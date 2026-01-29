“จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต พ่อมีโอกาสรอดแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ (คลิป)

เป็นเรื่องน่าตกใจไม่น้อย หลัง “พ่อประดิษฐ์” พ่อของ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ประสบอุบัติเหตุขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวแถวบ้าน แต่กลับถูกรถกระบะพุ่งชน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุด จ๊ะ ซึ่งขึ้นคอนเสิร์ตที่อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นงานที่รับเอาไว้ก่อนหน้านี้ แม้ห่วงพ่อแต่จ๊ะก็ไปขึ้นเวทีสร้างความสุขให้แฟนๆ โดยระหว่างเล่นคอนเสิร์ต จ๊ะได้เผยถึงพ่อทั้งน้ำตา ระบุว่า
“ตอนนี้พ่ออยู่ในห้องไอซียู หมอบอกพวกเราว่าพ่อมีสิทธิ์รอดแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่เราตัดสินใจมาวันนี้ เพราะว่าถ้าพ่อรู้ตัวพ่อคงให้เรามา เพราะว่าที่ครอบครัวเรามีวันนี้ได้เพราะแฟนคลับจริงๆ อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะกลับไปเจอพ่อหรือไม่เจอพ่อ แต่พ่อก็คงดีใจที่เรามาเจอแฟนคลับ”
ขณะที่ “บิ๊ก” แฟนหนุ่ม ได้ตามมาเฝ้าหวานใจไม่ห่าง
นอกจากนี้จ๊ะได้เผยคลิปพ่อ พร้อมเขียนข้อความว่าตื่นขึ้นมานะพ่อ มีคนให้กำลังใจพ่อเยอะเลย ท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการและแฟนคลับที่ส่งให้อย่างท่วมท้นเลยทีเดียว
@hawkeyes977 จ๊ะ ประกาศออกไมค์ในงานเมื่อคืน หลังคุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางถนน จนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ที่มา เกือบสวย #ส่งกำลังใจให้คุณพ่อและครอบครัวของจ๊ะค่ะ #จ๊ะนงผณี #พ่อจ๊ะ #แฟนคลับ ♬ เสียงต้นฉบับ - シ llมว_lป้า シ