xs
xsm
sm
md
lg

“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โยเกิร์ต” เขินถูกถามสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” บอกจักรวาลหมุนมาให้เจอกัน ตอนนี้ยังเป็นพี่น้อง เผยช่วยนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย

ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามมาพักใหญ่ว่า “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” กับหนุ่มรุ่นน้อง “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” เป็นแฟนกันหรือเปล่า หลังได้ร่วมถ่ายคอนเทนต์ด้วยกัน เมื่อโยเกิร์ตถูกถามเรื่องนี้เจ้าตัวก็เขินม้วนบอกว่าจักรวาลหมุนให้ตนกับกระทิงมาเจอกัน ตอนนี้เป็นพี่น้องกัน

“เรื่องแบบนี้เขาคุยกันต่อหน้ากล้องได้เหรอคะ เรื่องแบบนี้มันไม่คุยกันสองคนเหรอ…จักรวาลเขาหมุนมา เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะ รู้จักกันมาสักพักแล้วแต่มาหลังๆ เหมือนจะสนิทกันมากขึ้น ก็อย่างที่บอกว่าจักรวาลเขาหมุนมาแบบที่เห็น เมื่อก่อนณเดชน์-ญาญ่ายังเป็นแค่คู่จิ้นกันเลย ส่วนเราก็ไม่รู้แค่พูดลอยๆ เป็นพี่เป็นน้องกัน”

มาแบบลัดคิวไหม จะเป็นหัวแถวหรือเปล่าให้ไปถาม “กระทิง” เอง บอกตอนนี้เทรนด์หมาเด็กกำลังมา ทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวย
ถามโยไม่ได้ ไปถามกระทิงดีกว่า เรื่องแบบนี้ต้องไปคุยสองคน คุยต่อหน้ากล้องไม่ได้ (สเปก?) ใครไม่สเปกพูดมา…. ช่วงนี้เขาก็ฮิตเทรนด์หมาเด็กเนอะ หมาเด็กมันก็ทำให้กระชุ่มกระชวย ใครไม่เคยมีหมาเด็กก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันกระชุ่มกระชวยใจยังไง ก็ต้องลองดู (หมาเด็กพันธุ์อะไร?) ชอบโกลเด้นอยู่นะ โกลเด้นเล่นบาสได้ไหม วาเลนไทน์ก็กลัวเหงาอยู่นะ รอดู เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะ”












“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย
“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย
“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย
“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย
“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น