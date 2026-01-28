Workpoint Group รุกก้าวสำคัญ! เปิดตัว “WIN-D” จับมือ “แต๋ง อาฟเตอร์ยำ” ประเดิม 3 คอนเทนต์ใหม่

Workpoint Group ประกาศขยายอาณาจักรครั้งใหญ่ ด้านการบริหารศิลปินและการพัฒนาคอนเทนต์ เต็มรูปแบบ ผ่านบริษัทน้องใหม่ ในชื่อ บริษัท เวิร์คพอยท์ อินสไปเรชั่น เน็กซ์ จำกัด (WORKPOINT INSPIRATIONS NEXT)มีชื่อย่อว่า WIN-D ผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ เชื่อมโยง ศิลปิน นักร้อง ครีเอเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชมในยุคStreaming
เริ่มต้น New Content 2026 ของ WIN-D ที่พร้อมผลักดันศิลปินและไอเดียไทยให้เติบโตในอีกมิติด้วยการประเดิมโปรเจกต์แรก ที่ได้จับมือร่วมงานกับ แต๋ง อาฟเตอร์ยำ (กฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว) Content Creator ตัวแม่แห่งจักรวาลคอนเทนต์ออนไลน์ ผู้ทรงอิทธิพลด้านคอนเทนต์และความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมสร้าง ร่วมเสิร์ฟ คอนเทนต์ใหม่ในฐานะ Co-Partner Producer เพื่อเสิร์ฟความบันเทิงผู้ชมทุกแพลตฟอร์ม ด้วย 3 คอนเทนต์ใหม่ สำหรับผู้ชมคนเมือง “ออฟฟิศใหม่ใกล้ฉัน” เรียลวาไรตี้ออฟฟิศวุ่นๆของคนออฟฟิศ เล่นจริง เจ็บจริง ขำจริง เรียลแบบไร้สคริปต์ ร่วมกับ “มอสมัดจุก-มายด์” คอนเทนต์ครีเอเตอร์สุดฮอต จากช่อง “บริษัทของเรา” เจ้าของคอนเทนต์รับสมัครเด็กฝึกงานที่เป็นไวรัลให้ดาราเมืองไทย รวมถึงระดับอินเตอร์ ตบเท้ามาสัมภาษณ์เป็นเด็กฝึกงาน สู่คอนเทนต์ใหม่ที่ผู้ชมจะได้เห็น “มอสมัดจุก-มายด์” เป็นผู้บริหารในออฟฟิศจริงๆ โดยมี “แต๋ง” รับหน้าที่เป็นพนักงานตัวซีเคร็ทประจำออฟฟิศ มาพร้อมกับพนักงานปริศนาที่จะมาเซอร์ไพรส์ผู้ชมแบบคาดไม่ถึงในทุกตอนของ “ออฟฟิศใหม่ใกล้ฉัน”เตรียมล็อคคิวขำกันไว้ได้เลย เริ่ม พุธ 4 มีนาคมนี้ เวลา 22.20 น. ทางช่อง YouTube : Bangpoon Campus และ ช่อง Workpoint 23 เวลา 21.45 น.
“จันทร์ผวาหมาลืมหอน” Content talk ที่จะมาเขย่าขนหัวให้ลุก ในบรรยากาศสุดเฮี้ยน กับเรื่องเล่าสุดหลอนจากหนุ่มหล่อทั่วทุกมุมโลก ร่วมกับพิธีกรสาวสวยรับเชิญ สลับเปลี่ยนกันมาเป็นตัวชง ตัวขยี้ความหลอน ป้อนความจิ้นให้กับ “แต๋ง”พร้อมกับภารกิจวัดดวงและบทลงโทษของแต่ละตอนที่หนุ่มหล่อจะต้องเจอ ชมความหล่อฟังเรื่องหลอนไปพร้อมกัน เริ่ม จันทร์ ที่ 2 มีนาคมนี้ เวลาเวลา 22.20 น. ทางช่อง YouTube : Bangpoon Campus และ ช่อง Workpoint 23 เวลา 21.45 น.
“Young Business Talk” รายการที่จะได้เห็นนักธุรกิจพูดคุยกัน “แต๋ง” ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ แต่ยังไม่หยุดคิดจะไปต่อ มาถอดโมเดล ฟังเรื่องอันซีนของแต่ละธุรกิจ ก่อนจะประสบความสำเร็จ มาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน เริ่ม อาทิตย์ 1 มีนาคมนี้ เวลา 11.00 น. ทางช่อง YouTube : Bangpoon Campus และ ช่อง Workpoint 23 เวลา 10.30 น.