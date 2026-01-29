เหนื่อยใจ! “ดวงดาว จารุจินดา” แจ้งความถูกมิจฉาชีพนำภาพไปแอบอ้างชวนลงทุน เตือนผู้สูงวัยอย่าหลงเชื่อ

“ดวงดาว จารุจินดา” แนะเอาความฉลาดไปใช้ในทางที่ถูก หลังมิจฉาชีพนำภาพไปแอบอ้างชวนลงทุน เผยแจ้งความแล้ว เพราะเอารูปหลานไปใช้ด้วย เตือนอย่าหลงเชื่อ โดยเฉพาะผู้สูงวัย มีอะไรให้ปรึกษาลูกหลานก่อน
ทำเอานักแสดงอาวุโสอย่าง “ดวงดาว จารุจินดา” ถึงกับเหนื่อยใจ หลังถูกนำภาพไปแอบอ้างถึง 2 ครั้งติด โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟัง หลังมาร่วมงานเปิด LINE UP ปี 2026 ของ CHANGE 2561 ว่ารอบแรกถูกนำภาพไปโฆษณาขายเสื้อที่ทำเลียนแบบ ก่อนรอบสองจะร้ายแรงกว่าเดิม เพราะเอารูปหลานมาใช้ด้วย โดยเป็นการแอบอ้างชวนลงทุนในโครงการพระราชดำริ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหาย แต่ก็ได้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
“โอ้โห…อันนี้ฝากไว้ด้วย คิดว่าหลายๆ คนไม่ใช่เฉพาะเรา แล้วเราไม่รู้เรื่องเลย มีคนส่งมาบอกว่ามีคลิปแบบนี้ เราก็ตกใจ แต่คือก่อนเรื่องนี้เราก็โดนเอารูปไปใช้ เป็นรูปที่เราใส่เสื้อที่ตัดจากร้านประจำของเรา เอาเสื้อไปเปลี่ยนเป็นสีอื่น แล้วก็ทำ AI เป็นคลิปเราหมดเลย ก็เลยไปลงบันทึกประจำเอาไว้ เพราะกลัวมีผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วของไม่ตรงปก เพราะมันเป็นหน้าเรา เราจะเกิดความเสียหาย
แต่คราวนี้แจ้งความเอาเรื่องเลย เพราะคุณเอารูปหลานเราไปด้วย เอาภาพเราไปใส่เสียง AI มันแย่มาก และอันนี้มีจริงๆ เป็นกองทุนผู้สูงอายุในโครงการพระราชดำริ เราก็ส่งไปบอกทางเขา เขาก็บอกว่าเคยมีและแจ้งความไปแล้ว เป็นการชวนลงทุนให้มาเก็บออมเพื่อผู้สูงอายุโน่นนี่ แล้วเอารูปเรากับหลานไปใช้ ซึ่งมีคนติดตามเป็นหมื่น
ก็อยากขอบคุณทุกสื่อที่ช่วยกระจายข่าวด้วย เราไปแจ้งความแล้ว เพราะอันนี้เล่นแรงมาก หนึ่งโครงการมีจริง ไม่พอยังเอารูปเด็กไปใช้เพื่อผลประโยชน์ มันไม่ได้ ซึ่งลูกก็ช่วยจัดการติดต่อให้หมดแล้ว เราก็ได้แต่อัดคลิปว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรา อย่าหลงเชื่อ แต่ตำรวจเขาก็แจ้งปิดไปแล้ว ยังไม่มีคนมาแจ้งว่าเป็นผู้เสียหาย
ตอนนี้ต้องระวังโดยเฉพาะผู้สูงวัย อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ เขาก็คงไม่คิดหรอกว่าเราจะไปเจอ แต่เราไลฟ์ขายของ ก็เลยมีลูกๆ หลานๆ ส่งมาบอก ถ้าเราไม่ได้ทำอาชีพนี้คงไม่รู้เรื่อง เหนื่อยใจ บอกต่อไปด้วยนะคะ ลูกหลานเตือนผู้สูงวัยด้วย อย่าเพิ่งกดสั่งซื้อ อย่าเพิ่งโอน ไตร่ตรองให้ดีก่อน ดูดีๆ ถามลูกหลานก่อน”
อยากให้เชื่อเรื่องเวรกรรม เอาความฉลาดไปใช้ให้ถูกทาง
“เราไหว้พระสวดมนต์ เราเชื่อเรื่องเวรกรรม อะไรที่ได้มาด้วยความไม่สุจริต คดโกง หลอกลวง กรรมมันทันตาเห็นจริงๆ มันมีวิถีทางตั้งมากมาย ที่เราจะทำมาหากิน ย่า 74 แล้ว ยังไลฟ์ขายของเลย เพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีนี้เลย เอาสมอง เอาความฉลาดไปใช้ให้ถูกทางจะดีกว่า แล้วจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ”