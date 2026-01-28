ระบำการกุศล “พระแม่ทรงสรรค์สร้างนาฏยศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล เรื่อง ตุ๊กตานางฟ้า และ ปีเตอร์แพน 2026” สานพลังนาฏศิลป์เพื่อเยาวชน

ดร.หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช นายกสมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดการแสดงระบำการกุศลชุดพิเศษ “พระแม่ทรงสรรค์สร้างนาฏยศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล เรื่อง ตุ๊กตานางฟ้า และ ปีเตอร์แพน 2026” เพื่อระดมทุนสนับสนุนเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาและศิลปะการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแสดงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรชั้นนำ อาทิ สถาบันออสเตรเลียน ทีชเชอร์ส ออฟ ดานซ์ซิง อินเตอร์เนชันแนล สมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด คลินิกโพโดโลจีเซนเตอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติผู้ใหญ่จากหลากหลายวงร่วมชมการแสดงด้วย
โดยการแสดงครั้งนี้ได้เยาวชนผู้มีความสามารถระดับนานาชาติ ซึ่งเคยคว้ารางวัลจากเวทีการแข่งขันระดับโลก ร่วมถ่ายทอดการแสดงอย่างงดงาม อาทิ พัชรณัฏฐ์ ภมรไมตรี ทิมริน วิง โฮม สุรัสวดี อินทะโน ปัญญาวีณ์ ฟื้นตระกูล และ ฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ พร้อมด้วยนักแสดงรับเชิญ วุฒิพงษ์ มงคลพันธุ์ จากโรงเรียนแพชชั่น ด๊านซ์ รวมถึงเยาวชนผู้แสดงประกอบจากหลายสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล
รายได้จากการแสดงทั้งหมดมอบให้แก่เยาวชนที่มีโอกาสน้อยกว่า โดยมี ดร.สายสม วงศ์ศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความประทับใจ การแสดงระบำการกุศลครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนพลังของนาฏยศิลป์ที่หลอมรวมจากท้องถิ่นสู่สากล หากยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่อนาคตด้วยศิลปะและความหวังอย่างงดงาม