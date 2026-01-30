“บุ๋ม ปนัดดา” ซื้อเสื้อผ้าใหม่ยกตู้ น้ำหนักลด 20 กิโล คืนร่างสวยกลับสู่สาวไซส์ M ไม่ต้องตัดกระเพาะ

“บุ๋ม ปนัดดา ลดน้ำหนัก 20 กก. คืนร่างสวยสับกลับสู่ไซส์ M เท่าสมัยประกวดนางงาม ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ยกตู้ รื้อของเก่าออกมาขาย เผยเคล็ดลับเฟิร์มไม่ย้วย ยันไม่ได้ป่วยหนักหรือแอบไปตัดกระเพาะตามข่าวลือ รับเคยถูกเสนอซื้อตัวจริง 40 ล้าน แต่ไม่อยากเล่นการเมือง
ทำเอากองทัพนักข่าวถึงกับตะลึงไปเลย หลังจาก “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ได้ออกมาแถลงข่าวด้วยหุ่นสวยสับ กับการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์อาหารเสริม Inzune (อินซูเน่) ของ Dr.JiLL ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ที่เจ้าตัวลงทุนถอดสายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่ต้องแอดมิตด่วน เพื่อมาถ่ายภาพโปรโมตเซ็ตใหม่ และออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยหุ่นที่สวยเพรียวยิ่งกว่าเดิม บอกว่าตอนนี้ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมด และของเดิมก็ต้องรื้อออกมาขายยกตู้ จากสาวไซส์ 2XL กลับมาเหลือแค่ไซส์ M แล้วตอนนี้
“ก็ตกใจเหมือนกันเพราะตอนนี้เสื้อผ้าที่เคยใส่ก็ใส่ไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนมาซื้อเสื้อผ้าไซส์ M ในชีวิตไม่ได้แตะไซส์ M มานานมากแล้ว จาก 2XL ปกติ L ก็ตื่นเต้นแล้วนะ เปลี่ยนกลับมาในรอบกี่ปีจำไม่ได้แล้ว ทุกคนก็เห็นดิฉันเดินแบบกลิ้งได้ตลอดใช่ไหมคะ ดิฉันก็หนาแน่นมานานมากแล้ว เพราะตั้งแต่ตอนสมัยประกวด ตอนที่ใส่ชุดว่ายน้ำนั่นแหละ M บ้าง S บ้าง ทุกอย่างก็เกือบจะกลับไปไซส์ที่บุ๋มฮอตสุดๆ ตอนนั้น เหลือแค่เฟิร์มอีกหน่อยเท่านั้นเอง
ก็กลายเป็นว่าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ยกตู้เลย ต้องเอาเสื้อผ้าเก่าๆ ออก คิดว่าน่าจะต้องเอามาขายค่ะ มันลดลงทุกส่วนเลยค่ะ แต่โชคดีที่มันไม่ได้ลดฮวบฮาบ ก็แนะนำให้คนที่ลดน้ำหนักเสริมโปรตีนด้วยนะคะ การลดน้ำหนักที่เยอะ 20 กก. แบบนี้มันจะย้วยแต่บุ๋มไม่มีเลย อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินโปรตีนหนัก และออกกำลังกายควบคู่ ก็เลยยังมีกล้ามเนื้อ คิดว่าโชคดีที่ลดแล้วไม่ได้ดูโทรมอย่างที่หลายคนจะกลัวกัน
