บันเทิงรอบโลก "ดอนนี่ เยน" รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย

"ดอนนี่ เยน" นักแสดงและผู้กำกับสายบู๊ชื่อดัง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลิงหนัน เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวกล่าวว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวัฒนธรรมจีนผ่านภาพยนตร์ โดยเฉพาะหนังแอ็กชันสไตล์กังฟูฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อโลกมายาวนาน เขายังกล่าวถึงภาพยนตร์เรื่อง Twilight of the Warriors: Walled In ที่สะท้อนพลังของวงการหนังฮ่องกงในเวทีโลก พร้อมย้ำว่าจีนแผ่นดินใหญ่คือเวทีสำคัญในการนำเสนอวัฒนธรรมตะวันออกสู่สายตาสากล
"ซิดนีย์ สวีนีย์" นักแสดงสาวจาก Euphoria และ Madame Web เปิดตัวแบรนด์ชุดชั้นในของตัวเองชื่อว่า Syrn ผ่านอินสตาแกรม พร้อมรูปเซ็ตสุดแซ่บในชุดลูกไม้ซีทรูท่ามกลางโรงละครและสวนดอกไม้ โดยเธอเล่าว่าต้องการออกแบบชุดชั้นในที่ให้ผู้หญิงรู้สึกทั้งสวยและทรงพลังในแบบของตัวเอง แบรนด์นี้มีไซซ์ตั้งแต่ 30B ถึง 42DDD และราคาไม่เกิน 100 ดอลลาร์ต่อชิ้น นอกจากนี้เธอยังเผยถึงประสบการณ์ส่วนตัวในการโตมากับหน้าอกใหญ่ และปัญหาการหาชุดชั้นในที่พอดี จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ ซึ่งประกอบด้วยธีมหลัก 4 แบบ ได้แก่ สบาย สนุก โรแมนติก และเย้ายวน
"พัคชินฮเย" ทำให้ผู้ชมตกหลุมรักอีกครั้งกับบทนำในซีรีส์เรื่อง Undercover Miss Hong ซึ่งเล่าเรื่องหญิงสาววัย 35 ปี ผู้เป็นเจ้าหน้าที่สายสืบทางการเงินที่ต้องปลอมตัวเป็นเลขาสาววัยยี่สิบเข้าไปสืบคดีในบริษัทหลักทรัพย์ลึกลับ ด้วยการแสดงที่พลิกบทบาทและความฮาในบรรยากาศยุค 90 ซีรีส์เรื่องนี้ทำเรตติ้งพุ่งจาก 3.5% ในตอนแรก ไปถึง 7.4% ภายในแค่ 4 ตอน ผู้ชมต่างชื่นชมความเก่งรอบด้านของ "พัคชินฮเย" ทั้งในบทนักสืบสุดเฉียบ และเลขาสาวใสซื่อ อีกทั้งงานโปรดักชันยังใส่ใจรายละเอียดยุค 90 แบบครบเครื่อง ทั้งแฟกซ์ โทรศัพท์โต๊ะ และจอคอมพ์โค้ง จนกลายเป็นซีรีส์มาแรงแห่งปี 2026
"โรเซ่" สมาชิกวง BLACKPINK สร้างเสียงหัวเราะและเซอร์ไพรส์ให้แฟน ๆ เมื่อเล่าถึงวิธีสุดแปลกที่ใช้หลบสื่อขณะมีแฟน โดยเธอเผยผ่านรายการว่าเคยซื้อวิกผมหยิกและเสื้อผ้าสไตล์คุณยายมาใส่ เพื่อเดินทางไปหาหนุ่มถึงหน้าบ้านโดยไม่ให้ Dispatch ถ่ายรูปได้ แถมศึกษาท่าทางและวิธีเดินของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง เธอเล่าว่าชุดคุณยายเหล่านั้นถึงขั้นมีแยกไว้เป็นโซนในตู้เสื้อผ้า และบางครั้งแฟนหนุ่มก็แต่งตัว "ลุง" ตามไปด้วย แม้ไม่มีการระบุชื่อชายปริศนา แต่เรื่องราวนี้ทำให้หลายคนทึ่งกับความพยายามในการรักแบบลับสุด ๆ ของไอดอลระดับโลก