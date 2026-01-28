ทรูวิชั่นส์ นาว ประกาศพลิกโฉมวงการบันเทิงไทย ภายใต้แนวคิด “สนุกแบบไทย..is NOW : ไทยนี้รักสนุก อยากให้ดูไม่ขาด”

กรุงเทพฯ 27 มกราคม 2569 - สู่ศักราชใหม่ปี 2569 ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประกาศพลิกโฉมวงการบันเทิงไทยกับสุดยอดคอนเทนต์คุณภาพสูง รวมทั้งคอนเทนต์ไทยและต่างประเทศมากมาย กีฬา และที่สุดของ Home of Entertainment ยกระดับสู่สากล เพื่อสานต่อความบันเทิงอันแข็งแกร่งครบในทุกมิติ ให้เข้าถึงทุกเจนในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สนุกแบบไทย..is NOW : ไทยนี้รักสนุก อยากให้ดูไม่ขาด” ด้วยกองทัพความบันเทิงคุณภาพระดับพรีเมียม! รวมที่สุดของคอนเทนต์ไทย..ครบ จบ ทุกความบันเทิง พบกับกองทัพดารานักแสดงและผู้จัดมากมาย มาร่วมเปิดตัวที่สุดของซีรีส์ รายการ และคอนเทนต์คุณภาพ สุดยอดความภาคภูมิไทย!
บรรยากาศภายในงานเปิดฉากด้วยกองทัพดารานักแสดงชั้นนำเฉิดฉายบนพรมแดง อย่างสง่างามและยิ่งใหญ่! จากนั้น คุณแบม ปีติภัทร คูตระกูล รับหน้าที่พิธีกร นำทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าว “ออริจินัลคอนเทนต์ไลน์อัพ ปี 2026” สนุกแบบไทย..is NOW : ไทยนี้รักสนุก อยากให้ดูไม่ขาด และกล่าวต้อนรับ นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตร เหล่านักแสดงและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
การเปิดตัวครั้งนี้ คุณองอาจ กล่าวว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2568 ที่ผ่านมา “ทรูวิชั่นส์ นาว ได้จัดงาน “The New is Now” ประกาศที่สุดของคอนเทนต์เต็มรูปแบบ ความบันเทิงและกีฬาอย่างครบวงจร รวมถึงแพ็กเกจต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ และความร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตร “True CJ Creations” ภายใต้ชื่องาน “9+1 The Originals: TrueCJ Universe” เพื่อเปิดตัวโปรเจกต์ออริจินัลที่จะสตรีมแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนแอปพลิเคชันในปี 2569 อีกด้วย ทำให้มีความแข็งแกร่งในทุกๆ คอนเทนต์ ที่เสิร์ฟถึงบ้านคุณ และยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมเผยไลน์อัปคอนเทนต์ไทยปี 2569 ต่อทันที ทั้งหมดนี้ภายใต้แบรนด์ TrueVisions Now Original รวมถึงรายการวาไรตี้/เรียลลิตี้ (เช่น True Academy Fantasia 2026, Race to Space ศึกพิชิตอวกาศ) และผลงานซีรีส์ทั้งหมด ซึ่งครั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ นาว ได้ร่วมกับสตูดิโอไทยชั้นนำ 20 แห่ง และโปรดิวเซอร์ผู้มากประสบการณ์และมีความสามารถระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย สร้างสรรค์คอนเทนต์
คุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ ทั้งแนวดราม่า, แนวโรแมนติก-คอมเมดี้, แนวสยองขวัญ, แนวระทึกขวัญ, แนวพีเรียด, แนวแฟนตาซี กับแนวโรแมนติกเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมชาวไทยทุกกลุ่ม และส่งมอบความบันเทิงให้แก่แฟน ๆ ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เตรียมการเปิดตัวแอปพลิเคชัน True Visions Now เวอร์ชันใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับ UX/UI ยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานอย่างไร้รอยต่อ ใช้งานง่าย สะดวกยิ่งขึ้น
