“ดวงใจ STORY” ประเดิมซีซั่น 2 เดือดตั้งแต่ EP แรก ครั้งแรก ! “น้าเน็ก” เปิดชีวิตที่ไม่เคยปิด รับหย่าร้าง โสดลูกสอง

ประเดิมอีพีแรก รับซีซั่น 2 อย่างร้อนแรง สำหรับ “ดวงใจSTORY” ชวน “น้าเน็ก”เกตุเสพสวัสดิ์ เปิดครั้งแรกทุกเรื่องราวของชีวิต ไล่ไทม์ไลน์ ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงเป็นกูรูเรื่องความรัก พร้อมเผยความรักที่ผ่านการหย่าร้าง แต่ยังทำหน้าที่มนุษย์พ่อลูกสอง
ว้าวตั้งแต่ต้นซีซั่น สำหรับรายการพอดแคสต์ “ดวงใจ STORY” ของช่อง 7HD ที่กลับมาในซีซั่น 2 พร้อมคอนเทนต์เข้มข้น โดยมี แป๋ว–ดวงใจ สอาดจิตต์ อดีตบรรณาธิการข่าวบันเทิงวงใน รับหน้าที่ดำเนินรายการ ตั้งคำถามแบบถึงแก่นประเดิมแขกรับเชิญ เผ็ดยิ่งกว่ายกพริกมาทั้งสวน ฮือฮาสุด ๆ กับ EPแรก ต้อนรับ “น้าเน็ก”เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรที่กลายเป็นกูรูรักตัวยงจากรายการออนไลน์สุดฮอต อย่าหาว่าน้าสอน ที่ครั้งนี้ให้เปิดทุกซอกทุกมุมชีวิต เล่าย้อนไทม์ไลน์ต่าง ๆ มากมาย
ตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก ตอนเรียนหนังสือ ชีวิตในวงการบันเทิงที่ทำงานแล้วหลากหลาย ทั้ง งานดีเจ พิธีกร หันมาเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ก่อนตัดสินใจผันตัวมาบุกตลาดออนไลน์อย่างจริงจัง เปิดช่องยูทูบและทำรายการ “อย่าหาว่าน้าสอน” จนประสบความสำเร็จเกินคาด สร้างฐานแฟนคลับจำนวนมาก และกลายเป็นกูรูที่ปรึกษาด้านความรักที่หลายคนไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม การรับฟังปัญหาความรักจากผู้ชมจำนวนมาก ก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาเช่นกัน โดยน้าเน็กยอมรับว่าเคยซึมซับเรื่องราวเหล่านั้นจนเกิดภาวะจิตตก น้ำตาร่วง และต้องเข้าพบจิตแพทย์
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยปิดบัง ว่าผ่านการหย่าร้าง และมีลูกสาว 2 คน คนโตอายุ 27 ปี คนเล็กเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และย้ำสถานะหัวใจว่าโสด
“ตอนนี้โสด แต่ผมก็มีคนไว้ให้รัก ผมหย่าร้างนะครับ เราเลิกเป็นผัวใคร แต่เราไม่ได้เลิกเป็นพ่อใคร ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลลูกเราอย่างสุดพลัง สิ่งที่ผมมีความสุขมาก ๆ ตั้งแต่วินาทีที่เขาเกิด ยันนาทีที่เราคุยกัน ไม่มีสักครั้งเลยที่ลูก ๆ ทำให้ผมเสียใจ จริง ๆแล้วผมตั้งใจที่จะไม่พูดเรื่องลูก ๆ ของผมเลย แต่ในกาลเทศะผมเห็นว่าสมควรพูด”
พร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องลูก ๆ ต่อสาธารณะ“เหตุผลที่ผมไม่พูดถึงลูกของผมเลย เพราะไม่อยากให้คนยุ่งกับลูกผม เพราะถ้าเขาประสบความสำเร็จ เขาดีเขาเก่งเขาก็จะเป็น เพราะเป็นลูกน้าเน็ก แต่ถ้าเกิดเขาตกต่ำ ผิดพลาด เขาแย่ขึ้นมา อุตส่าห์เป็นลูกน้าเน็กยอมรับหลาย ๆ คนที่เป็นลูกคนดัง เราไม่รู้จักชื่อ เราเรียกเขาว่าเขาเป็นลูกใคร และในงานที่ผมทำ ผมเป็นผู้ให้คำแนะนำ มันก็จะมีคนที่รู้สึกว่า มาแนะนำเรื่องการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ยังไงเรายังไม่เคยมี ผมเลยมีความจำเป็น ที่ผมต้องพูด แต่ผมคงพูดแค่นี้ ไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไร เป็นใคร เอามาออกรายการ ไม่เอาเขามาแห่”
ก่อนจะเผยแนวคิดการเลี้ยงลูกในสไตล์ “น้าเน็ก” ว่าให้ลูกเป็นศูนย์กลาง แต่พร้อมยืนเคียงข้างเสมอในวันที่ลูกมีปัญหา “การเลี้ยงลูกของผมคือให้ตัวลูกเป็นศูนย์กลางเสมอ ผมจะทำทุกทางให้เขารู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะมีผม แต่ผมไม่ได้พยายามเป็นเพื่อนกับลูกนะ แต่จะทำให้ลูกเชื่อมั่นในตัวผมในแง่ที่ว่า ถ้ามีปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ คนแรกใน top of mind เขาต้องเป็นผมที่เขานึกถึง”