ก็เพิ่งมีคอมเมนต์แรกในชีวิตว่าหยุดผอมได้แล้วนะ ไม่ใช่ IO นะคะ แต่เป็นพี่ๆ ที่ติดตามเรามานาน จากนี้ก็ขอเป็นความเฟิร์มดีกว่า คงไม่ได้เน้นที่ตัวเลขน้ำหนักแล้วค่ะ ก็จากที่เปิดตัวครั้งแรก 17 กก. มาวันนี้ 20 กก. ก็คือลดไป 3 กก. ในเวลาไม่ถึงเดือน อาจจะเพราะเราป่วยด้วยมั้ง เลยไม่ได้กินขนมอย่างที่อยาก”
บอกไม่ได้กินแค่เฉพาะอาหารเสริมที่เป็นพรีเซ็นเตอร์เท่านั้น แต่กินตัวอื่นด้วย
“มีผลกระทบกับชีวิตตัวเองมากกว่ากับชีวิตเสื้อผ้า ไซส์เข็มขัดที่เคยซื้อไว้ แม้กระทั่งชุดลงพื้นที่ค่ะ กลายเป็นกางเกงโอเวอร์ไซส์เฉยเลย ใส่ไม่ได้สักตัว จริงๆ มีหลายคนอยากให้ถ่ายชีวิตประจำวันว่าบุ๋มกินอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดู และเราอย่าโกหกประชาชนค่ะว่ากินตัวเดียวแล้วลดได้ เราจะไม่หลอกคนค่ะ คือตอนเช้าบุ๋มต้องอัดโปรตีน เน้นไข่ต้ม ไข่เจียว ไข่อะไรก็ได้ เน้นโปรตีน หรือถ้าหาไข่ไม่ได้ก็แนะนำให้กินโปรตีนเช็กอัดไปก่อน ตอนเที่ยงก็กินปกติเลย แต่ไม่ใช่ว่า 3-4 จานนะ แค่จานเดียวพอนะ กินแบบมีสติ ข้าวมันไก่ก็ไม่เอาหนังได้ไหม หรือก๋วยเตี๋ยวชามนึง แต่มีกากหมูอีกชามก็ไม่เอานะคะ (หัวเราะ) แต่มื้อเย็นต้องเบาสุดๆ เท่าที่จะเบาได้ ก่อน 5 โมงเย็น ก็คือเป็นมื้อสุดท้าย ถ้าไม่ได้ก็อัดโปรตีนเหมือนเดิม
แต่จะมี Inzune ตัวนี้ตอนมื้อเที่ยงที่บุ๋มจะกินหนัก หรือถ้าวันไหนลงพื้นที่หนักก็จะไปตัวเบิร์น แต่จะไม่กินทุกวัน ไม่กินพร่ำเพรื่อ แล้วก็จะมีตัวไฟเบอร์ระบายออกแค่นั้นเลยค่ะ หน้าท้องก็จะแฟ่บแบบนี้เลย โชคดีที่ทางดร.จิลล์เขามีโปรแกรมเซ็ตให้เราหมดก็ยังถามเขาว่าไม่มีจัดเซ็ตแบบนี้ให้ชาวบ้านบ้างเหรอ เขาจะได้รู้ว่ากินอะไรยังไง แต่ทางนี้เขาบอกว่าพรีเซ็นเตอร์คนละคน (หัวเราะ) แต่เราก็กินของคนอื่นด้วย เพราะเรารู้สึกว่ามันต้องเสริมกัน ไม่ใช่ว่ากินตัวเดียวลงทั้งหมด บุ๋มว่าต้องดูแลแบบครบวงจรถึงจะโอเคทั้งหมด แต่ที่สำคัญต้องมีสติกับการกิน”
เผยสุขภาพทุกอย่างเพอร์เฟกต์ แค่แพ้ฝุ่นเท่านั้น
