“มาวิน” โหมงานหนัก หายใจไม่ออก เกือบขิต! เบรกมีลูกคนที่ 2 ห่วงสุขภาพ “ตู่ ปิยวดี” ลั่นรักภรรยามากกว่าลูก

“มาวิน” เปิดใจนาทีเฉียดตายเหตุโหมงานหนักจนหายใจไม่ออก รักษา 1 ปีเต็ม ประกาศเบรกแพลนมีลูกคนที่สองห่วงสุขภาพ “ตู่ ปิยวดี” ลั่นประโยคเด็ดรักภรรยามากกว่าลูก ส่วนบทพระนารายณ์ในบุพเพฯ BL คือเกียรติสูงสุด
ได้มารับบทเป็นพระนารายณ์ ในซีรีส์เรื่อง บุพเพสันนิวาส Love Destiny ฉบับ Boy Love (BL) สำหรับนักแสดงพ่อลูกอ่อน “มาวิน ทวีผล” ทำเอาเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นและเป็นเกียรติมาก เพราะเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ และที่สำคัญภรรยาสุดที่รัก “ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์” ก็เป็นคนอนุมัติให้เล่นเองเลยด้วย
“รับบทเป็นพระนารายครับ ตื่นเต้นมาก เป็นบทที่ได้รับเกียรติมาก ชีวิตนักแสดงคนนึงถ้าได้เล่นพีเรียด ได้เล่นเป็นบทบุคคลที่มีในประวัติศาสตร์ก็แฮปปี้ แต่นี่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีตัวตนจริง ผมถือว่าเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากๆ ครับ ภาษา คำพูด การแต่งกาย ทั้งพลังที่ต้องปล่อยออกมาเวลาแสดงเยอะมากๆ ครับ ก็กดดัน ตื่นเต้น แต่คิดว่าทำได้ครับ เมียตื่นเต้นกว่าผมอีก คุณตู่เขาจิ้นวายมานานแล้ว เขาชอบ เขาบอกให้รับบทนี้เลย เขาเป็นคนรับเอง เขาดูให้เลยว่าเรื่องนี้เธอต้องเล่น เพราะเป็นบทของรอมแพงเขียนขึ้นมาใหม่ด้วย นักแสดงด้วย และเราได้เล่นบทนี้ด้วย ก็เป็นเกียรติมากครับ
แต่ผมไม่ได้กดดันกับความสำเร็จของเวอร์ชั่นเก่านะ ผมรู้สึกว่าอันนั้นเป็นมาสเตอร์พีซ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง การตีความอีกอย่างนึง ผมว่าเป็นอะไรใหม่ๆ ที่อยากจะลองครับ ก็ต้องท่องบทและนั่งจินตนาการ เพราะผมเชื่อว่าด้วยความเป็นบทแบบนี้ ตัวหนังสือมันบอกอารมณ์ บอกความรู้สึกอยู่แล้ว ก็ทำการบ้านตรงนั้นไป แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่ ไม่แน่ใจทางทีม แต่ตัวผมจะเริ่มถ่ายกลางเดือนก.พ.นี้ครับ แต่เห็นว่าน่าจะได้ดูกันกลางๆ ปีนะ”
บอกถึงภรรยาอยากมีลูกคนที่สอง แต่ถ้าร่างกายไม่อำนวย ก็ไม่จำเป็นต้องมี
“ถ้าเมียพร้อม ผมจะปฏิเสธเหรอครับ แต่จริงๆ ไม่ได้มีแพลนกัน ตอนแรกคิดว่าแค่คนเดียวเลย แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาบอกว่าอยากมีอีกคนนึง แต่ผมบอกแล้วว่ายังไงผมก็รักเขาที่สุด ไม่ใช่ลูก เพราะฉะนั้นก็เอาให้ร่างกายเขาพร้อม ถ้าไม่พร้อม แค่นี้ก็โอเคครับ มีคนเดียวก็มีความสุขแล้ว แต่เพราะเรายังมีตัวอ่อนเหลืออยู่ เพราะตู่ทำมา 9 รอบ ก็ยังมีตัวอ่อนเหลืออยู่ที่เก็บไว้ มาดูสิว่าใครจะเป็นผู้โชคดี หรืออาจจะแค่นี้ก็แล้วแต่ แต่ถ้าถามผมก็อยากให้เขาพักอีกสักปีค่อยว่ากัน ต้องไปหาหมอตรวจด้วย เขาอายุเยอะขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะยังสวยเซี้ยะมากก็ตาม ผมอยากให้เขาปลอดภัย อยากให้เขาแข็งแรง ไม่ใช่ว่ามีลูกแล้วต้องทำให้ร่างกายเขาผิดพลาดขึ้นมา ผมไม่เอา ผมไม่อยากให้เขาเลี้ยงเหมียวหมี่แล้วต้องมาวิ่งตามลูกไม่ทัน ไปกิจกรรมลูกไม่ได้ นั่นไม่ใช่คำตอบของเรา ไม่จำเป็นเลย
