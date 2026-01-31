"บรู๊คลิน" ชิลไม่แคร์ดราม่า ตัดขาดครอบครัว! ใช้ชีวิตหรู ภรรยาได้ค่าเลี้ยงดูจากพ่อเดือนละล้านเหรียญฯ

ดราม่าตระกูลเบ็คแฮมปะทุ บรู๊คลินเลือกยืนข้างภรรยา หลังความขัดแย้งในครอบครัวยังไร้ทางออก
ดราม่าครอบครัวเบ็คแฮมยังคงร้อนแรง หลังสื่ออังกฤษรายงานว่า “นิโคลา เพลท์ซ” ภรรยาของ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” ได้รับเงินสนับสนุนจาก “เนลสัน เพลท์ซ” มหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันผู้เป็นบิดา สูงถึง เดือนละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว กว่า 36 ล้านบาทต่อเดือน สวนทางกับแนวทางการเลี้ยงดูลูกของฝั่งเบ็คแฮมที่ถูกมองว่าให้การช่วยเหลือแบบจำกัด และเน้นให้ลูกพึ่งพาตัวเอง
รายงานระบุว่า เนลสัน เพลท์ซ มีทรัพย์สินสุทธิราว 1.6 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าครอบครัวเบ็คแฮมที่ประเมินไว้ราว 680 ล้านดอลลาร์ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการอ้างคำให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์บันเทิงชื่อดังว่า ฝั่งเบ็คแฮมให้เงินบรู๊คลิน “พอสมควร แต่ไม่ถึงขั้นฟุ่มเฟือย” เพราะต้องการให้ลูกชายยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ขณะที่ฝั่งเพลท์ซกลับมีแนวคิดต่างออกไปอย่างชัดเจน
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า ความต่างด้านฐานะและทัศนคติเรื่องเงิน กลายเป็นหนึ่งในชนวนความตึงเครียดระหว่างสองตระกูล โดยเฉพาะหลังบรู๊คลินและนิโคลาใช้ชีวิตร่วมกันในคฤหาสน์หรูมูลค่าราว 11 ล้านปอนด์ ที่ลอสแอนเจลิส ซึ่งมีรายงานว่าเป็นทรัพย์สินที่ภรรยาถือครองเป็นหลัก
ก่อนหน้านี้ยังมีข่าวว่า เดวิด และวิกตอเรีย เบ็คแฮม แสดงความกังวลว่าลูกชายอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบจากข้อตกลงก่อนสมรส รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่พึ่งพาครอบครัวฝ่ายภรรยาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ฝั่งเพลท์ซมองว่าครอบครัวเบ็คแฮม “ไม่ให้การสนับสนุนลูกชายอย่างเพียงพอ” และย้ำว่าเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทำให้ความสัมพันธ์สองตระกูลซับซ้อนยิ่งขึ้น
เนลสัน เพลท์ซ แสดงบทบาทสนับสนุนลูกสาวและลูกเขยอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น โดยทุ่มงบกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ จัดงานแต่งงานสุดหรูในปี 2022 และเปิดรับบรู๊คลินเข้าสู่ครอบครัวอย่างเต็มตัว ขณะที่ตัวเขาเองเป็นนักลงทุนระดับตำนาน ผู้สร้างความมั่งคั่งจากธุรกิจอาหารแช่แข็ง ก่อนขยายอาณาจักรด้วยการเข้าซื้อกิจการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และต่อยอดสู่การลงทุนเชิงรุกในบริษัทขนาดใหญ่ทั่วสหรัฐฯ
ด้านนิโคลา ซึ่งเริ่มงานแสดงตั้งแต่วัยเด็ก มีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง แม้ส่วนใหญ่จะเป็นบทสมทบ ก่อนจะขยับมาทำหน้าที่ผู้กำกับและนักเขียนบทในภาพยนตร์ของตัวเอง รวมถึงเตรียมมีผลงานใหม่ในภาพยนตร์ทริลเลอร์ปี 2026 ขณะที่บรู๊คลินเคยลองเส้นทางอาชีพหลากหลาย ตั้งแต่เชฟ การถ่ายภาพ ไปจนถึงการทำหนังสือภาพ
สถานการณ์ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อบรู๊คลินออกแถลงการณ์ยาว 6 หน้า ประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวเบ็คแฮม กล่าวหาพ่อแม่ว่า “ควบคุมชีวิต” พยายามทำลายชีวิตคู่ และทำให้เขาอับอายต่อสาธารณะ ก่อนเลือกใช้ชีวิตสงบกับภรรยาที่มาลิบู พร้อมโพสต์ข้อความแสดงความรักอย่างเปิดเผย
ในช่วงเวลาเดียวกัน ครอบครัวเบ็คแฮมเดินทางไปรวมตัวกันที่ปารีส เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับวิกตอเรีย เบ็คแฮม ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยเจ้าตัวกล่าวขอบคุณลูก ๆ ทุกคนบนเวที แม้จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงกับบุตรชายคนโตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ภาพรวมทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่า เบื้องหลังชีวิตหรูหราของครอบครัวคนดังระดับโลก ยังเต็มไปด้วยแรงกดดัน ความแตกต่างทางแนวคิด และปัญหาเรื่องเงิน ที่อาจไม่มีคำตอบง่าย ๆ แม้จะมีชื่อเสียงและทรัพย์สินมหาศาลเพียงใดก็ตาม
เนลสัน เพลท์ซ คือมหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกัน ผู้สร้างอาณาจักรจากธุรกิจอาหารแช่แข็งของครอบครัว ก่อนขยายความมั่งคั่งอย่างก้าวกระโดดด้วยการเข้าซื้อและพลิกฟื้นกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จนกลายเป็นนักลงทุนเชิงรุกระดับตำนานของสหรัฐฯ ปัจจุบันเขามีทรัพย์สินสุทธิราว 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าทรัพย์สินรวมของ เดวิด เบ็คแฮม และครอบครัว ซึ่งถูกประเมินไว้ประมาณ 680 ล้านดอลลาร์ มากกว่ากันกว่าเท่าตัว