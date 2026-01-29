"แองเจลินา โจลี" ขายบ้านระดมเงินสด สื่อชี้คดีความยืดเยื้อกับแบรด พิตต์ กระทบฐานะการเงิน

มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่า แองเจลินา โจลี นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ได้ขายอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กของเธออย่างเงียบ ๆ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าสถานะทางการเงินกำลังตึงตัว จากผลพวงคดีความยืดเยื้อกับอดีตสามี แบรด พิตต์ แม้การหย่าร้างจะสิ้นสุดลงแล้วในปี 2024 แต่ข้อพิพาทมูลค่าสูงเกี่ยวกับธุรกิจโรงบ่มไวน์ในฝรั่งเศสยังคงดำเนินต่อไป
รายงานระบุว่า โจลีขายอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กที่ถือครองมานานหลายปี โดยเดิมซื้อในราคา 490,000 ดอลลาร์สหรัฐ และขายออกไปที่ราว 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า ขณะเดียวกัน คฤหาสน์ในลอสแอนเจลิสซึ่งมีมูลค่าประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็มีข่าวว่าอยู่ในข่ายเตรียมขายเช่นกัน
แหล่งข่าววิเคราะห์ว่า การตัดสินใจขายทรัพย์สินอาจเกี่ยวข้องกับภาระค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายที่สะสมยาวนาน โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับไร่องุ่น ชาโตว์ มิราวาล ในฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสองฝ่ายถือครองร่วมกัน และมีมูลค่าสูงหลายสิบล้านดอลลาร์ โจลีเคยอ้างว่า อดีตสามีควบคุมการดำเนินงานอย่างเข้มงวดจนสร้างแรงกดดันทางการเงินอย่างมาก
อีกกระแสหนึ่งชี้ว่า โจลีอาจวางแผนย้ายออกจากสหรัฐอเมริกา โดยกำลังพิจารณาไปพำนักในกัมพูชาหรือยุโรป และเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต ทั้งยังเป็นที่ทราบว่าเธอมีทรัพย์สินหลายแห่งในกัมพูชา และเคยแสดงความผูกพันกับประเทศนี้ต่อสาธารณะ
โจลีมีบุตรหกคนกับแบรด พิตต์ และเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลหลักที่ยังอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสคือเพราะลูก ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อบุตรฝาแฝดคนเล็ก น็อกซ์ และ วิเวียน จะอายุครบ 18 ปีในช่วงฤดูร้อนนี้ ข้อจำกัดด้านการดูแลบุตรจะสิ้นสุดลง ทำให้เธอมีอิสระในการย้ายถิ่นฐานมากขึ้น ซึ่งสื่อต่างประเทศมองว่านี่อาจเป็นแรงผลักสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
รายงานยังอธิบายสถานะการเงินของโจลีว่าเข้าข่าย “ล้มละลายแบบฮอลลีวูด” ซึ่งไม่ได้หมายถึงการหมดตัว แต่สื่อถึงการลดระดับการใช้ชีวิตหรูหรา จากการถือครองคฤหาสน์และทรัพย์สินมูลค่าสูงจำนวนมาก สู่การบริหารทรัพย์สินอย่างระมัดระวังมากขึ้น ท่ามกลางคดีความที่ยังไม่เห็นบทสรุปในเร็ววัน