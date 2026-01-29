xs
“พีท กันตพร” อยากมีลูกเพราะ “น้องโมเน่” ระดมทีมแพทย์ทั้งรพ.ดูแลเคส “แก้มบุ๋ม” ให้ท้องสำเร็จ ตอบดรามา “บิว” น้องชายภรรยา ถูกเมียแฉนอกใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พีท กันตพร” ลั่นอยากมีลูกเพราะเจอ “น้องโมเน่” พี่งทุกทาง ใช้ตำแหน่งเจ้าของโรงพยาบาลระดมสรรพกำลังทีมแพทย์ดูแลเคสภรรยาแก้มบุ๋ม เผยเหตุเก็บไข่ฟรีซก่อนผสมกันแล้วโครโมโซมไม่เกิดการเรียงตัว ตอนนี้ยกน้องโมเน่เป็นลูกบุญธรรมไปก่อน ส่วนกับ “บิว วนพนธ์” น้องชายแก้มบุ๋ม ต่างคนต่างไปมีครอบครัวจึงห่างกันไป จึงไม่รู้เรื่องของอีกฝ่าย

เรียกว่าพยายามมีลูกมาเรื่อยๆ แต่เมื่อ “พีท กันตพร หาญพาณิชย์” ได้มารู้จักทำความสนิทสนมกับ “น้องโมเน่” ลูกสาว “เม พรีมายา” ทำให้พีทตั้งใจมีลูกมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ล่าสุดภรรยา “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” ทำการเก็บไข่ผสมตัวอ่อนตัวเป็นครั้งที่ 3 ก็อยู่ในช่วงระหว่างรอลุ้นว่าจะสำเร็จไหม

ครั้งที่ 3 แล้ว ปีนี้ตั้งใจมากที่จะมีน้อง จากก่อนหน้านี้ลูกคนเดียวที่มีก็คือโมเน่นี่แหละครับ ตอนนี้ก็ตั้งใจจะมีลูกของตัวเอง จริงๆ คือ 2 ครั้งก่อนหน้าที่เก็บไว้มันเฟลแล้ว หลังจากที่เราจดทะเบียนสมรส เราก็ลองผสมมันก็เฟล ตอนนี้อยู่ในโปรเซสครั้งที่ 3 ซึ่งมันเพิ่งผ่านมา 2 วันมันยังบอกอะไรไม่ได้

ที่บอกว่าเฟลคือขั้นตอนของเขา หลังจากที่เราเก็บไข่แล้วฟรีซไว้ เราต้องเอาออกมาผสม ทีนี้เราต้องเลี้ยงให้ผ่านวันที่ 5 แล้วโครโมโซมก็ต้องปกติ คำว่าเฟลหมายความว่ามันเรียงแล้วไม่ผ่าน ซึ่งมันเกิดจากหลายๆ อย่าง แต่สุดท้ายมันออกมาก็มีความพิการในทางการแพทย์ ไข่ที่ฝากสมบูรณ์ดีคือฟองที่เอามาผสมเบื้องต้นในการคัดเกณฑ์มันต้องสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่งั้นเขาจะไม่ผสม แต่พอเอามาผสมแล้วมันไม่ผ่าน มันก็มีหลายปัจจัย”

เฟลยังไม่สำเร็จ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คือตอนนี้เรายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะฝังกี่ฟอง แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าเรามีไข่สแปร์ได้กี่ฟอง ซึ่งตอนนี้มี 0 นะครับ ถ้าผสมผ่านแล้วเรามีสัก 4-5 ฟอง ที่ผสมแล้วโครโมโซมปกติทั้งหมดก็อาจจะตัดสินใจว่าแฝดหรือไม่แฝดครับ

วันที่ไม่สำเร็จ เอาจริงๆ แก้มบุ๋มเขาเฟลมากที่สุดคือน้องเขามีไข่ที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนอายุ 30 เมื่อเกือบ 8 ปีที่แล้ว เขาคิดว่าไข่เซ็ตนี้จะต้องสมบูรณ์มาก แต่พอผสมมามันไม่ได้ อันนี้คือรอบแรกทำให้เขาเฟลมาก พอครั้งต่อๆ มาเลยเริ่มทำใจได้แล้วว่าสภาพร่างกายเราอายุเยอะขึ้น คือเราก็บอกเขาว่าสุดท้ายถ้าเราไม่มีลูกผมก็จะอยู่กับเขาไปตลอดนะ เราจะอยู่กัน 2 คนไปจนแก่

ตัวผม ตอนแรกเขาเป็นคนเริ่มต้นอยากมีลูกก่อน เรายังมีความรู้สึกว่ายังไงก็ได้แล้วแต่เขา ณ ปีที่แล้วนะ พอมาช่วงปลายปีเริ่มรู้สึกว่าเราต้องมีจริงๆ แล้วแหละ พอจดทะเบียนสมรสก็ตั้งใจว่าจะมีจริงๆ แล้ว เพราะว่ามันจะผสมได้ตามกฏหมาย พอผสมแล้วเฟลก็เสียใจเหมือนกันนะ แต่ว่าอาจจะไม่เท่าน้อง เพราะเขาตั้งความหวังไว้สูงมาก แต่รอบนี้เราตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมเลย นอนเร็วขึ้น”

ตระเวนไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ ใครว่าดีที่ไหนขอให้แนะนำมา
“ทุกที่เลยครับ ทุกที่ที่ดังเราไปหมดเลยนะ ใครแนะนำให้เราทำเทคนิคไหนเราทำหมดจริงๆ วัดไหนดังไปหมด ถ้าถามคนใกล้ตัวจะรู้เลย ทุกวัด อย่างคุณเม พรีมายา ก็ถามเขาว่าไปขอที่ไหนทุกคนที่มีลูกน่ารักๆ ถามหมดว่าเขาใช้เทคนิคอะไร ถามว่าเสียใจมากขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ใช่ แต่ถามว่าไม่เสียใจเลยก็ไม่ใช่ มันก็เสียใจแหละ เราพร้อมที่จะมีลูกแล้ว”

เปย์ภรรยาฉ่ำ อัดฉีดเป็นกำลังใจ
ตอนนี้เราพยายามลงไลฟ์ช่วง 5 ทุ่ม เราลงเร็วขึ้นเยอะ ก็พยายามปรับปลี่ยนเวลานอนแล้วสิ่งที่สำคัญคือเขาพยายามกินโปรตีนให้มันถึง คือมันเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้ไข่สมบูรณ์หรือเปล่า (แต่ร่างกายสมบูรณ์ทั้งคู่?) สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวอะไร

ตอนนี้ก็เปย์ภรรยาไม่หยุด ผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่า คือเรายังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่า แต่ก็คาดหวังให้มันสำเร็จ แต่ถ้าไม่สำเร็จก็กลัวว่าเขาจะไม่มีกำลังใจ เลยพยายามหาของที่เขาชอบเพื่อเป็นการเซอร์ไพร์สให้มีบรรยากาศดีๆ เกิดขึ้น ก็เป็นโมเมนต์ที่ได้ปุ๊บก็จะลืมความกังวลไปพักนึงเหมือนกัน”

ในฐานะเจ้าของโรงพยาบาลก็ระดมสรรพกำลังทีมแพทย์มาดูแลเคสภรรยา
คือเอาจริงๆ ผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลก็สามารถเลือกคุณหมอได้หลากหลาย คุณหมอที่ผมพามาก็คิดว่าที่สุด ฝีมือแล้วก็คิดว่าต้องไม่พลาด คือปกติหมอคนนึงจะดูแลเคสนึง แต่เราให้ทีมคุณหมอคอนเซาท์ทั้งทีมเลย แทนที่จะเป็นหมอคนเดียวมันจะได้การตัดสินใจที่ดีที่สุด ถามว่ามันมีผลต่างกันยังไงผมรู้สึกว่าการทานอาหาร อาหารเสริม หรือวิธีบำรุงก่อนที่จะเก็บไข่มันสำคัญมากนะครับแก้มบุ๋มให้ความร่วมมือเขาพยายามกินอาหารให้มันมีประโยชน์มากขึ้น กินโปรตีนให้ครบแล้วก็นอนให้เป็นเวลามากขึ้นครับ”

ยก “น้องโมเน่” เป็นลูกบุญธรรม เป็นแรงบันดาลใจให้อยากมีลูกเป็นของตัวเอง
นั่นลูกบุญธรรมแล้วครับ (อยากได้แบบนี้?) ผมจะบอกว่าโมเน่เป็นปัจจัยนึงเลยนะที่ทำให้อยากมีลูกมากๆ ครับ เราอยากมีตัวเล็กวิ่งไปวิ่งมา เอามาเล่นด้วยกัน ผมอยากมีคู่นึง คือผู้หญิง กับ ผู้ชาย แต่จะเพศไหนก่อนยังไม่ได้คุยกัน ขึ้นอยู่กับตัวอ่อนด้วย ถ้าร่างกายน้องเขาไหวอยากได้แฝด แต่ว่าถ้าไม่ไหว ก็อาจจะเป็นใครก่อนก็ได้ ห่างกันสักปีนึง

ล่าสุดเขาหอมแก้มนะครับ สนิทกันแล้ว เจอกันจนสนิท ผมเข้าใจแล้วว่าหลงลูกคนอื่นเป็นยังไง เป็นเด็กที่ใครเจอผมมั่นใจว่าหลงแน่นอน น่ารักเนอะ น่ารักมาก ผมไม่เคยเจอเด็กอายุ 2 ขวบ ที่สามารถพูดอะไรแบบนี้ได้ แล้วน้องเขาน่าเอ็นดูมากนะครับ ฝากสนับสนุนน้องเขาเยอะนะครับ”

กับประเด็น “บิว วนพนธ์” น้องชายแก้มบุ๋ม ที่ถูกอดีตภรรยาออกมาแฉพาหญิงอื่นเข้าบ้าน ไม่ให้เกียรติความเป็นภรรยาและครอบครัว “พีท” ตอบเท่าที่พอจะพูดได้ว่า…

คือต้องบอกว่าพอต่างคนต่างแต่งงาน เขาก็แยกบ้านกันไปผมก็ยิ่งห่างมากๆ ใน 1 เดือนแทบไม่เจอกันเลย ทีนี้พอถามว่าปัญหาเป็นยังไงผมไม่รู้จริงๆ ครับ คือแต่ละคนก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง

ผมคุยกับบุ๋มเป็นหลัก แล้วการที่เขาแยกบ้านกันไปแล้ว ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้ว เราอายุกันไม่น้อย 30 จะ 40 กันแล้ว ผมว่ามันกลายเป็นห่างกัน มีมากินข้าวกันบ้าง แต่ช่วงหลังต้องบอกว่า ผมไม่ได้ถามละกัน เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผม ผมก็เห็นจากข่าวนี้แหละ ก็ให้กำลังใจน้องว่าสุดท้ายมันก็ต้องเกิดการคุยกันเนอะถึงจะแก้ไขปัญหาได้ ก็แนะนำว่าทุกคนใจเย็นๆ ครับ”












