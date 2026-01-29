ศาลพิพากษายกฟ้อง 4 พี่สาว “แน็ก ชาลี” ไม่ได้หมิ่นประมาทน้องชาย

จากกรณีที่ “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 4 พี่สาวในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เนื่องจากพี่สาวได้ออกมาโพสต์ข้อความพาดพิงตนเอง มองเป็นการใส่ความและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งทาง “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ทนายฝั่ง 4 พี่สาว ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าแน็กไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย และจะเอาให้ถึงคุก ขณะที่แน็กฟาดพร้อมอยู่คนเดียว จนกลายเป็นกระแสบานปลายในโลกออนไลน์
ล่าสุด 29 ม.ค. 69 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดังกล่าว ทนายนิด้าก็ได้เผยผ่านสอรี่หลังจากเสร็จสิ้นการฟังคำพิพากษา โดยโพสต์ภาพที่แคปหน้าจอขณะวิดีโอคอลกับ 3 ใน 4 พี่สาวของแน็ก พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “ขอแสดงความยินดีกับ 4 ป้าด้วยนะคะ #ศาลพิพากษายกฟ้อง ไม่ได้หมิ่นประมาทน้องชาย ปล.หายไปป้านึง”
นอกจากนี้ ทนายนิด้า ยังเผยอีกว่า จริงอยู่ว่าการยกฟ้องไม่ได้แปลว่าฟ้องเท็จ แต่การยัดเยียดข้อเท็จจริงในคำฟ้อง มันก็ไม่เท่ากับการใช้สิทธิโดยสุจริต