ทรูวิชั่นส์ นาว เปิดผังแรก โดยการยกระดับคอนเทนต์กีฬา นำเสนอ กีฬามวยไทย จับมือกับโปรโมเตอร์มวยไทยชั้นนำ 5 ค่าย คือ เพชรยินดี, ส.สมหมาย, เกียรติเพชร, จิตรเมืองนนท์, แม็กมวยไทย ซึ่งในปี 2569 จะมีรายการถ่ายทอดสดรวมทั้งหมด 9 รายการ ออกอากาศตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นจำนวนกว่า 536 นัด ทรูวิชั่นส์ นาว จะเป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง รวบรวมคอนเทนต์มวยไทยมากที่สุด พร้อมมอบประสบการณ์มวยไทยระดับพรีเมียม แบบออนดีมานด์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แม้ในช่วงที่ไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันก็ตาม ต่อด้วยความบันเทิงที่ทุกคนตั้งตารอพบกับการเปิดตัวนักแสดงนำจากซีรีส์ TrueVisions NOW Originals ทั้งหมด 33 เรื่อง อาทิ 1) สุภาพบุรุษเลือดสีพลอย : โทนี่ รากแก่น, กระทิง ขุนณรงค์, ต้าห์อู๋ พิทยา, โม มนชนก , โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ , เดนนิส เจลีลชา คัปปุน 2) มุ่ยเฟย : ออฟโรด กันตภณ , แพต ชญานิษฐ์ 3) Missing : นก ฉัตรชัย 4) เจ้าครัว : เต๋อ ฉันทวิชช์ 5) เฉิ่มเชย : ติวเตอร์, ยิม 6) Hell Home บ้านขุมนรก : นก จริยา, แก๊ป ธนเวทย์, นีน ชัชชญา, เบญ เรวิญานันท์ 7) Sky Doctor : กรีน อัษฎาพร, นิว ฐิติภูมิ, ณ ณภัทร, นัตตี้ นันทนัท, เอี๊ยง สิทธา 8) ถึงคุณภรรยา...จากสามีที่รัก (My Wife's Gunslinger God) : ออม สุชาร์, ข้าว ไทธัญญ์, ไตเติ้ล เตชินท์ 9) รักษ์ : บัว นลินทิพย์, คารีสา สปริงเก็ตต์, บอส ชัยกมล 10) ชื่อซ้ำทำไม (Same Name for What?) : ก้อง ปิยะ , ไอซ์ พาริส , วิคเตอร์ 11) เจ๊ทแหลก 2 (Jet lag 2) : ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส 12) วันทองไร้ใจ : กระทิง ขุนณรงค์ , จุง อาเชน , เจน กุลจิราณัฐ, ลูกแพร์ นนทกร 13) Shades : มุก วรนิษฐ์, ซู นันท์นิชา, ฟลุท ชินพรรธน์ 14) สายลับรถแห่ : เบส รัฐธรรมนูญ, เอนิต้า วิภา, เจี้ย ภูมิสะนะ, เตเต้ สมชาย ฯ 15) คอร์ส(ลัด) > สูตรโรแมนซ์ : เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์, ทิกเกอร์, เปา พิชิตชัย 16) Oversouls : ปีเตอร์ นพชัย, นนท์ ศดานนท์, ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา 17) สามเราเอาตาย : คิง สมจริง, พอร์ช ศรันย์, เปรี้ยว ทัศนียา 18) น้องเอ๋ยพี่เอ๋ยขอข้าวขอแกง : โมสต์ วิศรุต, มิวสิก แพรวา 19) แม่มดแห่งสยาม: แก๊ป จักริน, พิชชา พิชชาธร 20) บุษบาเสี่ยงตรีน: เมฆ จุติ
อีกทั้งยังเปิดตัวไลน์อัพซีรีส์ที่น่าชม อาทิ 21) มเหสีน้อย 22) My Chef in Crime 23) เพชรประกาย 24) อธิษฐานรักข้ามไทม์ไลน์ 25) บ้านซ่อนศพ 26) อยู่กับมาร 27) กอดฉันเบาๆ 28) ร้านซ่อมความทรงจำ 29) ทางเทวดา 30) Call Me If You Can 31) คุณหนูตัวปลอมคุณชายปลอมตัว 32) Murder in The Kitchen และ 33) เพื่อนจ้าง เรียกว่าแฟนๆ คอซีรีส์มีเฮ! เข้าชม ทรูวิชั่นส์ นาว แล้วสามารถรับชมซีรีส์ได้ครบทุกแนว ยาวตลอดทั้งปีแน่นอน
นอกเหนือจากออริจินัลคอนเทนต์ไทยที่มุ่งส่งมอบสู่ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ทรูวิชั่นส์ นาว ยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์ไทยด้วยรายการเรียลลิตี้หลากหลายรูปแบบ อาทิ Race to Space ศึกพิชิตอวกาศ, Academy Fantasia 2026
ทรูวิชั่นส์นาวยังเสริมแกร่งหมวดคอนเทนต์ยอดนิยมและไลฟ์สไตล์ด้วย 6 พันธมิตร เติมเต็มทุกอรรถรสความบันเทิงด้วย 6 คอนเทนต์พาร์ทเนอร์ล่าสุด ได้แก่
