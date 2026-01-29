“โยเกิร์ต” เขินตอบสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” จักรวาลหมุนมาให้เป็นพี่น้องกัน ช่วงนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย

“โยเกิร์ต” เขินถูกถามสัมพันธ์ “กระทิง ขุนณรงค์” บอกจักรวาลหมุนมาให้เจอกัน ตอนนี้ยังเป็นพี่น้อง เผยช่วยนี้ฮิตเทรนด์หมาเด็ก มีแล้วกระชุ่มกระชวย
ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามมาพักใหญ่ว่า “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” กับหนุ่มรุ่นน้อง “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” เป็นแฟนกันหรือเปล่า หลังได้ร่วมถ่ายคอนเทนต์ด้วยกัน เมื่อโยเกิร์ตถูกถามเรื่องนี้เจ้าตัวก็เขินม้วนบอกว่าจักรวาลหมุนให้ตนกับกระทิงมาเจอกัน ตอนนี้เป็นพี่น้องกัน
“เรื่องแบบนี้เขาคุยกันต่อหน้ากล้องได้เหรอคะ เรื่องแบบนี้มันไม่คุยกันสองคนเหรอ…จักรวาลเขาหมุนมา เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะ รู้จักกันมาสักพักแล้วแต่มาหลังๆ เหมือนจะสนิทกันมากขึ้น ก็อย่างที่บอกว่าจักรวาลเขาหมุนมาแบบที่เห็น เมื่อก่อนณเดชน์-ญาญ่ายังเป็นแค่คู่จิ้นกันเลย ส่วนเราก็ไม่รู้แค่พูดลอยๆ เป็นพี่เป็นน้องกัน”
มาแบบลัดคิวไหม จะเป็นหัวแถวหรือเปล่าให้ไปถาม “กระทิง” เอง บอกตอนนี้เทรนด์หมาเด็กกำลังมา ทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวย
“ถามโยไม่ได้ ไปถามกระทิงดีกว่า เรื่องแบบนี้ต้องไปคุยสองคน คุยต่อหน้ากล้องไม่ได้ (สเปก?) ใครไม่สเปกพูดมา…. ช่วงนี้เขาก็ฮิตเทรนด์หมาเด็กเนอะ หมาเด็กมันก็ทำให้กระชุ่มกระชวย ใครไม่เคยมีหมาเด็กก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันกระชุ่มกระชวยใจยังไง ก็ต้องลองดู (หมาเด็กพันธุ์อะไร?) ชอบโกลเด้นอยู่นะ โกลเด้นเล่นบาสได้ไหม วาเลนไทน์ก็กลัวเหงาอยู่นะ รอดู เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะ”