สสส. สานพลังภาคี ส่งเสริม “องค์กรสุขภาพดี” Healthy Organization ป้องกันโรคอ้วนและNCDs

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. เห็นความสำคัญของสุขภาวะคนทำงาน จึงร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Healthy Organization Day 2025 “สร้างพื้นที่สุขภาวะในทุกที่ เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติองค์กรต้นแบบ “องค์กรสุขภาพดี”
มุ่งเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 7 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2568 พบว่า กลุ่มวัยทำงานในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 30 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจ เผชิญความเสี่ยงสูงต่อโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และโรคอ้วนพุ่งสูงถึงร้อยละ 45 เนื่องจากวิถีชีวิตที่ต้องใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน อยู่ในสภาพแวดล้อม (Working Environment) ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ
“คนวัยทำงานมีพฤติกรรมเนือยนิ่งนานเกินไป หรือเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ง่าย เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรค (NCDs) นำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิต จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) สสส. จึงมุ่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติสู่การเป็น Healthy Organization ผ่านคู่มือและหลักสูตรการอบรมผู้นำสุขภาพ (Health Leader) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการพื้นที่สุขภาวะทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งงาน Healthy Organization Day ในปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจผ่านองค์กรต้นแบบ เพื่อขยายผลสังคมสุขภาพดีให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน”ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว
รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย และรองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า ปัจจุบันเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ จัดหลักสูตรอบรม “ผู้นำสุขภาพ” ในสถานที่ทำงาน 11 รุ่น มีผู้นำสุขภาพผ่านการอบรมรวม 458 คน จาก 161 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีทั่วประเทศ
นอกจากการส่งเสริมให้เกิดองค์กรสุขภาพดี เครือข่ายคนไทยไร้พุง ยังได้ขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานจากภายในสู่ภายนอกองค์กรภายใต้แนวคิด Healthy Organization Plus (+) แนวคิดนี้คือโมเดลความร่วมมือแบบ Co-creation กับองค์กรพันธมิตร” ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อส่งเสริมการจัดงานประชุม นิทรรศการในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างการจัดงานประชุม การจัดอาหารว่าง อาหารจัดเลี้ยงที่ดีต่อสุขภาพ และยังร่วมมือกับสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมเผยแพร่เทคนิคการปรุงอาหารให้อร่อยและดีต่อสุขภาพ
“ในด้านภูมิปัญญาอาหาร ได้ร่วมมือกับ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมรูปแบบการรับประทานอาหาร ‘SIAM Diet’ บูรณาการภูมิปัญญาอาหารไทย สู่การป้องกันและควบคุมโรคอ้วน และ NCDs โดยใช้วัตถุดิบในการปรุงจากในท้องถิ่น และยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้บริโภค โดยในปี 2569 มีแผนงานร่วมมือกับ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสุขภาพคนทำงานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน” รศ.นพ.เพชร กล่าว
สำหรับการมอบรางวัล Healthy Organization Award 2025 แก่องค์กรต้นแบบสุขภาพดีในครั้งนี้มีหน่วยงานผ่านการพิจารณารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 22 องค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดความสำเร็จส่งเสริมกิจกรรมทางกายตลอดจนการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับองค์กรไทยสู่พื้นที่สุขภาวะที่ไม่จำกัดอยู่เพียงในที่ทำงาน โดยในปีนี้มีองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้านครหลวง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน) เป็นต้นแบบขยายผลสู่องค์กรอื่นๆ ต่อไป