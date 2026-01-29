กกท. เปิดบ้านต้อนรับอาเซียน ชวนคนไทยร่วมเชียร์กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาคนพิการระดับอาเซียน “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขันเพื่อชัยชนะของนักกีฬาคนพิการจากภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังใจ ความมุ่งมั่น และศักยภาพของมนุษย์ ที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความพยายามและความฝัน ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งหวังให้มหกรรมกีฬาครั้งนี้ เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทย
ตลอดการเตรียมความพร้อม การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานยกระดับสนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนักกีฬา ครอบครัว แฟนกีฬา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป สะท้อนบทบาทของกีฬาในฐานะเครื่องมือสร้างความเข้าใจ ความเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
ขอเชิญชวนร่วมส่งแรงใจ เชียร์ทัพนักกีฬาพาราไทย และนักกีฬาจากชาติอาเซียน ให้กำลังใจพวกเขาในทุกสนามแข่งขัน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในฐานะเจ้าภาพที่อบอุ่นของประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่า เสียงเชียร์จากประชาชน คือพลังสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความหมายของการแข่งขัน และทำให้อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นมากกว่ามหกรรมกีฬา แต่เป็นความทรงจำร่วมของสังคมไทย ที่สะท้อนคุณค่าของกีฬา ความเท่าเทียม และหัวใจของการเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง