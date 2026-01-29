“บุ๋ม ปนัดดา” ไม่กล้าอ่านข่าว “นุ่น-หลุยส์” สูญเสียลูก นึกภาพไม่ออกว่าต้องเจ็บปวดขนาดไหน

“บุ๋ม ปนัดดา” ออกปากถึงกับไม่กล้าอ่านข่าว “นุ่น-หลุยส์” เมื่อวาน นึกภาพไม่ออกว่าทั้งคู่จะเจ็บปวดขนาดไหน เพราะยังจำภาพที่ฝ่ายชายน้ำตาไหลตอนที่ได้ยินเสียงหัวใจลูกได้อยู่เลย
เรียกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องไหนก็ผ่านมาได้หมด แต่พอต้องอ่านข่าวของ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” ตั้งแต่เมื่อวานที่มีออกมาว่าจะแถลงข่าวการสูญเสียในวันนี้ สาวแกร่งอย่าง “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ถึงกับออกปากว่าไม่กล้าอ่านต่อ เพราะบีบหัวใจมากๆ นึกภาพไม่ออกเลยว่าทั้งคู่ต้องเจ็บปวดมากขนาดไหน
“พูดตรงๆ ตอนเห็นข่าวนุ่นกับหลุยส์ เมื่อวานนี้ถึงขนาดเราอ่านรายละเอียด 2 รอบ แล้วเราวางมือถือเลย ไม่กล้าอ่านเพิ่ม เพราะฟีดข่าวเยอะมาก บีบหัวใจเราสุดๆ เพราะเรารู้จักเขา และเรารู้ว่าเขาหวังมากแค่ไหน เราเห็นน้ำตาของหลุยส์ตอนที่เขาดีใจตอนที่เขาเห็นหัวใจลูกเต้น เราจำโมเมนต์นั้นได้
และเรานึกไม่ออกเลยว่าสภาวะจิตใจตอนนี้เขาทั้งคู่เจ็บปวดขนาดไหน ขนาดเรายังรู้สึกแย่เลย เราอ่านข่าวเรายังนึกภาพไม่ออก เขาใกล้จะเจอหน้ากันอยู่แล้ว เพราะของอเล็กซ์ 37 สัปดาห์น้องก็ออก ของเขาก็ใกล้แล้ว เรายังรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้ นึกไม่ออกว่าทั้งคู่จะต้องแบกรับมากขนาดไหน ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราทุกคนต้องให้กำลังใจน้องทั้งคู่กันนะคะ ต้องให้กำลังใจเขากันมากๆ เลยแหละ”