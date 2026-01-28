“ฐิสา” โสดสนิท ยัน “กัน นภัทร” ไม่ได้จีบ สบายใจเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า

“ฐิสา” เปิดใจชีวิตฟรีแลนซ์รับงานบุพเพฯ BLไม่หวั่นฟีดแบ็กเพราะเป็นบทใหม่ เผยหัวใจยังโสดสนิท ขอลุยงานเต็มที่ ส่วนความสัมพันธ์กับ “กัน นภัทร” ยังเป็นแค่เพื่อนที่สบายใจ อีกฝ่ายไม่ได้จีบ
เป็นการร่วมงานใหม่ๆ กับช่องใหม่ๆ อีกครั้งของนักแสดงสาว “ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” กับซีรีส์เรื่องล่าสุด บุพเพสันนิวาสฉบับ BL ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าการเป็นฟรีแลนซ์ทำให้มีความท้าทายใหม่ๆ ได้ร่วมงานกับในหลายๆ ที่ แต่ก็ต้องอาศัยการปรับตัวค่อนข้างเยอะ แต่สำหรับเรื่องนี้ตนไม่ได้กดดัน เพราะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ไม่ได้มีเวอร์ชั่นเก่าให้เปรียบเทียบ
“ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ เป็นครั้งแรกเลย และเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลย คือเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นหนึ่งเรื่องที่ดังทั้งในไทยและมีแฟนๆ ชาวต่างชาติเยอะมากๆ ที่ชอบละครเรื่องนี้ แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิวเวอร์ชั่นที่อยากจะให้ทุกคนเปิดใจ และเราได้เป็นส่วนหนึ่งในเวอร์ชั่นนี้ ก็ตื่นเต้นมากค่ะและต้องยอมรับว่าในบทนี้คือสวยมาก (หัวเราะ) เรื่องนี้หนุ่มๆ เยอะ เราก็จะเป็นผู้หญิงไม่กี่คนในเรื่อง และดันเกี่ยวข้องกับผู้ชายหลายคนด้วย
ในบทก็เลยสวยมาก แต่เป็นบทที่เพิ่มขึ้นมาค่ะ อย่างในเวอร์ชั่นแรกจะมีศรีปราชญ์ แต่พี่ใหม่ (ภวัต พนังคศิริ) ผู้กำกับบอกว่าในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เขาไม่ได้กล่าวถึงตัวศรีปราชญ์เยอะ เขาก็เลยอยากขยายเรื่องราวให้มากขึ้น เกี่ยวข้องกับตัวพระนารายณ์ ที่พี่มาวิน ทวีผลเล่นค่ะ แต่เวอร์ชั่นที่แล้วไม่ได้กล่าวถึงท่านเยอะ ในเวอร์ชั่นนี้ก็เลยอยากกล่าวถึงเพิ่มเติม ก็เลยมีตัวละครเราเพิ่มขึ้นมา
ถามว่ากังวลเรื่องฟีดแบ็กไหม เรียกว่าตื่นเต้นมากกว่าค่ะ คนอื่นอาจจะโดนถามกันว่าในเวอร์ชั่นที่แล้วใครเล่น แต่ของตัวฐิสาไม่มีใครเล่นไว้ ก็สบายใจว่าไม่มีเรื่องเปรียบเทียบ แต่ถ้าเป็นความยาก ก็จะยากในเรื่องของบท และในความเป็นพีเรียด การพูด การใช้ภาษา และพีเรียดปกติก็ว่ายากแล้ว แต่ฝั่งฐิสามันจะยากกว่าพีเรียดปกติอีก คือพี่ใหม่อยากให้เป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆอาจจะเป็นภาษาที่ให้คนดูเข้าใจคำราชาศัพท์หรือคำพูดภาษาสมัยก่อนง่ายขึ้น อย่างของฐิสาจะมีการพูดกลอนหรือพูดโครงสมัยนั้น ก็จะยากตรงนี้ ทุกตัวละครสำคัญหมดค่ะ ได้อ่านบททั้งเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันกลมกล่อม ไม่ได้เน้นเฉพาะคู่หลัก ทุกตัวละครจะมีเส้นเรื่องของตัวเอง”
ตื่นเต้นที่ได้กลับมาเข้ากองถ่ายอีกครั้ง เพราะปีที่แล้วห่างหายไปเลย
“ตั้งแต่เป็นฟรีแลนซ์ถ้ามีโอกาสอะไรใหม่ๆ เข้ามาเราก็อยากรับให้หมดเท่าที่เราจะรับได้ หรืองานไหนที่เราแฮปปี้ที่จะทำก็อยากทำ เพราะตอนนี้เราก็ไปได้หลากหลายที่ด้วยการเป็นฟรีแลนซ์มันก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆ ทีมงานใหม่ๆ การทำงานใหม่ๆ อย่างทีมนี้ทุกอย่างก็ใหม่หมดเลย นักแสดงก็ไม่เคยร่วมงานกันเลย อย่างพี่ใหม่ผู้กำกับก็ยังไม่เคยร่วมงานกัน ไม่เคยเจอกันเลย ทุกอย่างมันคือการปรับตัวใหม่หมด
