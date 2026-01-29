“บอย ภิษณุ” จุกอก พูดไม่ออก ไม่กล้าโทร. ไม่กล้าส่งข้อความหา “นุ่น-หลุยส์” อยากกอดแน่นๆ

หลังได้ฟังคำแถลงของ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” กรณีสูญเสียลูกสาวคนแรก จากภาวะมดลูกแตก นักแสดงหนุ่ม “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” ก็ได้โพสต์ข้อความทันทีผ่านอินสตาแกรม ยอมรับมีคำพูดมากมายอยากบอกทั้งสองคน แต่ไม่กล้าโทร. ไม่กล้าส่งข้อความ อยากกอดแน่นๆ เป็นกำลังใจให้นะ
“มีคำพูดอยู่ในหัวเยอะมากที่จะอยากจะบอกน้องทั้งสอง แต่ไม่กล้าที่จะโทร. ไม่กล้าที่จะส่งข้อความ แต่แค่คิดว่าบางครั้งคำพูดใดๆ ก็ไม่สามารถเยียวยาความรู้สึกของน้องทั้งสองได้ นอกจากตัวของน้องเอง มันจุกอกไปหมด พูดไม่ออก ผ่านมันไปให้ได้ อยากกอดแน่นๆ ทั้งคู่ พี่อยู่เคียงข้างนุ่น-หลุยส์เสมอ รัก”
พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “เป็นกำลังใจให้น้องนะ 😭”