“ตอนทุกคนไม่ถามเรื่องลงพื้นที่แล้วค่ะ ทุกคนจะถามเรื่องหุ่น แต่ก่อนประชาชนเวลามาเจอก็จะเข้ามากอดนะ แต่เดี๋ยวนี้เริ่มจับตัว (หัวเราะ) ว่าเราลงจริงไหม ทำไมกล้ามเนื้อเฟิร์มขนาดนี้ สุขภาพก็โอเคมากๆ เลย เพิ่งตรวจสุขภาพแบบครบเซ็ตฉลอง 50 ปีของดิฉัน ผลการตรวจคือเพอร์เฟกต์ทุกอย่าง แฮปปี้มาก ดิฉันชนะหมู่มารมาหมด ไม่ว่าจะตึกถล่ม น้ำท่วม กระสุนลอยข้ามหัวมาทุกอย่าง แต่มาแพ้ฝุ่นค่ะ จากการที่มีถ่ายโฆษณาวันนึง แล้ววันนั้นก็ฝุ่นเยอะมากพอดี ก็ถ่ายกันกลางสี่แยกราชดำริเลย น็อกเลยค่ะ พอ 4 โมงเย็นเริ่มมีไข้ขึ้น หลอดลมอักเสบ พูดไปไอไป เสมหะหนักมาก เริ่มหายใจไม่ค่อยออก ก็เลยได้ไปแอดมิตเลย
ก็อยู่โรงพยาบาลยาว แล้วคุณหมอบอกว่างดเยี่ยม เท่านั้นแหละข่าวก็ตีกันไปว่าดิฉันอยู่ไอซียู แต่ดิฉันอยู่ห้องปกติหรูหราสบายนะคะ โรงพยาบาลอัปเกรดให้ ไม่ได้เจ็บป่วยหนักอะไรขนาดนั้น เพียงแต่ว่าห้ามพูด เพราะพูดแล้วจะไอหนักมาก มันทรมานมากและจะยิ่งกระตุ้นการอักเสบของหลอดลม และคุณหมอก็รู้ว่าดิฉันเพื่อนเยอะ คนรักเยอะ ก็เลยงดเยี่ยมดีกว่า ไม่งั้นก็ต้องมานั่งตอบคำถาม
แต่ที่เห็นน้องอเล็กซ์ (ลูกชาย) ร้องไห้หนักมาก เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเราป่วย ตั้งแต่มีน้องอเล็กซ์มาบุ๋มไม่เคยป่วยอย่างนี้เลย และเด็กไม่เข้าใจว่าตัวพ่นคืออะไร เขาไม่ยอมให้เราอยู่บนเตียงคนป่วย เขาให้เรานอนเตียงคนเยี่ยม เขาจะรู้สึกว่าแม่ห้ามป่วย แม่ห้ามเป็นอะไร แล้วยิ่งพอเราใส่เครื่องพ่นยา เขายิ่งร้องหนัก ไม่เคยเห็นเขาร้องไห้ขนาดนี้มาก่อน คนเป็นแม่ปวดใจเลย ก็เลยบอกคุณหมอว่าขอออกจากโรงพยาบาล เพราะเราก็อยู่มา 4 วันแล้ว และอีกวันค่อยกลับมาพ่นยา เพราะสงสารลูก เราก็ใจจะขาด คือเด็กยังไม่เข้าใจว่าแม่ไม่สบายคืออะไร ต้องพ่นยาคืออะไร”
ยืนยันไม่ได้ตัดกระเพาะ แต่อย่างอื่นเป็นหนูทดลองมาหมดแล้ว
“ตัดกระเพาะดิฉันไม่ไหวจริงๆ ดูแผลได้นะคะ ไม่มีนะคะ เปิดหน้าท้องให้ดูได้ ก็ไม่ต้องตัดกระเพาะแล้วค่ะ เพราะน้ำหนักลงเยอะแล้ว ชีวิตไม่ได้ต้องการผอมขนาด 40 กว่า เพราะตอนประกวดก็เกือบ 60 อยู่แล้ว ดิฉันก็ใหญ่สุดบนเวทีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องนั่งมาตัวเล็กตัวน้อยนะคะ (หัวเราะ) ก็ไม่ได้ตัดกระเพาะค่ะ แต่เคยคิดกลืนบอลลูนค่ะ เพราะเป็นคนที่ชอบกินจุกจิก โชคดีที่มาเจอ Inzune พอดี และตัวนี้ช่วยให้เราลดการกินจุกจิก หรือต่อให้กินไปมันก็จะไปตัดน้ำตาล ตัดแป้งให้เรา 40% แต่ถ้าตัดกระเพาะมันจะมีผลกับร่างกายเราในระยะยาว บุ๋มไม่ได้ห้ามเรื่องตัดกระเพาะนะ แต่ถ้าใครตัดก็ต้องศึกษาดีๆ ว่าตัดแล้วจะเป็นยังไง ต้องดูแลร่างกายยังไง ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียของมัน
