“พิม พิมประภา” เคลียร์ข่าวแม่ “ไฮโซแทม” ไม่ปลื้ม ดีใจแฟนปกป้อง ตอบเองว่าไม่ใช่

“พิม พิมประภา” เคลียร์ข่าวถูกโยงคู่รักไฮโซแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้ม ดีใจ “ไฮโซแทม” คอมเมนต์แก้ข่าวไว ไม่ใช่แม่ผม ไม่นอยด์คนพุ่งเป้า ฟังเองยังคิดว่าเป็นตัวเอง เข้าใจข่าวบันเทิง ถ้าไม่ใช่เรา ก็แค่ตอบว่าไม่ใช่ ชมครอบครัวฝ่ายชายน่ารักมาก เจอกันแล้วแฮปปี้ดี ดีใจคนนึกถึง โดนโยงทุกข่าวอักษรย่อ วาเลนไทน์ยังไม่มีแพลน เรื่องแต่งอีกนาน
หวานกันอยู่ดีๆ ก็ถูกโยงเป็นคู่รักไฮโซ แม่ฝ่ายชายไม่ปลื้ม ถึงขั้นเรียกไปคุยซะงั้น สำหรับคู่ของสาว “พิม พิมประภา ตั้งประภาพร” และแฟนหนุ่ม “ไฮโซแทม ชวนันท์ โชติจุฬางกูร” แต่งานนี้หนุ่มแทมก็ไม่รอช้า เข้าไปคอมเมนต์แก้ข่าวแล้วว่า ‘ไม่ใช่แม่ผมนะครับ’ ล่าสุดวันนี้ (28 ม.ค.) ได้เจอสาวพิม ในงานเปิด LINE UP ปี 2026 ของ CHANGE 2561 เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ตกใจกับข่าวเลย แต่ตกใจที่คุณแฟนเข้าไปคอมเมนต์จบประเด็นให้มากกว่า
“พิมเห็นแล้วเพราะมีเพื่อนส่งมา ก็ไม่ได้ตกใจกับข่าวเลย แต่ตกใจกับเมนต์ คือแฟนเราเมนต์ไปแล้ว ก็โอเค ก็จบ พิมว่ามันเป็นเรื่องขำๆ มากกว่า ยังแซวเขาอยู่เลย ว่าไม่อยากเป็นคู่รักดังเหรอ (หัวเราะ) เขาก็ไม่ถึงขนาดชี้แจงหรอก คือเขาเล่นติ๊กต๊อกอยู่แล้ว เวลาเห็นอะไรที่ไม่จริง เขาก็เห็นคำค้นหา มันเป็นชื่อเรากับชื่อเขา เขาก็รู้สึกว่าเมนต์ไปให้จบๆ จะได้ไม่ต้องเดากันให้เข้าใจผิด บางคนคิดไปไกล เขาก็เลยเมนต์ให้รู้ๆ กันไปเลยว่าไม่ใช่เรา เราก็ดีใจค่ะ ก็บอกเขาว่าขอบคุณนะคะ”
ชมครอบครัวฝ่ายชายน่ารักมากๆ ได้เจอกันแล้วทั้งสองฝ่าย
“พิมได้เจอครอบครัวเขาแล้วค่ะ น่ารักมากกันทั้งครอบครัวเลย เขาก็แฮปปี้ค่ะ ทางพี่แทมก็เจอกับครอบครัวพิมแล้ว คุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักมากๆ ค่ะ”
ไม่เซ็งโดนโยง เพราะฟังตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัวเอง
“ไม่เซ็งหรอกค่ะ ข่าวอักษรย่อมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีสิทธิ์เดาว่าเป็นใคร ตอนแรกพิมคนไปฟัง ถ้าพิมเป็นคนอื่น พิมก็คิดว่าเป็นพิม เพราะสิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นไปได้ที่คนจะเข้าใจผิดแบบนั้น มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานอยด์อยู่แล้ว แต่ในเมื่อมันไม่ใช่เรา ถ้าถามเราก็แค่บอกว่าไม่ใช่นะ แค่นั้นเอง คนที่เอามาเล่าเขาคงมีแหล่งข่าวแหละค่ะ หน้าที่ของสื่อก็ทำตามหน้าที่ คงไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใคร อีกอย่างคนเมนต์เขาก็เมนต์ตามสิ่งที่ผุดเข้ามาในหัว