tvN ช่องเพย์ทีวีอันดับ 1 จากเกาหลี ช่องบันเทิงระดับพรีเมียมที่นำเสนอความบันเทิงเกาหลีที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมในเอเชีย ครบทั้งซีรีส์ K-Drama ตอนใหม่ รายการวาไรตี้และไลฟ์สไตล์คุณภาพสูง ไปจนถึงโชว์พิเศษจากศิลปิน K-Pop และโปรดักชันออริจินัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
iQIYI บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย
Rock xStream ประตูสู่โลกแห่งซีรีส์สตรีมมิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ได้รับคำชมเชิงวิจารณ์ และโดดเด่นด้วยงานภาพอันตระการตา คัดสรรอย่างพิถีพิถัน – เลือกมาอย่างพิเศษ จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด เช่น Netflix, Apple TV+, Prime Video, Paramount+ และอีกมากมาย พร้อมให้รับชมทางโทรทัศน์แล้ว
Soul Siam สายหมอลำร่วมสมัย-ลูกทุ่งที่รักความม่วนซื่นและวิถีบ้านเฮา
True Muay Thai สายมวยผู้หลงรักศิลปะแห่งการต่อสู้แบบไทยแท้
Foodiez สายกินที่ตามล่าของอร่อยทั่วไทยแบบไม่พลาดสักจาน
ช่วงสุดท้าย!! พบกับการกลับมาของรายการเรียลลิตี้ ระดับตำนาน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังใหม่ ความสนุกใหม่ และความฝันที่ไปต่อได้จริง สำหรับนักล่าฝัน True Academy Fantasia 2026 กับการแสดงสุดพิเศษจาก “ซานิ AF6” ในเพลง What’s Up? ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเธอ พร้อมมาบอกเล่าความภาคภูมิใจกับเส้นทางตามหาความฝันจากรายการ True Academy Fantasia สู่ความสำเร็จบนเส้นทางบันเทิงในปัจจุบัน พร้อมเปิดตัว กรรมการออดิชั่นสี่ภาค ได้แก่ โดนัท มนัสนันท์, มอส ปฏิภาณ, หวานเจี๊ยบ, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, เชา Cocktail และ Executive Producer ทั้ง 3 ท่าน คุณบอย อรรถพล ณ บางช้าง, คุณปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช และ คุณโอม Cocktail ปัณฑพล ประสารราชกิจ ร่วมส่งต่อความรู้ความสามารถ และศักยภาพของความเป็นซูเปอร์สตาร์ให้กับน้องๆ แจ้งเกิดในวงการบันเทิงไทย
ผู้ที่สนใจออดิชั่นออนไลน์ สมัครง่ายได้ทุกที่ เพียงอัดคลิปวิดีโอเพลงไทย 1 เพลง เพลงสากล 1 เพลงความยาวไม่เกิน 2 นาทีและอัปโหลดไปตามช่องทางการรับสมัครง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว คุณก็มีโอกาสเป็น 1 ใน 12 นักล่าฝัน โดยรอบออดิชั่นออนไลน์ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และ รอบออดิชั่นสด 4 ภาค 7 มีนาคม ที่เซ็นทรัลขอนแก่น / 14 มีนาคม ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ / 21 มีนาคม ที่เชียงใหม่ แอร์พอร์ต / 3–4 เมษายน ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยกรรมการออดิชั่นทั้ง 4 ท่าน จะสลับกันไปพบเจอผู้เข้าแข่งขันในแต่ภาคด้วยตัวเอง
ในส่วนของช่องทางการติดตามรับชมทางแอป ทรูวิชั่นส์ นาว ช่องทรูวิชั่น หมายเลข 334 รับชมได้ตั้งแต่การออดิชั่น และเปิดบ้านถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมง เริ่ม 7 มิถุนายน 2569 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ TrueAF Thailand
สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และเคเบิล ร่วมสัมผัสความบันเทิงในมิติใหม่ ด้วยสิทธิใช้ TrueVisions NOW โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงจากทั่วโลกอย่างแท้จริง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) วันนี้ สามารถรับชมความสนุก ความบันเทิงผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV, HISENSE TV