ปักปากกาบุ๋มก็เคยปักค่ะ นานมากแล้ว ช่วงก่อนท้องอาร์เธอจะมีช่วงนึงที่บุ๋มฮึบลงมาหน่อยนึง แต่ถ้าเราไม่เลิกนิสัยการกินมันก็กลับมาอีก พอเราเลิกปักมันก็จะมามากกว่าเดิม สันดานดิฉันไม่สามารถหยุดกินได้ พูดนิสัยอย่างเดียวไม่ได้หรอก เพราะมันติดตัวมา ก็เลยคิดว่าขนาดปากกายังไม่ได้ผล ก็เลยต้องมานั่งคุยกับตัวเอง อายุ 50 แล้วเราจะทำยังไง ก็ให้รางวัลตัวเองดีกว่า และนี่คือรางวัลของบุ๋ม ที่ผ่านมาก็พยายามลดน้ำหนักมาตลอดค่ะบุ๋มนี่ปักปากกาตั้งแต่รุ่นแรกนะจ๊ะ อะไรมาใหม่ปนัดดาลองหมด ที่ทำไปร้องคร่ำครวญไปดิฉันก็ลองมาหมดแล้ว คุณหมอก็รักดิฉันมาก มีอะไรมาใหม่ก็จะเรียกปนัดดาก่อนเลย ปนัดดาลองมาให้หมดแล้วนะคะ แม้กระทั่งวัคซีนอะไรมาไทยแรกๆ ปนัดดาก็จะโดนเรียกก่อนเลยนะคะ ก็เลยมาสรุปกับตัวเองว่าต่อให้ดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ปรับตัวเองทุกอย่างก็จบ”
เผยออกจากโรงพยาบาลก็ต้องรีบไปรับเคสที่เชียงรายต่อ
“เมื่อวานที่เชียงราย หลายคนบอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วลงพื้นที่เลยเหรอ เพราะมันมีเคสเกี่ยวกับเด็ก ดิฉันต้องไปจับผู้ร้ายค่ะ และเราก็จับได้ช่วงประมาณบ่าย 3 จับได้ 1 รายที่ทำมิดีมิร้ายกับเด็ก คิดว่าเราต้องไปเอง เพราะเคสนี้เด็กเสียขวัญมากๆ เลย และคนร้ายก็เป็นคนหน้าตาดีมากนะคะ พูดจาดี เป็น ชรบ. คือคนที่ช่วยดูแลหมู่บ้าน มีอาวุธในมือ ข่มขู่เด็กด้วยอาวุธปืน ก็เลยคิดว่าต้องไปเอง และเด็กมีสภาวะจิตใจที่ร้องไห้ไม่หยุด เพราะอย่างน้อย 3 คนที่มาเจอดิฉัน และยังมีรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาอีก ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีอีกจากพฤติกรรมที่ทำ เคสแบบนี้เราทิ้งไว้นานไม่ได้ เพราะเด็กก็จะเสียหายมากขึ้นค่ะ
