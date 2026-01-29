หัวใจแตกสลาย “นุ่น รมิดา - หลุยส์” ร่ำไห้แถลงสูญเสียลูกคนแรกจากภาวะมดลูกแตก เด็กเสียชีวิตในท้อง วอนไม่อยากเห็นรูปน้องในสื่ออีกแล้ว (คลิป)

“นุ่น - หลุยส์” แถลงร่ำไห้ใจสลาย สูญเสียลูกคนแรกจากภาวะมดลูกแตก ผลพวงผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกเมื่อ 5 ปีก่อน นุ่นเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก เด็กเสียชีวิตในครรภ์ หลังผ่าตัดต้องอยู่ในห้องไอซียู มีภาวะน้ำท่วมปอด เกือบไม่รอดมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้ ยังมีหวังเรื่องลูก แต่ขอโฟกัสชีวิตคู่ก่อน วอนไม่อยากเห็นรูปน้องในสื่ออีกแล้ว
กรณี “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” ใจสลาย สูญเสียลูกคนแรก ทั้งที่ตั้งครรภ์ถึง 9 เดือน มีกำหนดคลอดวันที่ 24 ม.ค.69 โดยทั้งคู่ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังการแถลงข่าวการสูญเสียในวันนี้ (29 ม.ค.69) มี พญ.ปานวาด หาญอมร สูตินรีแพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลสมิติเวช และ นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PWS CLINIC BANGKOK ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้
ซึ่งนุ่นกับหลุยส์ร้องไห้ทั้งคู่ตั้งแต่เริ่มต้นแถลง เผยว่าจริงๆ วางแผนกับสมิติเวชว่าจะผ่าคลอด 24 ม.ค.ที่ผ่านมา นุ่นไม่ได้ฝากครรภ์ที่สมิติเวช สุขุมวิท อย่างที่รู้กันว่านุ่นมีคลินิกเป็นของตัวเอง นุ่นเลยเลือกฝากครรภ์กับคลินิกตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น
ขณะที่ “หมอณัฏฐ์” แพทย์ดูแลนุ่นตั้งแต่ฝากครรภ์ เผยว่าตลอดเวลาที่ฝากครรภ์มา นุ่นเป็นหญิงเก่งคนนึงที่ฝากครรภ์ตามนัดสม่ำเสมอตลอด มาทุกเดือนช่วงไตรมาสแรก นุ่นมีประวัติมีเนื้องอกในมดลูกมาก่อน และผ่าตัดไปแล้วเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เป็นความเสี่ยงที่เฝ้าระวังมาตลอด จนเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ใกล้คลอดแล้ว เราติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ โดยการประเมินน้ำหนักทารก ประเมินทารก การบีบรัดตัวของมดลูก จากที่ตรวจในไตรมาสสุดท้ายไม่มีการพบความผิดปกติใดๆ
ระหว่างนั้นประสานกับรพ.สมิติเวช สุขุมวิท เพื่อวางแผนการคลอด เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่นเจ็บครรภ์ คลอดก่อนกำหนด นุ่นจะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างเป็นอย่างดี จนวันที่เกิดเหตุคือ 10 ม.ค. อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนด นุ่นมีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ปวดท้องรุนแรง จนวูบเกือบหมดสติ ก็ประสานกับรพ.สมิติเวช
พญ.ปานวาด เผยต่อว่า ในช่วงระหว่างฝากครรภ์ คุณหมอณัฏฐ์ได้ประสานงานมาที่รพ.สมิติเวช เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น คุณนุ่นจะได้รับการรักษาในรพ.
วันที่ 10 ม.ค. ช่วงสายๆ ของวันนั้น หมอณัฏฐ์แจ้งว่านุ่นมีอาการปวดท้อง จุกแน่นทั่วๆ ท้องๆ พร้อมกับมีอาการวูบ รพ.ประสานให้รถฉุกเฉิน คุณหมอฉุกเฉินไปรับนุ่นที่บ้าน หมอแจ้งว่า ณ ตอนนั้นนุ่นมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำมาก มีหัวใจเต้นเร็วมากๆ เริ่มมีอาการหายใจเร็ว นุ่นเคยผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกออกทำให้มีแผลที่มดลูก
จากประวัติที่ได้ทั้งหมด ทีมสงสัยว่าน่าจะมีภาวะมดลูกแตก ทำให้เสียเลือดในช่องท้องมาก ทางทีมได้เตรียมผ่าตัดฉุกเฉิน เตรียมหมอเด็ก หมอดมยาเพื่อรักษาได้ทันท่วงที ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ณ ตอนนั้นอัลตร้าซาวด์ ตรวจไม่พบสัญญาณชีพทารกในครรภ์แล้ว แต่เราจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อให้การรักษาเพื่อเซฟชีวิตคุณแม่ไปก่อน เราผ่าคลอดทารกออกมา
พบมีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมาก ตรวจมดลูกมีแผลขนาดใหญ่ เป็นแผลปริแตกที่บริเวณด้านหลังมดลูก อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเลือดในช่องท้องปริมาณมาก ทีมได้เย็บซ่อมส่วนที่ฉีกขาด ใช้เวลา 3 ชม. ก็หยุดเลือดได้ หมอดมยาก็ให้เลือดปริมาณมาก เพื่อรักษาสัญญาณชีพคงที่ ทุกอย่างก็พ้นวิกฤต แต่เนื่องจากเสียเลือดในปริมาณมาก คุณนุ่นต้องรักษาต่อในไอซียูต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และพบว่านุ่นมีภาวะน้ำท่วมปอด ทำให้ไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้
นุ่นบอกเกือบไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยตรงนี้แล้ว จากที่เคยผ่าตัดมา วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจ ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไง ขอโทษที่ไม่สามารถตอบไลน์ ดีเอ็มขอบคุณ แต่เราเห็นทุกอย่าง นุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้ เพราะมันผ่านมาแล้ว ที่ผ่านมาเศร้ามาพอแล้ว วันนี้ที่เราแถลงข่าว อยากให้ทุกคนได้ฟังความจริงที่เกิดกับนุ่น มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรา มันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับคนตั้งครรภ์ในภาวะสุดท้ายไตรมาส 3 ทุกคน มันแค่แจ็กพอตที่เรา มันเป็นอุทาหรณ์ สัญญาณเตือน ให้คนที่เคยผ่าตัดแบบนุ่นได้ระวังตัว
ตอนนี้เราโฟกัสเรื่องสุขภาพนุ่นมากกว่า จากที่เสียเลือดไปเยอะ นุ่นต้องฟื้นฟูร่างกาย ถ้าถามว่าอยากมีลูกอีกไหม เรายังมีความหวังค่ะ แต่อยากโฟกัสที่ชีวิตคู่ของเรา ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ รู้แค่ว่าวันนั้นคนที่อยู่และห่วงนุ่นที่สุดคือหลุยส์ (ร้องไห้) เขาต้องผ่านการรับรู้ข้อมูลที่ไม่รู้จะเป็นยังไง ฉะนั้นให้เวลาเราผ่านจุดนี้ไปให้ได้ นุ่นว่ามันไม่นานหรอกค่ะ นุ่นเคยสูญเสียมาเยอะนุ่นว่าชีวิตเราต้องไปต่อได้ เราจะกลับมามีรอยยิ้ม มีความสุขอีกครั้งแน่นอน
พร้อมวอนสื่อมวลชน น้องไม่อยู่แล้ว ไม่อยากเห็นรูปน้องในสื่ออีกแล้ว (ร้องไห้) ขอให้เห็นแค่รูปเราก็พอ จะขอบคุณมากๆ