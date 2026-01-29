“แก้ม วิชญาณี” ยินดี “ตั้ม วราวุธ” ขอแฟนแต่งงาน ส่วนตัวเองสวยๆ ไปก่อน เผยร้อนเงิน ขอทำงานรับทรัพย์

“แก้ม วิชญาณี” ยินดี “ตั้ม วราวุธ” ขอแฟนแต่งงาน หลังคบนาน 10 ปี ไม่เซอร์ไพรส์ แต่ภูมิใจที่ได้เห็นน้องเติบโตไปอีกขั้น ส่วนตัวเองยังโฟกัสงาน ขอสวยๆ ไปก่อน จ้างได้ ทำงานดี ตอนนี้ร้อนเงิน
เป็นข่าวดีรับต้นปี ที่ทุกคนต่างร่วมยินดีไปด้วย สำหรับการคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ของหนุ่ม “ตั้ม เดอะสตาร์” หรือ “ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” หลังคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า 10 ปี ล่าสุดเมื่อวานนี้ (28 ม.ค.) ได้เจอ “แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น” หนึ่งในพี่สาวคนสนิทของเจ้าตัว แก้มเผยว่าดีใจกับทั้งคู่ เพราะรักกันมานาน ส่วนตัวเองนั้นขอสวยๆ ไปก่อน
“ดีใจ สักที เพราะเขาเป็นคู่ที่รักกันมานาน เห็นมาตั้งแต่เดย์วัน สำหรับคู่ของตั้ม วันที่น้องลงรูปก็อยู่ด้วยกันนะสี่โพธิ์ดำ น้องก็ให้ดูรูปแล้วก็ให้ดูแฮชแท็ก คนคิดว่าขอแต่งงาน เราก็บอกไม่ได้ขอเหรอ เขาก็ส่ายหัว สุดท้ายก็บอกว่าขอแล้ว”
ไม่ได้บอกล่วงหน้า เพราะก่อนหน้านี้บอกว่ายังไม่รีบ
“ไม่เลยค่ะ ไม่เคยมาปรึกษา แต่เขาก็ไม่ได้ปิดอะไร เพราะมันเป็นเรื่องเขาไง มันเป็นพาร์ตของเขา เขามีกลุ่มเพื่อนของเขาที่เขาใกล้ชิดกันอยู่แล้ว เราในพาร์ตของพี่สาว ในเรื่องทำงาน ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่น เรื่องขอแต่งงานอาจจะไม่ใช่เรา เพราะ 4 โพธิ์ดำ ก็รู้พร้อมๆ กัน คือก่อนหน้านี้เลย ตั้มเคยพูดว่ายังไม่รีบพี่ อีกนาน เราเลยบอกว่าพี่ว่าถึงเวลาแล้ว เธอดูช่วยเหลือกันดี แต่เขาบอกว่า น้องยังไม่รีบ อยู่ๆ ประกาศเลย เริ่ดเลยล่ะ ดีใจมาก”
ไม่เซอร์ไพรส์ แต่รู้สึกภูมิใจไปด้วย
“ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์ แต่รู้สึกภูมิใจกับเขาอที่เขาเลือกเส้นทางที่เขามีความสุข เพราะด้วยความที่ตั้มเองใช้ชีวิตมาเต็มที่มากในทุกๆ ด้าน แล้วมันถึงเวลาที่เขาต้องมีครอบครัวของตัวเอง แล้วเราได้เห็นเขาเติบโตอีกสเต็ปหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานและพี่สาวคนหนึ่ง ก็รู้สึกว่าเขาโตแล้ว (ตอนขอเขาไม่ได้บอกเรา ตอนแต่งเขาจะเชิญเราไหม?) ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ สนิทกันไหมเนี่ย ไม่เป็นไร ต่อให้เขาชวนไม่ชวนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญที่สุดคือเรายินดีด้วย (เขาชวนอยู่แล้ว?) เผื่อจัดแค่ภายใน เราก็ไม่รู้ไง”
รู้สึกดีใจด้วยมากๆ ที่น้องจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว
“ถ้าคนมองข้างนอกจะมองว่าตั้มเป็นคนสนุกสนาน เฮฮา แต่จริงๆ ตั้มเป็นคนจริงจังและตั้งใจกับการใช้ชีวิตมาก ยิ่งเขาโตขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกว่าเขามีวิธีคิดที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เติบโตขึ้น แก้มเลยไม่แปลกใจถ้าเขาแต่งงานในวัยที่เหมาะสมของเขา รู้สึกว่าดีกับเขามากๆ ที่เขาจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเอง เขามีคนข้างๆ ที่ดูแลเขาดีมากๆ อยู่แล้ว รวมถึงมีครอบครัวที่น่ารักอยู่แล้ว กับแฟนตั้มแก้มก็สนิทระดับหนึ่ง แก้มก็รู้สึกว่าคู่กันจริงๆ เขาช่วย ซัปพอร์ตผ่านอะไรมา ตอนมอเตอร์ไซค์ล้มก็ผ่านมาได้ เขาดูแลกันเต็มที่จริงๆ เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามนะคะความรัก ถ้าเขาพร้อมแล้วมันก็เป็นเวลาของเขา”
ส่วนตัวตอนนี้มีความสุขกับการทำงาน และการได้อยู่กับครอบครัว เรื่องคนคุยก็เป็นพาร์ตที่ดีในชีวิต
“ไม่มีใครแซงหรอกค่ะ เราไม่ได้เล่าไง เราพูดไปแล้ว ที่เราบอกทุกคนว่าเราเปิดใจคุย มันก็เป็นพาร์ตหนึ่ง ที่มันเป็นโมเมนต์ที่ดีกับชีวิตของเรา มันก็ยังเป็นโมเมนต์ที่ดีอยู่ค่ะ แต่ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นช่วงเวลาไหน ปีนี้รู้สึกว่าเปิดมาเริ่ดมากเลย เงิน ยินดีรับงานนะคะ ความรักยังโอเค รักครอบครัว รักหลาน พาร์ตของคนคุยก็เป็นพาร์ตที่ดีอยู่ เป็นเพื่อนกัน ตอนนี้เป็นคนสวย เพราะตัวเราเองรู้สึกว่าการที่เราทำงานก็มีความสุข อยู่กับคุณแม่ น้อง หลาน ก็มีความสุข พาร์ตของคนคุยเราก็มีความสุข ให้เวลาเป็นระยะทางที่ดีงามต่อไปก่อนดีกว่า ให้มั่นใจไปเรื่อยๆ ก่อนดีกว่า”
บาลานซ์ทุกอย่างในชีวิตเท่ากัน ตอนนี้ทำงานรับทรัพย์ก่อน
“ไม่ได้วางไว้ว่าอะไรสำคัญอยู่ในระดับไหน เพราะมันเทียบกันไม่ได้สำหรับแก้ม ทุกเรื่องในชีวิตแก้มให้เต็มที่ทุกๆ ด้าน แต่ในระยะเวลาของการโฟกัสตรงนี้เป็นงาน ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อครอบครัวและสุขภาพ คือทุกอย่างเราเมนเทนให้มันบาลานซ์ รู้สึกว่าจังหวะถ้ามันจะใช่ มันจะใช่เอง สวยๆ ไปก่อน ไม่ได้เปิด ไม่ได้ปิด เพราะตอนนี้รับทรัพย์นะคะ จ้างเข้ามาได้ค่ะ น้องทำงานดีมาก ขอบคุณทุกคนที่จ้างเข้ามา จ้างได้อีกนะคะ ร้อนเงิน ไปเลี้ยงหลานมา”