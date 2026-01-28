xs
xsm
sm
md
lg

คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ เนย-โชติกา วงค์วิลาศ
สองเพื่อนซี้นักแสดงสาวมากฝีมือ ที่ท้าทายความสามารถในอีกบทบาทสำคัญ ในฐานะนักธุรกิจและผู้ก่อตั้งแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ ที่ทั้งคู่ตั้งใจใช้เวลาในการศึกษาผลิตภัณฑ์มากว่า 2 ปี จนมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพและมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องตามมาตรฐานโดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมจัดงานฉลองเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife อย่างเป็นทางการ งานนี้มีเหล่าคนดังที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง นำโดยสามีของทั้งสองสาว ได้แก่ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ และ อาร์ม-จันทร์สิริ มณีฉาย ตามมาด้วย เดียร์น่า ฟลีโป, เบนซ์
ปุณยาพร, ยุ่น ภูษณุ, เหม่เหม่ ธัญญวีร์, ยูโด ธรรม์ธัช, ธันวา สุริยจักร, ปริม กรวรรณ (ปริม The Face) ฯลฯ ณ The Ground Bangkok เลียบด่วนรามอินทรา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

บรรยากาศในงานเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ รวม 4 ชนิดจากธรรมชาติในหนึ่งเดียว เป็นไปอย่างคึกคัก งานนี้รวบรวมเอาเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการ ทั้งวงการบันเทิง เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ บิวตี้ความงาม มารวมกันอัปเดตเทรนด์ความงามและการดูแลตัวเองอยู่ที่งานนี้ โดยไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife อย่างเป็นทางการ โดยมีสองสาวผู้ก่อตั้งแบรนด์ คิมเบอร์ลี่ และ เนย โชติกา ขึ้นกล่าวถึงที่มาเบื้องหลังบอกเล่าเส้นทางของแบรนด์ ที่ต้องบอกเลยว่าทำการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดี และตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งคู่ยืนยันผ่านการพิสูจน์ด้วยการรับประทานด้วยตัวเองจริงๆ เป็นประจำ จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ ซึ่งใช้เวลากว่า 2 ปี ถึงค่อยมั่นใจกล้าเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife นอกจากนี้ในงานทั้งสองสาว คิมเบอร์ลี่ และ เนย โชติกา ยังมีเซอร์ไพรส์แขกในงานด้วยขนมเค้กสุดอลังการ ที่มีกิมมิคเก๋ๆ โดยเป็นเค้กที่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์ รังสรรค์ขึ้นจากฝีมือของเซเลบริตี้สุดครีเอทีฟ มะเหมี่ยว-ทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานกันเลยทีเดียว

PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ เกิดจากไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ที่ชอบทำงาน ออกกำลังกาย และเป็นสายกินตัวยง ก็เลยต้องหาตัวช่วยพิเศษในวันที่เราจัดหนัก แล้วอยากรีเซ็ต บาลานซ์ร่างกายและลำไส้ ให้เกิดความสมดุล หรือบางวันกินผักผลไม้น้อย แต่ยังอยากดูแลลำไส้แบบเฮลตี้ เลยตั้งใจพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพ แบบปลอดภัย แถมยังช่วยให้นอนหลับสบาย ตื่นมาขับถ่ายอย่างเบาสบายตัวในตอนเช้า โดยรวมไฟเบอร์ 4 ชนิดจากธรรมชาติในซองเดียว ไม่มีน้ำตาล แค่ 60 kcal ใยอาหารสูงถึง 8 กรัม (เท่ากับกินผักครึ่งกิโล!) มีให้เลือก 3 รสชาติ รส Lemon Yuzu รส Mixed Fruit และรส Chamomile เป็นรสที่ คิมเบอร์ลี่ ชอบที่สุด

คิมเบอร์ลี่ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ เราทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีนด้วยกันมาก่อน ภายใต้แบรนด์ Kimberlite (คิมเบอร์ไลท์) ด้วยความที่ทั้งคิมและพี่เนย มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมากๆ ออกกำลังกาย ทำงาน ปาร์ตี้บ้าง เลยทำผลิตภัณฑ์โปรตีน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวที่ 2 ก็ทิ้งระยะนานพอสมควรกว่าได้ตัวนี้ออกมา เพราะต้องใช้เวลาจนเรามั่นใจและกล้าที่จะตะโกนว่าของเราดีนะ ปลอดภัยนะ ทั้งคิมและพี่เนยละเอียดทั้งคู่ ดูเองทุกขั้นตอน

เนย โชติกา กล่าวว่า PhyberLife ใช้เวลาในการพัฒนาสูตรเกือบ 2 ปี ใส่ใจทุกรายละเอียด เลือกสารสกัดเอง รสชาติต่างๆ คือ คิมและเนยคัดเลือกกันเอง ทดลองกันเองด้วย ทดลองแล้วทดลองอีก จนมั่นใจว่าตรงตามคอนเซ็ปท์ที่เราวางไว้ ที่สำคัญคือ การบาลานซ์ ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัย เมื่อเรามั่นใจแล้วเราถึงกล้าที่พูดได้เต็มปาก ว่าไฟเบอร์ตัวนี้ตอบโจทย์พวกเราทั้งคู่จริงๆ และอยากให้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ทุกคนด้วย

ดูรายละเอียด PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ รวม 4 ชนิดจากธรรมชาติในหนึ่งเดียว ทาง Facebook https://www.facebook.com/share/1THMBq9NmX/?mibextid=wwXIfr
IG https://www.instagram.com/kimberlite_official?igsh=bm10NmVzbnBuNmN4
TikTok https://www.tiktok.com/@kimberlite_official_?_r=1&_t=ZS-93DjNjnABdM

#Phyberlife #GoodnightPhyber #นอนดีถ่ายเบา #บาลานซ์ลำไส้บาลานซ์ชีวิต













คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง
คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง
คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง
คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง
คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น