ส่องชุดไทย “ลิซ่า” สวยสง่างาม แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ “พระพันปีหลวง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเปิดตัว “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ในตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador อย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Quality Leisure Destination โดยเปิดตัวอย่างตระการตาด้วยการที่ลิซ่าเดินพรมแดงอย่างสง่างามรอบวัดอรุณฯ มีการจุดพลุ และทำโดรนไฟเป็นรูปสถานที่เที่ยวต่างๆ ของไทย เพื่อผสานความวิจิตรกับพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างร่วมสมัยได้อย่างงดงามและลงตัว
ขณะที่ชุดที่ลิซ่าสวมใส่ก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผ้าไทย แต่ร่วมสมัย ไม่เชย ซึ่งเบื้องหลังไม่ธรรมดา เพราะแรงบันดาลใจมาจากงานออกแบบของ “ปิแอร์ บัลแมง” ดีไซเนอร์ระดับตำนานชาวฝรั่งเศส เจ้าของห้องเสื้อ Balmain ผู้เคยดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเคยใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการ