดกันหลังจบเกม และการให้เกียรติคู่แข่งขันในยามที่อีกฝ่ายพ่ายแพ้ เพราะความสวยงามที่แท้จริงของกีฬาเริ่มต้นจากการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับตัวบุคคลและในฐานะตัวแทนของชาติ
นอกจากสปิริตในสนามแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น คือ บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอล ที่ไม่ใช่การประชันความเกรี้ยวกราด แต่เป็นการส่งต่อกำลังใจที่สร้างสรรค์จากอัฒจันทร์สู่มือนักกีฬา เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือทีมคู่แข่ง สัมผัสได้ถึงสปิริตของแฟนบอลที่พร้อมจะต้อนรับเพื่อนบ้านด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น
ซึ่งมิติเหล่านี้เองที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและประเทศไทย ในฐานะ "เจ้าภาพ" สู่สายตาคนทั่วโลก เพราะฟุตบอลคือกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลก