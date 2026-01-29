ตีกันเองแล้ว "มินฮีจิน" ชี้ครอบครัวสมาชิก NewJeans อยู่เบื้องหลังบงการ–แสวงหาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ฝ่ายกฎหมายของ มิน ฮีจิน อดีตซีอีโอค่าย ADOR จัดแถลงข่าวที่กรุงโซล โดยมีทนายคิม ซอนอุง จากสำนักงานกฎหมายเจียม เป็นผู้ชี้แจงแทน หลังมินไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเอง
ทนายคิมอธิบายเหตุผลการไม่ปรากฏตัวของมินว่า เธอมีปัญหากับครอบครัวของสมาชิกวง NewJeans และได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างมากจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวเหล่านั้น จึงไม่อยู่ในสภาพที่จะออกมาพูดต่อสาธารณะ และขอให้สังคมเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าว
ในการแถลงข่าว ฝ่ายมินออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่อง “การบงการและแสวงหาผลประโยชน์” หรือ tampering ที่พาดพิงถึง NewJeans อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่า ต้นตอของปัญหาไม่ได้มาจากมิน ฮีจิน แต่เกิดจากครอบครัวของสมาชิกวงรายหนึ่ง
ทนายคิมเปิดเผยว่า มินได้รับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 10,000 ล้านวอน จากข้อกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการพยายามยุติสัญญาเอ็กซ์คลูซีฟของ NewJeans และมีส่วนบงการให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ อันเป็นการละเมิดข้อกล่าวอ้างของ ADOR ซึ่งมินปฏิเสธทุกข้อหา
เขายังกล่าวว่า หลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง HYBE และ ADOR คลี่คลายลง และสมาชิก NewJeans กลับมาทำกิจกรรมตามปกติ มินมีความเห็นว่า สมาชิกแต่ละคนควรมุ่งทำงานเพื่ออนาคตของวงเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ต้องจัดแถลงข่าวครั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายมินมองว่า ADOR กำลังพยายามยุบวง NewJeans ด้วยการยกเลิกสัญญาของ แดเนียล เพียงคนเดียว พร้อมทั้งยังใช้ครอบครัวของสมาชิกเป็นเครื่องมือในคดีฟ้องร้องกับมินและ HYBE ทำให้ฝ่ายมินกังวลว่าอนาคตของวงกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง
ในประเด็นนี้ ฝ่ายกฎหมายระบุว่า มินเพิ่งทราบในภายหลังว่า แผนการ “บงการและแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดหุ้น” ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอ แต่เป็นการร่วมมือกันระหว่างครอบครัวของสมาชิก NewJeans รายหนึ่ง กับนักธุรกิจเฉพาะกลุ่ม โดยอ้างว่ามีหลักฐานชี้ว่า ผู้บริหารของ HYBE รับรู้แผนการดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว และปล่อยให้มีการดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากมินและสมาชิกวง
ท้ายที่สุด ฝ่ายมินย้ำว่า ความขัดแย้งระหว่างมิน ฮีจิน และ HYBE ในปี 2024 เป็นเพียงความเห็นที่แตกต่างกันในเชิงบริหาร และไม่เกี่ยวข้องกับการบงการหรือแสวงหาผลประโยชน์จาก NewJeans แต่อย่างใด