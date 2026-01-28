ATIA เดินหน้ารุกตลาดปีม้าทอง 2026 ขยายช่องทางจำหน่ายสู่ร้าน Extension พร้อมเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

แบรนด์สกินแคร์ ATIA (อาเทีย) ภายใต้การบริหารของ คุณส้ม – อาทิตยา จีวะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิต้า บิวตี้ แคร์ จำกัด เดินหน้ารุกตลาดรับปีม้าทอง 2026 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในตลาดความงาม
ในช่วงที่ผ่านมา คุณอาทิตยาได้เริ่มต้นขยายธุรกิจใหม่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สกินแคร์แบรนด์ ATIA อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ATIA เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในปี 2026 พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้กับลูกค้าในหลากหลายแพลตฟอร์ม
ล่าสุด ATIA ได้เดินหน้าขยายช่องทางจำหน่ายสู่ร้านจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Extension เพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่
•Extension สาขา The PARQ
•Extension สาขา One Bangkok
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ATIA ได้ที่ Extension สาขา The PARQ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก ATIA เตรียมจัดกิจกรรมออกบูธหน้าร้าน Extension สาขา The PARQ พร้อมโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษภายในบูธ โดยสามารถติดตามรายละเอียดวันและเวลาได้ทางช่องทาง Official ของแบรนด์ ATIA
สั่งซื้อได้ที่ ช่องทาง ATIA official : https://linktr.ee/ATIAOfficial
Line@ : @atiathailand (with an @)
Facebook : https://www.facebook.com/ATIAOFFICIALTHAILAND?mibextid=LQQJ4d
Instagram : https://www.instagram.com/atia.skincare.uk/
Website : https://atia-international.com
TikTok : https://www.tiktok.com/@atia_skincare
Lazada : https://www.lazada.co.th/shop/atia-beauty-care
Shopee : https://shopee.co.th/atiathailand
และYoutube Channel : https://www.youtube.com/@atiaofficial