“โรเซ่” เผยวิธีปลอมตัวหลบปาปารัซซี ไปหาแฟนเก่าที่บ้าน

ทำเอาแปลกใจกันถ้วนหน้าเมื่อ “โรเซ่” จากวง BlackPink ยอมออกมาเผยความลับที่ไม่ควรเปิดเผย เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการถูกถ่ายภาพขณะไปออกเดตกับแฟน
ในการให้สัมภาษณ์แบบเปิดอกเปิดใจของ โรเซ่ กับรายการ Call Her Daddy กับ Alexandra Cooper เธอได้ยอมเผยถึงวิธีการหลบเลี่ยงการถูกถ่ายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อจอมแฉอย่าง Dispatch ว่าถึงขั้นแต่งตัวเป็นป้าเพื่อให้คนจำไม่ได้
โรเซ่ เผยว่าในเวลานั้นเธอคิดว่า เธอไม่สามารถถูกพบว่าออกไปไหนมาไหนกับผู้ชาย ในที่สาธารณะได้ เธอวิตกจนถึงขั้นต้องสั่งเสื้อผ้าทางออนไลน์เพื่อใช้ในการปลอมตัว รวมถึงวิกผมสั้นหยิกสีดำ และคอยสังเกตการแต่งกายของหญิงชราตามท้องถนนอย่างละเอียด เธอศึกษาทุกอย่างตั้งแต่กระโปรงและรองเท้าไปจนถึงกระเป๋า จากนั้นก็เลียนแบบลุคนั้นด้วยตัวเองเพื่อให้กลมกลืนมากที่สุด
โรเซ่ เผยว่าเธอต้องเดินทางไปยังบ้านแฟนหนุ่ม ด้วยวิธีการปลอมตัว เพราะ Dispatch มักจะไปซุ่มรออยู่แถวที่พักของคนดังเธอจึงรู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการหลีกเลี่ยงการถูกจับตามอง เธอยังพูดติดตลกด้วยว่าเธอจะแต่งตัวเป็นหญิงชราเผื่อในกรณีที่มีใครจำเธอได้
การปลอมตัวไม่ใช่เรื่องที่ทำแค่ครั้งเดียว โรเซ่ เปิดเผยว่าเธอทุ่มเทให้กับการปลอมตัวมาพกเสียจนในที่สุดเธอก็มีมุมหนึ่งในบ้านที่จัดไว้สำหรับ "เสื้อผ้าของคุณยาย" โดยเฉพาะ กระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนลายดอกไม้เต็มตู้เสื้อผ้าของเธอ ซึ่งทั้งหมดถูกเลือกมาเพื่อปกปิดใบหน้าและช่วยให้เธอกลมกลืนไปกับฝูงชน ตามที่โรเซ่กล่าว ช่วงเวลานั้นกินเวลานานกว่าครึ่งปีจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว
ที่น่าสนใจคือ ความพยายามนี้ไม่ได้มาจากฝ่ายเดียว เธอเล่าว่าแฟนหนุ่มของเธอในตอนนั้นก็ร่วมมือในการปกปิดความลับนี้ด้วย โดยแต่งตัวให้ดูเหมือน "คุณปู่" มากขึ้นเมื่อมาเยี่ยมเธอ แต่ก็ไม่ถึงกับสุดโต่งเท่าเธอ ถึงแม้เขาจะไม่ได้ใส่วิก แต่โรเซ่ก็พูดติดตลกว่า เธอถึงกับฝึกเลียนแบบท่าเดินของคนแก่เพื่อให้การปลอมตัวดูสมจริงยิ่งขึ้น
เรื่องราวนี้ทั้งน่าตกใจและขบขันในเวลาเดียวกัน ทำให้แฟนๆ ได้เห็นถึงแรงกดดันอย่างหนักที่เหล่าไอดอลต้องเผชิญในการปกป้องชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ความซื่อสัตย์ของ โรเซ่ เน้นให้เห็นว่าเหล่าคนดังบางครั้งต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาความสัมพันธ์ปกติให้ห่างจากกล้อง แม้ว่านั่นหมายถึงการใช้ชีวิตในฐานะคนอื่นเป็นการชั่วคราวก็ตาม
โรเซ่ ยังเผยด้วยว่าเธอเลือกที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กัยคนที่เธอรัก
“แน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการที่ฉันอยากปกป้องคนที่ฉันรัก ถ้าเพื่อนของฉันถูกโจมตี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ใกล้ชิดกับฉันต้องเจ็บ มันทำให้ฉันเจ็บปวด ฉันไม่เป็นไรที่จะอยู่ในสายตาของสาธารณชน เพราะนั่นมันเป็นงานของฉัน แต่ฉันไม่คิดว่าฉันรู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะเชื่อใจสื่อว่าจะปกป้องฉันได้หรือไม่ บางทีถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป ฉันอาจจะเปิดใจมากขึ้น”
เธอยังเผยด้วยว่า อดีตแฟนเก่าบางคนเคยสงสัยในความสัมพันธ์ที่เธอไม่ยอมเปิดตัวด้วย
“เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันจำได้ว่าเคยมีแฟนคนหนึ่งที่สงสัยว่า ‘เธอคบฉันแบบหลบซ่อนหรือเปล่า?‘ เขาเป็นพวกวิตกกังวลมากเกินไป เขาจะพูดว่า ‘เราทำอะไรไม่ได้เลย เราไปไหนไม่ได้เลย’” แต่เธอก็เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์อื่นๆ โดยกล่าวว่า “ต่อมา ฉันคบกับคนที่มีชื่อเสียงกว่ามาก และพวกเขาก็อยากออกเดตกับฉันในที่สาธารณะมากกว่านี้ เมื่อฉันปฏิเสธ พวกเขาก็ถามว่า ‘ทำไมล่ะ?’”
เมื่อถูกถามว่าตอนนี้เธอกำลังคบกับใครอยู่หรือไม่ โรเซ่ตอบว่า “ฉันยังคงตามหาความรักอยู่ค่ะ” เธอกล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ว่า “ทุกครั้งที่ฉันได้รับคำถามนี้ ฉันจะนึกถึงพาดหัวข่าวและความคิดเห็นต่างๆ ที่ตามมา ฉันอยากจะตอบว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่’ แบบง่ายๆ แต่แล้วฉันก็สงสัยว่านั่นจะบ่งบอกตัวตนของฉันได้หรือเปล่า มันเป็นความจริงที่น่าเศร้ามาก เพียงเพราะฉันอยู่ในวงเคป็อปไม่ได้หมายความว่าฉันจะเป็นคนที่แตกต่างไปจากคนอื่น” เธอน้ำตาคลอขณะที่พูดถึงเรื่องนี้
ในขณะเดียวกัน BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กแบบเต็มวงด้วยมินิอัลบั้มชุดที่สาม DEADLINE ซึ่งจะออกในวันที่ 27 ก.พ. นับเป็นการปล่อยผลงานแบบเต็มวงครั้งแรกในรอบ 3 ปี 5 เดือนของพวกเธอ