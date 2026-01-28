“ยิหวา” เลือกวันที่มีความหมายแต่งงาน “เปอร์” มากกว่าฤกษ์ดี แต่ง 15 มี.ค. วันครบรอบคบกัน 10 ปี

“ยิหวา ปรียากานต์” เผยฉลองแต่งงาน “เปอร์ สุวิกรม” 15 มีนาคม ตรงกับวันครบรอบที่คบกัน 10 ปี ส่วนงานที่เชียงใหม่เป็นงานที่จัดขึ้นตามฤกษ์ของผู้ใหญ่ ตนขอเลือกวันที่มีความหมายเป็นวันแต่งงานมากกว่าวันที่เป็นฤกษ์ดี เล่าเปอร์ตื่นเต้นกว่าตน รู้สึกเหมือนจีบกันใหม่ๆ ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
มีภาพทำบุญและพิธีขอขมาผู้ใหญ่ไปเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม สำหรับคู่ “ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ” และ “เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์”ที่จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเกิดเจ้าสาว ซึ่งยิหวาเล่าถึงงานที่เชียงใหม่ เป็นงานทำบุญตามฤกษ์ที่ผู้ใหญ่สบายใจ ส่วนตนทั้งคู่ขอยึดวันที่ 15 มีนาคม เพราะ วันที่ 15 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาที่คบกันมีความหมายกับตนทั้งคู่
“เรียกว่าพิธีทำบุญก่อนแต่งงาน วันฉลองแต่งงานของเราจริงๆ เราเอาตามสะดวก ไม่ใช่วันตามฤกษ์ ก็คนละครึ่งทางกับที่บ้าน ก็เลยยึดฤกษ์เหนือเลยได้ทำบุญตอนมกราคมจริงๆ งานมีวันที่ 11 มกราคม แต่ได้โอกาสปล่อยภาพวันที่ 15 ทุกคนเลยคิดว่ามันเป็นวันพิเศษวันนั้น คนก็แห่มาแสดงความยินดี
จริงๆ แล้วงานที่กรุงเทพฯ ก็อาจจะไม่ได้มีพิธีหมั้นอะไรเลย มีแค่แลกแหวน ช่วงเช้าจะเป็นทานข้าวกับญาติ ช่วงเย็นจะเป็นฉลอง งานก็จะจัดในวันที่ 15 มีนาคมที่จะถึงนี้ การ์ดยังไม่ได้ทำเลย มันจวนแล้วค่ะ เริ่มรีบแล้ว เหมือนตอนนี้อยู่ในช่วงไฟลนก้น เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเตรียมงานกันตั้งแต่เนิ่นๆ ตอนนี้คือวุ่นวายมากงานตอนนี้เตรียมไปแค่ 40% มีพี่ๆ ทีมออแกไนซ์คอยช่วยจัดสรรให้ มันมีขั้นตอนเยอะมากเหมือนกัน”
วันที่ 15 มีความหมายสำหรับคู่ตน จึงไม่จำเป็นต้องใช้ฤกษ์ดี
“วันที่เราจะแต่งงานกันจริงคือวันที่ 15 มีนาคม เป็นวันครบรอบ 10 ปีที่คบกันมา เราเลือกวันนั้นเพราะทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ถ้าคนที่ตามเราจะรู้สึกว่าวันที่ 15 มันมีความหมายสำหรับเราสองคนกลายเป็นว่าเราอยากให้ตรงนี้กลายเป็นความสม่ำเสมอต่อไปเรื่อยๆ ก็เลยเลือกวันที่ 15 เรากับเขาคิดตรงกันว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฤกษ์ดีก็ได้ แต่มันเป็นวันที่เราสองคนมีความหมายต่อกันมากกว่า”
“เปอร์” ตื่นเต้นกว่าตน รู้สึกเหมือนจีบกันใหม่ๆ ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
“พี่เปอร์ตื่นเต้นกว่าหวา เหมือนเราได้ใส่ชุดแต่งงานบ่อย เพราะเราเล่นละครมาเยอะ เราก็รู้สึกปกติกับชุดเจ้าสาว แต่เราจะรู้สึกได้ว่าเขาตื่นเต้นมาก เขาจะเดินมาพูดกับเราว่า ดีเนอะ มันเหมือนเราจีบกันใหม่ๆเลย เพราะมันคือการใช้เวลาด้วยกัน ตอนนี้เหมือนเราทำงานกลุ่มด้วยกันอยู่ แล้วมันเป็นงานกลุ่มที่มีแค่เรา มีแค่เรากับเขา การเอาความชอบของแต่ละคนมารวมกันในงานๆ เดียว เป็นงานของเรา มันเลยรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
(ตื่นเต้นที่จะได้แต่งงานหรือเป็นภรรยาเขา?) ตื่นเต้นตรงที่ว่าเราเป็นคนชอบจัดแจง ตอนนี้เป็นห่วงตัวเองว่าวันนั้น หน้างานเราจะยังจัดแจง พี่เปอร์ก็บอกกับหวาไว้ว่าวันนั้นก็อยากให้เรามีความสุขไปเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นตามนั้นไป ซึ่งตอนนี้หวาก็เริ่มตื่นเต้นแล้วจากที่ชิลมากๆ”
ยังไม่มีทะเลาะกันในช่วงเตรียมงาน
“ยังไม่ทะเลาะกัน งานแต่งงานมันเหมือนเป็นงานชิ้นเอกของเรา มันจะมีความขัดๆ กันนิดนึงซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมเรา (จดทะเบียนสมรส?) พี่เปอร์ก็ชวนจดอยู่ พอดีหวามีเดินทางต่างประเทศด้วยเดือนหน้า จะมีเรื่องของเอกสาร เลยคิดว่าก็คงเป็นฤกษ์สะดวกเหมือนกัน ไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะจดเมื่อไหร่”
บอกตนเป็นคนเข้าไปจีบ “เปอร์” ก่อน เฝ้ารอว่าชีวิตคู่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
“หวาเป็นคนจีบเขา (วันนี้สำเร็จแล้ว?) สมน้ำหน้า พูดเล่นนะ ตอนนี้ก็เฝ้ารอว่าชีวิตคู่ในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ก็อยากจะขอบคุณพี่เปอร์ที่เคียงข้างอยู่ตรงนี้เป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตหวาตั้งแต่หวาเคยเจอมา ขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกัน เลือกที่จะจับมือเดินไปด้วยกันต่อไป”