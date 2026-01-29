ภรรยาเผย "บรูซ วิลลิส" ไม่รู้ตัวว่าป่วยสมองเสื่อม รับดีใจที่เขาไม่รับรู้ความจริง

เอ็มมา เฮมิง วิลลิส เปิดใจว่า บรูซ วิลลิส ไม่เคยตระหนักว่าตนเองป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดฟรอนโทเทมโพรัล พร้อมยอมรับรู้สึกโล่งใจที่สามีไม่ต้องเผชิญความจริงอันเจ็บปวด โดยครอบครัวเรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภรรยาของ บรูซ วิลลิส อย่าง เอ็มมา เฮมิง วิลลิส เปิดใจว่า สามีของเธอ “ไม่รู้ตัว” ว่ากำลังป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อม และไม่เคยเชื่อมโยงอาการต่าง ๆ เข้ากับโรคที่ตัวเองเผชิญอยู่ พร้อมยอมรับตรงไปตรงมาว่า เธอกลับรู้สึกดีใจที่เขาไม่รับรู้ความจริงข้อนี้
เอ็มมาให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการพอดแคสต์ Conversations with Cam ซึ่งดำเนินรายการโดย คาเมรอน โอ๊คส์ โรเจอร์ส โดยเผยว่า บรูซไม่เคย “รับรู้” หรือ “ตระหนัก” ว่าตัวเองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดฟรอนโทเทมโพรัลเลยแม้แต่น้อย
เธออธิบายว่า สิ่งนี้เป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกัน เพราะบรูซไม่เคยเชื่อมโยงอาการต่าง ๆ เข้ากับโรค และเธอเองก็รู้สึกสบายใจที่เขาไม่รู้ตัวว่าป่วย โดยมองว่านี่อาจเป็นสิ่งที่ช่วยลดความทุกข์ทางใจของเขาได้
เอ็มมายังเผยว่า บรูซมีภาวะที่เรียกว่า อะโนโซกโนเซีย ซึ่งเป็นอาการที่สมองไม่สามารถรับรู้หรือยอมรับความผิดปกติของตัวเองได้ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนคือเรื่องปกติ เธอย้ำว่า หลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นการปฏิเสธหรือดื้อไม่ยอมรักษา แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่การปฏิเสธ หากเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสมองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรค
ครอบครัวของบรูซเปิดเผยตั้งแต่ปี 2023 ว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดฟรอนโทเทมโพรัล ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ทำให้สมองส่วนหน้าและสมองส่วนขมับเสื่อมลง ส่งผลต่อการพูด อารมณ์ บุคลิกภาพ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยอาการอาจลุกลามไปถึงการสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อ การเดิน การกลืน และการเคลื่อนไหว
เอ็มมากล่าวว่า แม้โรคจะดำเนินไปเรื่อย ๆ แต่บรูซยังคง “มีตัวตนอยู่กับปัจจุบัน” และครอบครัวก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวไปพร้อมกับเขา เธอบอกว่า วิธีที่เขาเชื่อมโยงกับเธอและลูก ๆ อาจไม่เหมือนเดิม แต่ยังคงงดงามและมีความหมายในแบบของมันเอง
เธอสรุปว่า ทุกอย่างอาจแตกต่างไปจากเดิม แต่ครอบครัวก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้น และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตรูปแบบใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญร่วมกัน