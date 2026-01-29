กรุงศรี จับมือ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่าน “ห้องหนัง เพื่อการเรียนรู้” และ “สนามเด็กเล่น” ให้น้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ผ่านโครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้น้องๆ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้เสริมโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการดังกล่าว กรุงศรี และ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลคุณภาพ ทั้งภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดี เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และการต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในอนาคต พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งมอบ “สนามเด็กเล่น” ที่ออกแบบด้วยวัสดุรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบหลัก สอดคล้องกับแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ จินตนาการ และความสุขให้แก่น้อง ๆ
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกรุงศรี ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” แห่งนี้ นับเป็นห้องที่ 6 จากโครงการดังกล่าว หลังจากที่ได้ส่งมอบไปแล้ว 5 ห้อง 5 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านพารา จังหวัดภูเก็ต และ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) จังหวัดพิษณุโลก
พิธีส่งมอบได้รับเกียรติจาก ณัฏฐมณี เลขวณิชกุล ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อภิชาติ คงชัย กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมผู้บริหารระดับภูมิภาคของกรุงศรี ร่วมกันส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ผ่าน วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย ชัยพร ศรีนวลจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอด่านมะขามเตี้ย, ปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ เบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ร่วมรับมอบ
นอกจากนี้ กรุงศรี ยังได้นำวัสดุรีไซเคิลจากโครงสร้างและอุปกรณ์บูธกิจกรรมของธนาคารและบริษัทในเครือ มาปรับใช้ในการสร้าง “สนามเด็กเล่น” เพื่อต่อยอดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสนามที่ 2 โดยสนามเด็กเล่นแห่งแรกส่งมอบให้ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) จังหวัดพิษณุโลก ตอกย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน พร้อมสร้างรอยยิ้ม ความสุข และแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตประเทศ
ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และกรุงศรี ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมในระยะยาว