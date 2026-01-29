“วันเดอร์เฟรม” แฮปปี้ร่างใหม่ ขยันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ เลิกสนคอมเมนต์ลบ มีความสุขก็ด่าไป

“วันเดอร์เฟรม” แฮปปี้ร่างใหม่ มายด์เซ็ตใหม่ ขยันออกกำลังกาย มีวินัยมากขึ้น เลิกสนคอมเมนต์ลบ แข่งกับตัวเองสนุกกว่า ไม่นอยด์โดนด่า มีความสุขก็ด่าไป วาเลนไทน์ยังโสด อยากนอนอยู่บ้าน สเปกเหลือข้อเดียว ขอคนที่เข้าใจ
เรียกว่าปีใหม่ ร่างใหม่สุดๆ สำหรับนักร้องสาว “วันเดอร์เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น” ที่ล่าสุดวันนี้ (28 ม.ค.) ได้มาโชว์พลังเสียงในงานเปิด LINE UP ปี 2026 ของ CHANGE 2561 ด้วยหุ่นสุดโซ๊ะ ในชุดหนังสุดเซ็กซี่ โดยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจ ว่าตอนนี้น้ำหนักลดลงมา 7 กิโลแล้ว หลังใช้เวลามาเป็นปี
“หนูว่ามันก็ไม่ร่างใหม่ขนาดนััน แต่ก็เป็นคนที่มีวินัยขึ้น ดูแลตัวเองดีขึ้น เอาจริงๆ ก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิม ยังชอบกินเหมือนเดิม เพราะเราเกิดในประเทศที่อาหารอร่อย ก่อนหน้านี้ที่น้ำหนักขึ้นๆ ลงๆ เพราะหนูออกเยอะแค่ในช่วงเดียว เลยคุยกับตัวเองว่างั้นออกอาทิตย์ละ 2-3 วันไหม 30 นาทีก็ยังดี ตอนนี้น้ำหนักก็หายไปไม่เยอะนะคะ แต่ว่าสัดส่วนลดลงเยอะ ก็ใช้เวลาเป็นปีเลย เรื่อยๆ ไม่รีบ ลดลงมาประมาณ 7 กิโล”
ไม่ได้อยากให้น้ำหนักลง แต่อยากให้ร่างกายแข็งแรงและดูเฟิร์ม
“หนูว่ามันเป็นเรื่องวิธีคิดกับการคุยกับตัวเอง ก่อนหน้านี้ที่ลดไม่ลง เพราะเพื่อนชวนไปกินหมูกระทะเราก็ไปแล้ว อันนี้เราก็ยังไปอยู่ แค่เลือกกินบ้าง ยังมีความสุขอยู่ แต่ว่าบาลานซ์ เรื่องนับแคลฯ เรื่องตัวเลขไม่ถนัดเลย ถนัดรับเงินอย่างเดียว แล้วช่วงนี้อินกับการวิ่ง เลยคิดว่าไม่ได้อยากให้น้ำหนักลง แต่อยากให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพื่อจะมีร่างกายที่แข็งแรงต่อไปเรื่อย อายุก็ไม่น้อยแล้ว อยากให้มันดูเฟิร์ม”
แฮปปี้กับร่างใหม่และมายด์เซ็ตใหม่
“แฮปปี้กับร่างใหม่และมายด์เซ็ตใหม่ค่ะ เรารักตัวเองมากขึ้น ในเวอร์ชั่นที่เป็นเราจริงๆ ไม่ได้พยายามหลอกตัวเองว่าเราสวยแล้ว คือก่อนลดน้ำหนัก หนูไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ้วน จนมาย้อนดู ก็โกรธทุกคนมากว่าทำไมไม่บอก ตอนนี้อยากได้ร่อง 11 ค่ะ ก็ค่อยเป็นค่อยไป”
ไม่เน้นเซ็กซี่ ทุกวันนี้มีแต่ชุดออกกำลัง
“ไม่เลยค่ะ กลับเป็นว่าหนูใส่แต่ชุดออกกำลังกาย ทุกวันนี้ตู้เสื้อผ้ามีแต่ชุดออกกำลงกาย แค่เห็นก็รู้สึกดี”
เลิกสนใจคอมเมนต์ลบ แข่งกับตัวเองสนุกกว่า
“เมื่อก่อนคอมเมนต์เคยเป็นแรงผลักกัน แต่ว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้สนใจ หนูคิดว่าเราควรเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมากกว่า ไปวิ่งก็เรียนรู้มาเยอะ ว่าเราแข่งกับตัวเองสนุกกว่า ไปแข่งกับคอมเมนต์เขาก็ด่าเราไม่หยุดหรอก แต่ไม่นอยด์ค่ะ เพราะเราก็ไม่ได้ชอบทุกคน ทุกคนก็คงไม่ได้ชอบเรา คอมเมนต์แย่ๆ ก็โดนมาตลอด มีทุกด้าน แต่เราก็เรียนรู้และภูมิใจในตัวเอง เขาพูดจริงเราก็ปรับ อะไรไม่จริงก็ปล่อยผ่าน เขามีความสุขที่ได้ด่าเราก็ปล่อยไป
ถามว่าโดนหนักแค่ไหน ก็มีถ่ายคลิปหนูตอนที่ชับบี้ๆ มุมเสยบนเวที แล้วไปโพสต์ลง ก็จะมีเป็นพันคอมเมนต์เลยที่แบบว่าหมูๆ หนูก็ไปตอบ เพราะหนูเสียใจไงตอนนั้น แต่ตอนนี้ไม่ได้สนใจแล้ว ที่รู้สึกดีคือมันจะมี DM มาหา ว่าเขาเริ่มลดน้ำหนักพร้อมเรา แต่เขานำเราไปแล้วนะ ตอนนี้เขาลดได้ หนูก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยเราเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้คนมาออกกำลังกาย”
สถานะหัวใจยังโสด มีแต่เรื่องวิ่ง
“ยังค่ะ หนูก็อยู่กับมุก (วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์) ค่ะ จับมือกันยาวๆ ตอนนี้มีแต่เรื่องการวิ่ง แล้วก็วิ่งอยู่แต่ในหมู่บ้านตัวเอง ไม่ได้เจอใคร วาเลนไทน์ก็อยากนอนค่ะ ความสุขของเราคือการนอนและการพักผ่อน สเปกตอนนี้เหลือข้อเดียว คือคนที่เข้าใจเราค่ะ”
แจงไม่ได้ไปรวมตัว “เดอะสตาร์ 8” เพราะติดงานแต่งเพื่อน
“หนูติดไปงานแต่งเพื่อน แล้วก็ไม่ได้ลงคิวไว้ว่าต้องไป เป็นเพื่อนเจ้าสาว เพิ่งรู้ก่อนจะไป 1 วัน ก็คิดว่าจะบอกยังไง เพราะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไป แล้วเป็นคนพยายามจะนัดด้วย เลยทักไปว่าขอมอบตัว หนูต้องไปพัทยา แต่พี่แกงส้ม (ธนทัต ชัยอรรถ) ก็ลงรูปหนูเกินไป ทำไมต้องเอารูปขาหัก (หัวเราะ) เขาก็วิดีโอคอลมา ดูมีความสุขกันมากเลย”