น้องๆ ตอนนี้อยู่ในการดูแลของบุ๋มค่ะ และอย่างที่ทราบว่าลูกสาวที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้ก็จะเยอะมากสำหรับบุ๋มที่ดูแลทั่วประเทศ เราไม่ได้อยากได้ลูกสาวกลุ่มนี้เพิ่มนะคะ เพราะหมายถึงว่าเขาจะต้องโดนทำร้ายมา เพียงแต่เราต้องให้พลังกัน ต้องขอบคุณที่เขากล้าหาญออกมาแจ้งความ ขอบคุณที่เขากล้าที่จะพูดมันออกมาว่าเขาเจออะไรกับเหตุการณ์แบบนี้ เพราะถ้าไม่ทำเขาจะไปทำคนอื่นอีก ดังนั้นเราต้องหยุดค่ะ และเด็กที่ดิฉันเจอเล็กสุดแค่ 10 ขวบเองนะคะ ทำได้ยังไง นี่คือโรคจิตค่ะ เราต้องจัดการ”
จัดตั้งศูนย์ต้านภัยพิบัติที่เชียงราย ไม่คิดเงิน แค่ช่วยกันปลูกป่าเป็นการตอบแทน
“แล้วก็ต้องไปทำศูนย์ต้านภัยพิบัติที่เชียงรายด้วย เราได้รับพื้นที่บริจาคมาเกือบ 30 ไร่ค่ะ ก็เป็นความตั้งใจมาสักพักแล้ว แต่ปีที่ผ่านมาเรื่องน้ำท่วม เรื่องชายแดนมันหนักสำหรับบุ๋มมากต่อการลงพื้นที่ และการลงพื้นที่ทุกครั้งคำถามที่คนจะถามมากที่สุด คือจะเอาคนอพยพไปไว้ที่ไหน บุ๋มตอบไม่ได้ แล้วถ้าไปทางภาครัฐ ถ้าเลือกตั้งแล้วเขาเปลี่ยนอีกล่ะ ก็จะเหมือนที่ผ่านมาทุกๆ ครั้ง ก็เลยทำศูนย์ต้านภัยพิบัตินี้ขึ้นมา ในกรณีฉุกเฉินถ้ามีอะไรเกิดขึ้น คนสามารถมาที่นี่ได้เลย แม้กระทั่งสัญญาณมือถือโดนตัดเหมือนที่หาดใหญ่ ถ้าให้อพยพไม่รู้จะไปไหนก็วิ่งมาที่นี่ได้เลย นี่จะเป็นที่เซฟโซนสำหรับพวกเขา
ของบริจาคที่เอาไปลงก็จะไม่ต้องเอาไปค้างเหมือนกับนักการเมืองสมัยก่อน คือพอไปลงตาม อบต. เขากักไว้ พอเราถามว่าทำไมไม่รีบแจก เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแจก ก็เลยจะมีสถานที่เอาของไปลงเพื่อแจกพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครที่จะมาจับของไปแจกพวกตัวเองหรือนักการเมืองใดๆ ก็ตาม แต่ถ้าไม่มีภัยพิบัติ ตรงนั้นจะเป็นศูนย์เทรนนิ่งกู้ภัยตัวน้อยค่ะ เพราะในพื้นที่แต่ละที่ควรจะมีกู้ภัยตัวน้อยเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ได้รวดเร็วที่สุด
อย่างน้อยเขาต้องเซฟตัวเองเป็น ผูกเชือกไม่ให้ตัวเองไหลไปกับน้ำหรืออะไรก็ตาม หรือช่วยคุณตาคุณยายไม่ให้ไปกับน้ำ เพราะเขาต้องเร็วกว่าเรา ชั่วโมงแรกมันต้องเร็วที่สุดในเรื่องของซีพีอาร์ กู้ภัยทางน้ำหรืออะไรก็ตาม นอกจากนั้นเราจะทำเป็นศูนย์พัฒนาเยาวชน เหมือนเข้าค่ายลูกเสืออย่างนั้นด้วย แต่ค่าตอบแทนขอเป็นการปลูกป่าคืนบุ๋มนะคะ ไม่เอาเงิน”
