“ตั๊ก ศิริพร” ร้องไห้ตาม เข้าใจหัวอก “นุ่น-หลุยส์” เคยผ่านการสูญเสียเหมือนกัน

แฟนๆ และคนบันเทิงหลายราย ร้องไห้ตาม “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” กับ “หลุยส์ สก็อต” ซึ่งในวันนี้ (29 ม.ค.) ออกมาแถลงข่าวเสียลูกคนแรก จากภาวะมดลูกแตก ลูกเสียชีวิตใจครรภ์ นุ่นเกือบไม่รอด เหตุเสียเลือดในปริมาณมาก ซ้ำมีภาวะน้ำท่วมปอด รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนานถึง 4 วัน
ด้าน “ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด” ได้โพสต์ถึงทั้งคู่ หลังจบการแถลงข่าว ลั่นร้องไห้ตาม เข้าใจหัวอก เคยผ่านการสูญเสียมาเหมือนกัน
“พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องนุ่นและน้องหลุยส์นะคะพี่เข้าใจน้องทั้งสองมากๆ จากคนที่เคยผ่านการสูญเสียมาเหมือนกันพี่เข้าใจและเห็นใจน้องทั้งสองที่สุดเลย นั่งดูการแถลงข่าวพี่ก็ร้องไห้ตามน้องไปด้วยมันจุกตรงคอจริงๆ น้องทั้งสองเป็นคนดีและน่ารักมากๆ อยากจะบอกว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะและกำลังใจจากแฟนๆ ทั่วประเทศด้วยค่ะ”