จมูกเรืองแสง? ชาวเน็ตจับผิด “โกยุนจอง” ฉากแสงแรง จุดกระแสศัลยกรรมอีกระลอก

โลกออนไลน์ถกเดือด หลังมีภาพฉากหนึ่งที่แสงตกกระทบสันจมูกของโกยุนจองจนดูแดงและโปร่งแสง ชาวเน็ตโยงถึงข่าวลือทำศัลยกรรม แต่แฟน ๆ สวนกลับ ความสวยไม่ว่าแบบไหนก็ยังตัวท็อปอยู่ดี
นักแสดงสาว โกยุนจอง ซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่หน้าตาดีที่สุดแห่งยุค กำลังตกเป็นศูนย์กลางของกระแสถกเถียงบนโลกออนไลน์ในสัปดาห์นี้ หลังมีโพสต์หนึ่งบนชุมชนออนไลน์ Nate Pann กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตจำนวนมากพากันวิเคราะห์ฉากสั้น ๆ จากการปรากฏตัวของเธอในมิวสิกวิดีโอล่าสุด พร้อมอ้างว่าอาจเป็น “หลักฐาน” ของการทำศัลยกรรม
ประเด็นดราม่าอยู่ที่ช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งแสงไฟแรงตกกระทบใบหน้าด้านข้างของโกยุนจอง ผู้ชมตาไวสังเกตว่า สันจมูกของเธอดูแดงและโปร่งแสงผิดปกติภายใต้แสงจ้า ลักษณะที่มักถูกเชื่อมโยงกับซิลิโคนเสริมจมูก เจ้าของโพสต์ตั้งคำถามตรง ๆ ว่า “ทำไมจมูกของโกยุนจองถึงดูแดงและใสเมื่อโดนแสง” จนจุดกระแสคอมเมนต์และทฤษฎีต่าง ๆ ตามมาอย่างรวดเร็ว
การถกเถียงขยายวงกว้างในเวลาไม่นาน โดยชาวเน็ตเริ่มยกตัวอย่างนักแสดงชื่อดังรายอื่นที่เคยถูกจับตาในลักษณะเดียวกัน เช่น กงฮโยจิน และ จีชางอุค ซึ่งเคยมีข่าวลือเรื่อง “จมูกเรืองแสง” มาก่อน คอมเมนต์หนึ่งระบุว่า เมื่อแสงกระทบซิลิโคนจะออกมาเป็นแบบนั้น ขณะที่อีกคนเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า เพื่อนของตนเคยทำจมูกและมักมีอาการแดงในหน้าหนาว
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการวิเคราะห์ใบหน้าอย่างละเอียด แฟน ๆ ส่วนใหญ่กลับแสดงท่าทีว่าไม่เห็นเป็นประเด็น โดยปกป้องนักแสดงสาวอย่างชัดเจน หลายคนมองว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือผ่านการปรับแต่ง ความสวยของโกยุนจองก็ยังโดดเด่นอยู่ดี ความเห็นยอดนิยมสรุปใจความได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ต่อให้ทำศัลยกรรมแล้วออกมาสวยขนาดนี้ ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเธอคือหนึ่งในนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในตอนนี้
ดูเหมือนว่า แม้อินเทอร์เน็ตจะหลงใหลกับปริศนาและการจับผิดอยู่เสมอ แต่เสน่ห์ด้านภาพลักษณ์และสถานะที่กำลังพุ่งขึ้นในฐานะนักแสดงแถวหน้าจากผลงานเรื่อง Moving ก็เพียงพอจะกลบเสียงวิจารณ์เหล่านั้นลงได้ไม่ยาก