พิมก็เสพข่าวบันเทิง บางทีมีอักษรย่อมาเราก็เอ๊ะคนนั้นหรือเปล่า มันเป็นเรื่องปกติ เพียงแค่อย่าเมนต์ให้ร้ายใครก็พอ ให้มันเป็นข่าวบันเทิง อย่าให้เป็นข่าวที่ทำร้ายใคร ข่าวนี้พิมไม่ได้รู้สึกอะไร ก็ไม่ผิดที่คนจะเดาเป็นเรา คำค้นหามันก็ขึ้นชื่อเรา ในเมื่อมันเป็นแบบนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีโอกาสได้บอก ก็แค่บอกความจริงไป ว่าไม่ใช่เรา”
โดนโยงทุกข่าวอักษรย่อ แต่ไม่คิดจะฟ้อง
“ก็ดีใจที่คนนึกถึง (หัวเราะ) แต่นึกถึงเรื่องอื่นบ้างก็ดี พ.พาน มีหลายคนนะ อาจจะไม่ต้องเป็น พ ป ภ ก็ได้ คือก็เข้าใจในเรื่องข่าวบันเทิง แต่ก็เสพสื่อด้วยความพอดี คิดได้ วิเคราะห์ได้ แต่วิจารณ์ขอให้อยู่ในขอบเขตดีกว่า ถามว่าคิดจะฟ้องไหม ก็ไม่มีค่ะ ข่าวนี้มันไม่มีอะไรเลย อีกอย่างคือเรื่องของคนสองคน ไม่มีใครรู้เท่าคนสองคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคู่ อย่าเมนต์ว่าใครเลย”
วาเลนไทน์ยังไม่มีแพลน ขอคิดคอนเทนต์ก่อน
“ไม่มีเลยค่ะ เดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์ก่อน มีอะไรให้เล่นบ้าง บางอันเราต้องคิดก่อนว่าเขาไหวไหม เพราะไม่คุยก่อน แต่เราจะประเมินความเป็นไปได้ ว่าไม่ยากเกินไป พิมไม่อยากเตี๊ยมก่อน เพราะเขาจะเกร็ง ทุกคลิปที่เห็นคือพิมวิ่งเข้าไปเลย เขาก็จะงงตรงนั้นเลย พิมชอบธรรมชาติมากกว่า ก็ดีใจที่เขายอมทำ คือเขาเคยบอกว่าเขาชอบที่เราเป็นอย่างนี้ เลยอยากซัปพอร์ตที่เราเป็นแบบนี้ เขาก็ไม่ได้ตามใจทุกเรื่องค่ะ แต่งานเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และเขารู้ว่าตัวเขาอาจจะทำเอนเกจฯ ให้เราได้ เลยอยากซัปพอร์ต ซึ่งถ้าพิมซัปพอร์ตงานอะไรเขาได้ พิมก็ซัปพอร์ตเขาเช่นเดียวกัน”
เรื่องแต่งยังไม่ใช่เร็วๆ นี้ ศึกษากันไปเรื่อยๆ ก่อน
“โอ้ย เพิ่งคบกันไม่นานเอง ตอนนี้ก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ ก่อน ทำปัจจุบันให้ดีก่อน แฮปปี้ในทุกๆ วัน ตอนนี้คือต่างคนต่างโฟกัสในเป้าหมายของกันและกัน และซัปพอร์ตกันและกันไปก่อน ดีที่สุดแล้วค่ะ”