“จ๊ะ นงผณี” ลั่นต่อให้เหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ก็มีความหวัง หลังพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ถูกรถกระบะชนอาการสาหัส

ทำเอานักร้องชื่อดัง “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ช็อกเลย หลังจากที่ “ประดิษฐ์ มหาดไทย” อายุ 68 ปี ผู้เป็นบิดา ขับรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีราโน่ สีแดง ทะเบียนกรุงเทพนมหานคร ถูกรถกระบะโตโยต้าชนอัดติดอยู่หน้ารถสภาพด้านหน้าพังเสียหาย ภายหลังทราบข่าว จ๊ะ รีบรุดมายังจุดเกิดเหตุทันที ด้วยอาการตกใจและเป็นห่วง เฝ้าดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาล นำตัวส่งรพ.ปากเกร็ดเป็นการด่วน โดยจ๊ะให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุ พ่อได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้หมู่บ้าน และกำลังจะเดินทางกลับ ก่อนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ขณะที่คนขับรถกระบะ ซึ่งเป็นหญิง อยู่ในอาการตกใจ ร้องไห้ตลอดเวลา ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ขณะขับรถมาทางตรง รถจักรยานยนต์อยู่ในเลนซ้าย ก่อนจะตัดหน้ามาในเลนขวาอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทัน จึงเกิดการเฉี่ยวชนขึ้น
ล่าสุดเฟซบุ๊กของจ๊ะได้เผยว่า “ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็มีความหวัง สู้มาทุกครั้ง ครั้งนี้ก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะพ่อ” ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิง อาทิ บอล เชิญยิ้ม - ส่งกำลังให้ทั้งครอบครัว ขอให้พ่อแก่คุ้มครองให้พ่อปลอดภัยครับ, เป็กกี้ ศรีธัญญา - ส่งกำลังใจให้นะคะ ขอให้คุณพ่อปลอดภัย, อิงฟ้า วราหะ - ส่งอีโมจิหัวใจสีขาวให้ 3 ดวง, เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ - ขอให้คุณพ่อแข็งแรงและปลอดภัยนะคะ, ลำไย ไหทองคำ - ส่งกำลังใจนะคะแม่ ขอให้คุณพ่อปลอดภัย, ประจักษ์ชัย ไหทองคำ - ขอให้คุณพ่อปลอดภัย หายไวๆ นะครับน้องจ๊ะ ฯลฯ