นับหนึ่งใหม่ก็ไม่อยากใช้คำว่าเหนื่อย เรียกว่าต้องปรับตัวดีกว่า ท้าทาย เพราะปัจจุบันก็ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้แล้ว การทำงานบางอย่างอาจจะต้องมีการแคส หรือในเงื่อนไขการทำงานแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน เราก็ต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยตามคนที่เราเจอไปเรื่อยๆ สำหรับฐิสาการไม่มีสังกัดไม่ได้รู้สึกว่ายากเท่าไหร่ รู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่เราได้ตื่นเต้น ได้เจออะไรใหม่ๆ ก่อนหน้านี้เราอยู่ในสังกัดอาจจะรู้สึกว่าเป็นบ้าน เป็นเซฟโซน แต่ตอนนี้อาจจะต้องเปิดใจมากขึ้น ต้องปรับตัวมากขึ้น
จริงๆ ตอนนี้ก็มีอีกหลายบทที่ยังไม่เคยเล่นนะ ก็ยังอยากลองดูอยู่ค่ะ ติดต่อมาได้ ส่วนเนื้อหอมไหม ก็มีการพูดคุยเรื่อยๆ ค่ะ แต่โปรเจกต์งานก็ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ปีนี้คิดว่าแฟนๆ น่าจะได้เห็นเราทางหน้าจอมากขึ้น เพราะปีที่แล้วแฟนคลับอาจจะคิดถึงละครที่หายหน้าไปปึนึง แต่ปีนี้ทุกคนจะได้กลับมาเห็นเราทางหน้าจอมากขึ้น ตอนนี้ก็ฝากเรื่องนี้ก่อนค่ะ”
เผยความสัมพันธ์กับ “กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ” ยังเป็นเพื่อนที่สบายใจในการคุยกัน
“ช่วงนี้ทำแต่งานเลยค่ะ ออกแต่กอง กับกันก็เป็นเพื่อนแบบสบายๆ มันสบายใจ และไม่ว่าเราจะร่วมงานกับเขาหรือเจอเขาก็สบายใจที่จะเจอกัน ชิลมากค่ะ คือมันไม่ได้มีคำนิยามหรือจำกัดความที่ว่าเรากลับมาเจอกัน หรือคุยกันมันจะต้องเป็นยังไง ไม่ได้มีการคุยอะไรแบบนี้เลยค่ะ เขาก็ไม่ได้มาจีบนะ ไม่มีอะไรเลยจริงๆ ค่ะ แต่ที่ไปเจอกันก็เจอกับกลุ่มเพื่อนๆ กินข้าว เพราะในกลุ่มเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของเรา คำว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะ แต่ฐิสาไม่ได้คิดมากค่ะ มันไม่ได้มีความรู้สึกที่จะต้องโกรธหรือเกลียดกัน แต่มันอาจจะมีความรู้สึกเกร็งๆ ในการกลับมาเจอกันครั้งแรกในรอบหลายปี ว่าเราจะคุยกันยังไงดี แต่พอได้มาเจอมาคุยกันแล้วก็สบายๆ ค่ะ
กันในเวอร์ชั่นนี้ เขาก็เป็นตัวเขาแหละ (หัวเราะ) เขาก็โตขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ข้อดีของการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า คือมันอาจจะรู้จักกันมานานค่ะ เขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงและเราก็รู้ว่าเขาเป็นยังไง พอมาตอนนี้ทั้งเราและเขาก็โตกันมากขึ้น เวลาคุยกันก็คุยกันตรงมากขึ้น มีอะไรก็พูดกันเลย ถามว่าหมดโอกาสไหม ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลย (หัวเราะ) คือพอไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเป็นอะไร หรือจะต้องคุยกันแบบไหน ก็เลยคุยกันแบบสบายๆ เรื่อยๆ แบบเพื่อนกัน”
ไม่ได้ปิดโอกาส แต่อยากทำงานก่อน
“ก็ได้เห็นคอมเมนต์ที่เชียร์บ้าง ก็รู้สึกขอบคุณที่แฟนๆ ยังเห็นเราทั้งสองคน แล้วรู้สึกว่าการคอมเมนต์ก็น่ารักๆ เพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่นานมากแล้ว ก่อนหน้านี้ก็จะมีดรามานิดนึงในตอนโน้น แต่ปัจจุบันน่ารักมากๆ ไม่คิดว่าจะมีคอมเมนต์แบบนี้ด้วยซ้ำ ก็รู้สึกสบายใจแต่เอาจริงๆ ครั้งแรกที่เจอกันต่างคนต่างก็ไม่รู้จะพูดอะไร อย่างในรายการเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะมา แต่เรารู้ว่าข้างหน้าเป็นเขา แต่ที่เราพูดก่อนเพราะเขาไม่ได้รันคิวตามรายการ (หัวเราะ) คือเขางง แล้วก็เหมือนทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้น เราก็เลยต้องดึงกลับเข้ารายการ ต้องร้องเพลงต่อให้จบ ก็เลยเป็นฝ่ายคุยกับเขาก่อน
จริงๆ ตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะคะ แต่มันไม่ได้คุยกันจริงๆ ในเรื่องนั้น ตอนนี้ฐิสาก็ยังโสดค่ะ แต่ตอนนี้พร้อมทำงานก่อน ยังสนุก เหมือนไฟในการทำงานกลับมาอีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้แอบมอดไปนิดนึง แต่ตอนนี้พอมีโอกาสกลับมาทำงาน เราก็เต็มที่เพราะปีที่แล้วเราไม่ได้เข้ากองถ่ายเลย แต่พอปีนี้ก็ได้เริ่มกลับมาทำงาน เริ่มกลับเข้ากองละครก็ขอเต็มที่ก่อนค่ะ”