อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เวทีสะท้อนบทบาท กกท. กับการพัฒนากีฬาไทยอย่างยั่งยืน

การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับภาพลักษณ์วงการกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติ ผ่านการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด “กีฬาเพื่อทุกคน” ที่มุ่งสร้างโอกาส ความเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคม
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนทิศทางการพัฒนากีฬาของประเทศ คือการจัดนิทรรศการ “Green Pavilion” ภายใต้แนวคิด “Play Forward เล่นกีฬาไปพร้อมกับการรักษ์โลก” ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อสื่อสารแนวคิดการจัดการแข่งขันกีฬาที่คำนึงถึงความยั่งยืน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง
การเป็นเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมส์ ไม่ได้เป็นเพียงการจัดการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการมหกรรมกีฬานานาชาติ ควบคู่การพัฒนาสนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิด Universal Design ทั้งทางลาด ห้องน้ำ พื้นที่บริการนักกีฬา ระบบสื่อสารภายในสนาม และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม
นิทรรศการ Green Pavilion ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน นักกีฬา และสื่อมวลชน ได้เห็นมิติใหม่ของวงการกีฬาไทย ที่ผสานความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จึงไม่ใช่เพียงมหกรรมการแข่งขันของนักกีฬาคนพิการจากภูมิภาคอาเซียน แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม การเข้าถึง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านพลังของกีฬา พร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยในเวทีนานาชาติอย่างชัดเจน