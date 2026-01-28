“ใหม่ ภวัต” ยอมแลกชื่อเสียง สู้คำปรามาส “บุพเพสันนิวาส BL” เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า! ฉาก NC มีแน่ แต่ทรงคุณค่า

“ใหม่ ภวัต” สะอึก ถูกปรามาสทำละคร “บุพเพฯ BL” เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ลั่นขอเปลี่ยนคำสบประมาทเป็นความท้าทายและแรงผลักดัน ยืนยันคงโครงเรื่องเดิม แค่เปลี่ยนบริบทเป็นชายรักชาย ยอมแลกชื่อเสียงถ้าไม่ดีเท่าก็ขอเสมอตัว ฉาก NC เน้นทรงคุณค่า สวยงาม
เรียกว่าเป็นความท้าทายขั้นสุด สำหรับผู้กำกับมากฝีมืออย่าง “ใหม่ ภวัต พนังคศิริ” กับการนำเอาละครที่เคยสร้างชื่ออย่าง บุพเพสันนิวาส มารีเมกใหม่ในแบบฉบับของซีรีส์วาย ซึ่งตั้งแต่มีกระแสข่าวออกมาเจ้าตัวก็โดนกระแสด้านลบค่อนข้างเยอะ เพราะจากของเดิมที่กลายเป็นตำนานไปแล้ว การนำกลับมาทำครั้งนี้จะเป็นการทำด้วยมือ แต่ลบด้วยเท้าหรือไม่ ซึ่ง ใหม่ ภวัต ก็ได้เปิดใจว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ท้าทายสำหรับตนมาก เป็นความกดดันตัวเอง และได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆ
“เวอร์ชั่นนี้ก็ท้าทายดี รู้สึกว่าทำงานของตัวเองที่เคยทำไว้ และตีความใหม่ สู้กับตัวเองนะตอนนี้ กดดันนะ แต่กดดันตัวเอง แต่อย่ากดดันเพื่อจะทำให้ถูกใจทุกๆ คน เพราะผมว่าคนที่รักละครเรื่องนี้เยอะจริงๆ จนไปแตะลำบาก แต่ผมก็เคารพในทุกๆ คอมเมนต์ รวมถึงเคารพบทประพันธ์เหมือนเดิม ผมพูดเลยว่ายังไงผมต้องขอยึดอะไรที่มันดูน่าเชื่อกับสิ่งที่ผมทำมา ที่ตัดสินใจทำเวอร์ชั่นนี้ ตอนแรกผมแค่รู้สึกว่าทำไมเขากล้าจัง ทำไมกล้าที่จะทำ พอมาคุยเขาก็คงอยากได้คอนเทนต์อะไรใหม่ๆ ซึ่งตรงกับความต้องการ แต่ถ้ารีเมกแล้วอยากได้ของเดิมทุกอย่าง ผมก็รู้สึกว่าทำของใหม่ไปทำไม และทำไมต้องเป็นผม แต่พอเขาบอกว่าอยากได้คอนเทนต์ใหม่ๆ ผมก็เลยบอกว่างั้นขอเติมบางส่วนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเวอร์ชั่นเดิม ซึ่งเขาก็โอเค ยอมรับฟัง
ที่ผมกลับมาทำเพราะมันท้าทายกับคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่เราจะใส่ไปในเวอร์ชั่น BL ผมรู้สึกว่าของเดิมมันเดินไปด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันดูแข็งแรง ก็เลยทำให้บุพเพสันนิวาสดูทัชใจ เพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นนี้ผมก็ขอดึงประวัติศาสตร์เข้ามา แต่เป็นประวัติศาสตร์อีกมุมนึง ไม่ใช่มุมเดิม มุมเดิมเราจะถูกเล่าผ่านพระเพทราชา พระเจ้าเสือ และพระนารายณ์ แต่มุมใหม่จะถูกเล่าผ่านพระนารายณ์ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และตัวละครที่ผมอยากมีมากตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วก็คือศรีปราชญ์ใส่เข้ามา”
ยอมรับตอนแรกหนักใจ แต่คิดถึงคอนเทนต์ใหม่ๆ แล้วน่าสนุก
“ทุกคนจะคิดว่าเขียนด้วยมือและลบด้วยเท้าหรือเปล่า (หัวเราะ) ก็ท้าทายผมดี ไม่ใช่ในแง่ลบนะครับ ผมมองว่าเป็นแรงกระตุ้นหรือกรอบจำกัดให้ผมว่าต้องทำงานให้ด้วยความระวัง คำที่บอกว่าเอาผลงานที่ดีของตัวเองมาทำลาย ผมไม่ได้มองว่าทำลาย ผมกำลังจะเล่าคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้กับคุณผู้ชม การที่มองว่าทำลายอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่มองไปทาง BL ก็เลยรู้สึกว่าเอามาทำลายหรือเปล่า แต่มันมีเหตุผลในการเล่าเรื่อง
และอีกอย่างตามยุคตามสมัยนิยมที่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่า BL กระแสแรง การดึงบุพเพสันนิวาสมาทำ อันแรกผมก็รู้สึก ตอนที่ยังไม่เห็นบท ไม่ได้เข้าไปนั่งคุยเรื่องบท ผมก็รู้สึกว่ามันจะดีเหรอ จะเปลี่ยนจากคู่ชายหญิง ให้มาเป็นคู่ชายชายมันดีเหรอ และยิ่งบอกว่าตัวละครตัวอื่นก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ชายด้วย ตอนแรกก็หนักใจอยู่ ไม่เห็นด้วย ก็เหมือนคนส่วนใหญ่แหละ เราก็รู้สึกว่ามันดีของมันอยู่แล้ว แต่พอมาคุยกันเรื่องคอนเทนต์ คุยเรื่องราวที่เราจะใส่ กับสิ่งที่เราต้องการจะเล่า มันก็เลยชัดเจนขึ้น
แต่ช่วงมีข่าวตอนแรกคนต่อต้านก็เยอะ แต่ก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ มันทำให้ผมระวังมากขึ้นในการทำ เพราะทุกคนรอดูอยู่ ทุกคนรอฟาดผมอยู่ (หัวเราะ) แต่ไม่มีคอมเมนต์ที่ทำให้ถอดใจนะ แต่ผมแค่รู้สึกว่าก็เป็นอีกมุมนึงที่เราต้องระวัง แสดงว่าเขาไม่ได้มองเล่นๆ คำที่อ่านแล้วสะดุดก็คือที่บอกว่า เขียนด้วยมือ แล้วลบด้วยเท้า อันนี้ผมสะอึก แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ลบด้วยเท้า ผมกำลังทำอีกมุมนึงให้ดู อยากให้ได้ดูกันก่อน ประเด็นนึงเลยสำหรับ BL ที่เราพูดถึงรักต้องห้าม รวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ก็รักต้องห้าม รวมถึงชายชายรักต้องห้าม เรื่องนี้มันจะรวมรักต้องห้ามขึ้นมาเป็นหลัก”
ยอมแลกด้วยชื่อเสียง ถ้าไม่ดีเท่าก็เสมอตัว
“ถามว่าต้องเอาชื่อเสียงมาแลกไหม ก็ได้นะ ไม่ปฏิเสธครับ ตอนแรกก็รู้แหละว่าดึงเรามาทำเพราะอะไร (หัวเราะ) แต่ตอนหลังไม่คิดถึงสิ่งนี้แล้ว คิดถึงสิ่งที่จะทำมากกว่า ถ้าทำก็ลุยไปข้างหน้า แต่ถ้าไม่ดีเท่าก็เสมอตัว ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนชอบอยู่แล้ว ผมไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะทำให้ดีกว่า แต่ผมจะทำให้ถูกตำหนิน้อยที่สุด ผมเชื่อว่าทุกคนตำหนิแน่ๆ แต่จะตำหนิมาทางไหน เราก็จะทำในสิ่งที่เขาจะตำหนิผม จากลบให้กลายเป็นบวกให้ได้
ก็ได้คุยกับเจ้าของบทประพันธ์ครับ พี่อุ้ย รอมแพงเขาบอกว่าพี่ใหม่ก็ทำเต็มที่ในสิ่งที่พี่ใหม่อยากทำ ในเวอร์ชั่นเดิมที่ไม่เคยได้ใส่หรือใส่น้อย เวอร์ชั่นนี้ก็จัดเต็มไปเลย นั่นก็คือเรื่องของศรีปราชญ์ แต่เขาไม่ตกใจนะที่มาเป็น BL เพราะผมก็บอกทางผู้จัดว่าขอเชิญพี่อุ้ยมาคุยด้วยได้ไหม ก็เลยได้คุยกัน และพี่อุ้ยเขาก็เปิด เขาก็รู้สึกว่าท่าทางน่าจะสนุกดี ให้พี่ใหม่ลองดู แต่ถามว่าเขาเครียดไหมเพราะเขาก็โดนโจมตีเยอะ ก็ยังไม่ได้คุยกันหลังจากที่กระแสออกมาเลย (หัวเราะ)