ยืนยันไม่ลงเล่นการเมือง เพราะไม่อยากโดนยิงตายก่อน
“มีการพูดเยอะค่ะว่าการที่บุ๋มทำแบบนี้ บุ๋มทำได้แค่ทีละจุดแค่ขององค์กรทำดี แต่ถ้าไปเป็นนักการเมืองจะสามารถทำได้เป็นนโยบายทั้งประเทศ (ถอนหายใจ) คือถ้าเราเข้าไปแล้วก็เจอคนเดิมๆ ที่บริหารอยู่ตรงนั้น ต้องเข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองมันไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนนักการเมืองประจำ ข้าราชการประจำได้ทันที มันเป็นบล็อกของเขาอยู่ค่ะ
ถ้าเข้าไปแล้วเจอข้าราชการประจำที่ทำเป็นรูทีนอยู่แล้ว ดิฉันต้องไปตบตีกับเขาเหรอ เหนื่อยคูณสอง เจ้าหน้าที่คงยิงดิฉันตายภายใน 3 วันแรก ก็รู้ว่าดิฉันตรงขนาดไหน อะไรไม่ดีก็แฉ ก็ให้บุ๋มรอดปลอดภัยอย่างนี้ดีแล้ว ให้ได้ทำงานเพื่อสังคมอย่างนี้ต่อไปเถอะ (หัวเราะ) เพราะรู้นิสัยตัวเองว่าเราไม่ทนกับคนไม่ดี ถ้าถามว่าตรงนั้นคนไม่ดีเยอะไหม ทุกคนก็รู้คำตอบอยู่แล้ว ดิฉันจะไปตีกับเขาเพื่ออะไร (หัวเราะ)”
ยอมรับเคยมีหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่มาขอซื้อตัวในหลัก 40 ล้านบาท
“มีมายื่นข้อเสนอค่ะ ที่เคยยื่นมาก็ 40 ล้านค่ะ ดิฉันก็ไม่กล้าตอบเขา ก็เลือกจะเงียบ เพราะเขาผู้ใหญ่มากค่ะ เรานึกไม่ออกว่าจะไปยืนตรงนั้นเพื่ออะไร 40 ล้านนั่นคงจะเอาเราไปเป็นวอลเปเปอร์แน่นอน แต่เราไม่เห็นภาพเราตรงนั้นได้มองไม่เห็นว่าเราจะไปยืนยิ้มข้างหลังผู้ใหญ่แบบนั้นได้ แต่ทุกวันนี้เจอหน้าก็ไหว้เหมือนเดิมค่ะ บอกแล้วว่าวงการมายาดิฉันก็เก่งระดับนึง แต่อันนี้นานแล้วนะคะ ไม่ต้องไปตามตัวนะคะว่าหัวหน้าพรรคคนไหนทำ ก็คิดว่าถ้าเขาต้องมาจ่ายเรา 40 ล้าน บุ๋มนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะไปเอาจากประชาชนมากเท่าไหร่ มันไม่มีทางที่จะซื้อคน 40 ล้านไปยืน แล้วเอาเงินเดือนสส. 4 ปี 5 ล้านกว่าบาท คุ้มตรงไหน
ถามว่า 7,500 บาท ที่มีข่าวซื้อเสียงมีจริงไหม อันนี้ไม่ทราบ ทราบแต่ 3,000 บางทีดิฉันก็ได้สัมภาษณ์คนที่รับซื้อนะ ว่าทำไมถึงต้องรับเงินเขาบอกว่าพื้นที่เขามีให้เลือก 2 คน คนละ 1 พัน เขาบอกพอไม่รับแล้วอีกคนดันได้ที่ 1 แล้วคราวหน้าพอเขาจะไปดำเนินการเรื่องที่ดิน มันไม่ช่วย มันถือว่าไม่เป็นพวกเดียวกับมัน มันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเนอะประเทศไทย”