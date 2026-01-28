คิมเบอร์ลี่ แท็กทีม เนย โชติกา สู่บทบาทนักธุรกิจสาว เปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ คนดังร่วมยินดีคับคั่ง

นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ เนย-โชติกา วงค์วิลาศ
สองเพื่อนซี้นักแสดงสาวมากฝีมือ ที่ท้าทายความสามารถในอีกบทบาทสำคัญ ในฐานะนักธุรกิจและผู้ก่อตั้งแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ ที่ทั้งคู่ตั้งใจใช้เวลาในการศึกษาผลิตภัณฑ์มากว่า 2 ปี จนมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพและมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องตามมาตรฐานโดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมจัดงานฉลองเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife อย่างเป็นทางการ งานนี้มีเหล่าคนดังที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง นำโดยสามีของทั้งสองสาว ได้แก่ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ และ อาร์ม-จันทร์สิริ มณีฉาย ตามมาด้วย เดียร์น่า ฟลีโป, เบนซ์
ปุณยาพร, ยุ่น ภูษณุ, เหม่เหม่ ธัญญวีร์, ยูโด ธรรม์ธัช, ธันวา สุริยจักร, ปริม กรวรรณ (ปริม The Face) ฯลฯ ณ The Ground Bangkok เลียบด่วนรามอินทรา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569
บรรยากาศในงานเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ รวม 4 ชนิดจากธรรมชาติในหนึ่งเดียว เป็นไปอย่างคึกคัก งานนี้รวบรวมเอาเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการ ทั้งวงการบันเทิง เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ บิวตี้ความงาม มารวมกันอัปเดตเทรนด์ความงามและการดูแลตัวเองอยู่ที่งานนี้ โดยไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife อย่างเป็นทางการ โดยมีสองสาวผู้ก่อตั้งแบรนด์ คิมเบอร์ลี่ และ เนย โชติกา ขึ้นกล่าวถึงที่มาเบื้องหลังบอกเล่าเส้นทางของแบรนด์ ที่ต้องบอกเลยว่าทำการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดี และตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งคู่ยืนยันผ่านการพิสูจน์ด้วยการรับประทานด้วยตัวเองจริงๆ เป็นประจำ จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ ซึ่งใช้เวลากว่า 2 ปี ถึงค่อยมั่นใจกล้าเปิดตัวแบรนด์ PhyberLife นอกจากนี้ในงานทั้งสองสาว คิมเบอร์ลี่ และ เนย โชติกา ยังมีเซอร์ไพรส์แขกในงานด้วยขนมเค้กสุดอลังการ ที่มีกิมมิคเก๋ๆ โดยเป็นเค้กที่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์ รังสรรค์ขึ้นจากฝีมือของเซเลบริตี้สุดครีเอทีฟ มะเหมี่ยว-ทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานกันเลยทีเดียว
PhyberLife ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ เกิดจากไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ที่ชอบทำงาน ออกกำลังกาย และเป็นสายกินตัวยง ก็เลยต้องหาตัวช่วยพิเศษในวันที่เราจัดหนัก แล้วอยากรีเซ็ต บาลานซ์ร่างกายและลำไส้ ให้เกิดความสมดุล หรือบางวันกินผักผลไม้น้อย แต่ยังอยากดูแลลำไส้แบบเฮลตี้ เลยตั้งใจพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพ แบบปลอดภัย แถมยังช่วยให้นอนหลับสบาย ตื่นมาขับถ่ายอย่างเบาสบายตัวในตอนเช้า โดยรวมไฟเบอร์ 4 ชนิดจากธรรมชาติในซองเดียว ไม่มีน้ำตาล แค่ 60 kcal ใยอาหารสูงถึง 8 กรัม (เท่ากับกินผักครึ่งกิโล!) มีให้เลือก 3 รสชาติ รส Lemon Yuzu รส Mixed Fruit และรส Chamomile เป็นรสที่ คิมเบอร์ลี่ ชอบที่สุด
คิมเบอร์ลี่ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ เราทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีนด้วยกันมาก่อน ภายใต้แบรนด์ Kimberlite (คิมเบอร์ไลท์) ด้วยความที่ทั้งคิมและพี่เนย มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมากๆ ออกกำลังกาย ทำงาน ปาร์ตี้บ้าง เลยทำผลิตภัณฑ์โปรตีน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวที่ 2 ก็ทิ้งระยะนานพอสมควรกว่าได้ตัวนี้ออกมา เพราะต้องใช้เวลาจนเรามั่นใจและกล้าที่จะตะโกนว่าของเราดีนะ ปลอดภัยนะ ทั้งคิมและพี่เนยละเอียดทั้งคู่ ดูเองทุกขั้นตอน
เนย โชติกา กล่าวว่า PhyberLife ใช้เวลาในการพัฒนาสูตรเกือบ 2 ปี ใส่ใจทุกรายละเอียด เลือกสารสกัดเอง รสชาติต่างๆ คือ คิมและเนยคัดเลือกกันเอง ทดลองกันเองด้วย ทดลองแล้วทดลองอีก จนมั่นใจว่าตรงตามคอนเซ็ปท์ที่เราวางไว้ ที่สำคัญคือ การบาลานซ์ ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัย เมื่อเรามั่นใจแล้วเราถึงกล้าที่พูดได้เต็มปาก ว่าไฟเบอร์ตัวนี้ตอบโจทย์พวกเราทั้งคู่จริงๆ และอยากให้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ทุกคนด้วย