อันนี้คือเป็นโครงเดิมจากบทประพันธ์เลย เพราะผมรู้สึกว่าถ้าแต่งใหม่ก็เปลี่ยนชื่อไปเลยสิ ทุกอย่างเป็นโครงเดิม แค่ปรับแต่งใหม่ ซึ่งผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมเคารพบทประพันธ์ที่มีอยู่ แต่ผมมองว่าพี่อุ้ยน่าจะคิดว่าน่าจะได้คอนเทนต์ใหม่ๆ น่าจะได้เรื่องราวใหม่ๆ ที่ฉีกออกไปจากเรื่องของ BL จากสิ่งที่เราจะเติมเข้าไป มันมีการเติมแน่ๆ แต่ผมก็เป็นคนเสนอเองว่าผมอยากมีฉากเดิม ฉากจำ อยากมี มันเป็นชาเลนจ์ของผมนะ ก็จะมีหลายๆ ฉากอย่างล่องเรือ พวกน้ำปลาหวานก็มี แต่จะเป็นสิ่งอื่น เป็นอาหารอย่างอื่น”
คงแกนเรื่อง แต่ตอนจบต่างออกไป
“แต่แกนเรื่องในเวอร์ชั่นเดิมที่เราจะเอามามันยังมีทั้งหมด เพียงแต่ตอนท้ายมันไม่เหมือนกัน นอกนั้นคงแกนเดิมที่ทุกคนชื่นชอบ ที่เปลี่ยนคือมันไม่ใช่ผู้หญิงตัวอ้วนที่เรียนประวัติศาสตร์ แล้วไปโผล่ในสมัยอยุธยา แต่กลายเป็นศัลยแพทย์หนุ่มที่ไปโผล่ในสมัยอยุธยา ทุกคนอาจจะจำได้ว่าแม่การะเกดเป็นคู่หมั้นของพ่อเดชที่มาจากเมืองพิษณุโลก แต่พอตัวผู้ชายเราจะทำยังไง มันมีทางออกทางนึงก็คือเป็นเด็กที่ส่งมาจากพิษณุโลกเหมือนกัน เป็นเด็กผู้ชายที่จะถูกส่งมาให้เป็นเกลอกัน ก็เลยกลายเป็นคู่เกลอ ที่ต่อมากลายเป็นคู่จิ้น (หัวเราะ) ผมก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีและเป็นไปได้ที่จะเป็นคู่เกลอ เพราะสมัยก่อนมักจะผูกเกลอกัน เด็กคนนึงดวงไม่ดีก็จะผูกเกลอกับอีกคนนึง การผูกเกลอก็เหมือนทำให้เป็นคู่กันซะ
ถามว่าจะดึงแฟนๆ จากเวอร์ชั่นปกติมาได้ไหม ผมอยากให้มองถึงแกนเรื่อง ถ้าอยากจะเปรียบเทียบก็ได้ ไม่ติดอะไร เพราะผมก็อยากทำชาเลนจ์ของผม ซีนที่เปรียบเทียบก็มี ซีนผายปอดมี แต่เป็นอีกแบบนึง มีหลายซีนที่ผมรู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์ของผม เรื่องนี้จะมีความแมนขึ้น เนื่องจากบริบทเปลี่ยนเป็นผู้ชาย กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะบอยๆ มีฟันดาบ มีตีไก่ ขี่ม้า ส่วนฉาก NC ต่างๆ ก็ตามความเหมาะสม ตอนแรกผมก็ถามว่าเอาแค่ไหน เพราะช่วงนี้มันก็เปิดกันเยอะจนรู้สึกว่าขนาดนี้เลยเหรอ แต่สำหรับบุพเพสันนิวาสมันเป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับผมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น NC ที่ใส่ไปก็ตามความเหมาะสม และควรจะเป็นของมัน สวยงาม
อย่างซีนโล้สำเภา ครั้งนี้ผมจะมีภาพให้เห็น เวอร์ชั่นที่แล้วมีการพูดถึง เวอร์ชั่นนี้ก็มี แต่โล้แบบแมนๆ โล้กันที่ทะเล (หัวเราะ) ก็จะมีความกุ๊กกิ๊ก น่ารัก กัส (ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์) มีเสน่ห์บางอย่างที่ใกล้เคียง และผมก็อยากจะดึงน้องออกมาอีก ส่วนเล้ง (ธนพล อู่สินทรัพย์) เขามีความสดใสของเขา มีความตั้งใจของเขา และผมก็รู้สึกว่ามันมีมุมดีของเล้งเยอะเหมือนกันนะ ถ้าผมจะบอกว่าจะได้ดูอะไรในบุพเพสันนิวาสฉบับ BL ผมว่าด้วยเรื่องสนุก เรื่องยังคงเหมือนเดิม แต่บริบทเปลี่ยนไป ยังไม่อยากสปอยตอนจบ แต่ไม่เหมือนที่เคยดูมา เพราะเป็นฉบับ BL ก็น่าจะได้ดูช่วงกลางปีครับ ไม่ใช่งานด่วน แต่ก็ทำให้เสร็จได้”