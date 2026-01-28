xs
คปภ. จัดงาน “INSURANCE STREET SENSE” เปิดตัวจุดเช็กอินใหม่! บนถนนทรงวาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครั้งแรกของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กับงานสตรีทอาร์ต “INSURANCE STREET SENSE” ที่ผสมผสานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะ (Street Art) ภายใต้แนวคิด S.O.S “จากความคุ้มครองทางความปลอดภัย สู่ความคุ้มครองทางวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้สิ่งมีค่าของชุมชนถูกลืมเลือน เพราะ Someone On Your Side: คปภ. อยู่ข้างๆ คุณ” พร้อมสนับสนุนการปรับโฉมทางม้าลาย และติดตั้งไลต์ติ้งตกแต่งบริเวณทางข้าม สร้างความโดดเด่นและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สัญจรไปมา ตลอดระยะเวลาจัดงาน Bangkok Design Week 2026 เทศกาลออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด
●ชมผลงาน “Typography Art” ลวดลาย Geometric สุดเท่จาก “BEERPITCH” (ภิชญ ศรีระพงษ์) ศิลปินนักออกแบบผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ HUGS Songwat
●พบกับ “น้องพิทักษ์” มาสคอตสุดคิวต์ ตัวแทนนักคุ้มครองที่พร้อมพาทัวร์แลนด์มาร์กแห่งใหม่ เฉพาะที่ HUGS Songwat เท่านั้น!
พิเศษสุดกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน
●Photo Effect สุดครีเอทีฟ: สนุกกับการถ่ายรูปกราฟิตี้บนตึกเก่าแต่เก๋าอย่าง HUGS Songwat แล้วโพสต์ พร้อมติดแฮชแท็ก #OICONYOURSIDE #BKKDW2026 รับเครื่องดื่มแก้วพิเศษ วันละ 30 แก้วเท่านั้น (เฉพาะที่ HUGS Songwat)
●AI Map ชมสตรีทอาร์ตย่านทรงวาดแบบไม่หลง เพียงสแกน QR ก็สามารถเปิดประสบการณ์เดินเที่ยวฉบับ Smart & Creative ได้
●พบเซเลบริตี้ผู้ชื่นชอบในศิลปะ โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล และ เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2026📍 HUGS Songwat ถนนทรงวาด ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
Facebook: oicthailand
Website: www.oic.or.th
Youtube: @oic.thailand
Instagram: @oic.thailand
X: oic_thailand

TikTok: oicthailand

#OICSTREETSENSE #OICONYOURSIDE
#ประกันภัยใกล้ฉัน #OICอยู่ข้างๆคุณ #คปภ.อยู่ข้างๆคุณ
#BKKDW2026 #BangkokDesignWeek #DesignSOS