ถ้าเขาอยากมี แต่ถ้าร่างกายเขาไม่พร้อม ผมก็ไม่เอา ผมไม่อนุญาต ผมไม่ให้ ผมบอกเลยว่าผมจะรักแค่ลูกสาว ถ้าออกมามันต้องพร้อม ลูกไม่ผิด แต่ถ้าออกมาแล้วทำให้แม่ไม่โอเค มันก็โทษใครไม่ได้ แต่ผมก็จะเสียใจ ผมไม่อยากเป็นแบบนั้น ตู่เขาก็ฟิต แต่เขาไม่ออกกำลังกายเลยนะ เขาบอกว่าเลี้ยงลูกเขาก็ทำหลายอย่าง เป็นผู้บริหารด้วย แต่เขาก็ต้องกลับมาออกกำลังกายให้มากกว่านี้ ต้องเฟิร์มร่างกายให้มากกว่านี้ แต่เขาก็ดูสดใสขึ้นตั้งแต่มีลูก แต่เหนื่อยมาก ก็รักเมีย อยากให้เมียแข็งแรง”
เผยเคยเกือบขิต เพราะลุยงานหนักไม่ได้พักผ่อน
“ตัวผมเองก็ต้องฟิตด้วย ผมก็เป็นหอบหืดเรื้อรังนะ ต้องรักษา 1 ปีเต็ม นี่รักษามา 3 เดือนแล้ว คือมันหายใจไม่เข้า ตอนแรกนึกว่าจะขิตแล้วเหมือนกัน เหนื่อยมากปีที่แล้วผมทำงานหนักเกินไป ไม่มีวันพัก แล้วกลับมาเลี้ยงลูกด้วย บางทีเลิกกองตี 2 พอ 6 โมงเช้าเลี้ยงลูกต่อ วันนึงนอนตื่นมาแล้วหายใจไม่ออก มันปวดปอด ปวดหน้าอกมากเลย ไอไม่หยุด เรื้อรังเลย พอไปหาหมอ หมอก็บอกว่าปลายปอดผมที่เก็บอากาศมันตีบ ก็ต้องใช้เวลารักษา 1 ปี ตอนนี้ก็ 3 เดือนแล้ว
ช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้พักเลย ไม่มีวันหยุด บางทีออกกองรายการเที่ยวฟินกินฉ่ำ รายการทุกวีก แล้วไปต่างจังหวัด ปีที่แล้วเดินทาง 50 จังหวัดทั่วประเทศไทย ออกจากบ้านตี 3 ถ่าย 2 วัน กลับมาบ้านเช้าอีกวันนึง แล้ววันนึงเดินทาง 7-8 กิโล แล้วผมก็เอนเตอร์เทนคนที่เข้ามาหาเราทุกคนหมด มันเหนื่อยมาก ใช้พลังชีวิตสูงมาก ไหนจะงานเพจ ไหนจะงานลูกค้า ไหนจะเลี้ยงลูก ก็ร่วงสนิทเลยครับ แต่วันที่รู้สึกเกือบจะขิตคือมันหายใจไม่ออก แพนิกเลย มันเหนื่อยมาก โคตรทรมาน เหมือนคนจะขาดใจตาย หายใจไม่เข้า ต้องโช้คๆ ตลอด ในหัวตอนนั้นกลัวตายมากครับ กลัวไม่ได้อยู่กับลูก
ปีนี้เอาใหม่เลย ต้องมีวันหยุด เงินอยากได้ แต่สุขภาพสำคัญกว่า เพราะปีที่แล้วทำงานมีความสุขมาก ทุกอย่างดี แฮปปี้ อนาคตรุ่งเรืองเลย แต่พอป่วยแล้วมีเงินก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆ หมอก็รักษาตามอาการ ยาวิเศษอะไรก็ช่วยไม่ได้ ผมเคยผ่าไซนัสมาแล้ว แต่อันนี้หลอดลมมันตีบ หายใจไม่เข้าเป็นหอบหืดเรื้อรัง เหนื่อยง่าย ตอนอ่านข่าวยังจะเป็นลม หน้ามืด แล้วจังหวะการหายใจมันขาดตอนไม่ได้ ยังบอกจอย ชลธิชาเลยว่าถ้าพี่ไม่ไหว จอยแทนพี่เลยนะ พี่หายใจไม่ออก มันน่ากลัว”
บอกผลจากฝุ่น pm2.5 รุนแรงมาก
“แต่ล่าสุดดีขึ้นแล้วครับ แต่บางครั้งยังมีต้องโช้คตัวขยายหลอดลมตลอด ผมก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นมาก ตอนนี้ซิกแพ็กกลับมาแล้ว กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มจริงจังเลย คุมอาหาร รู้เลยว่าสุขภาพปีที่ผ่านมามันเละขนาดไหน แล้วก็เรื่องฝุ่นด้วย ทุกคนระวังไว้นะครับ ผมเห็นค่าฝุ่น 30 กว่า 40 กว่า คิดว่าพาลูกไปเดินเล่นได้ แต่หมอบอกว่า pm 2.5 เข้าไปในปอดแล้วมันเอาไม่ออก แล้วผมควรจะร่างกายฟิตกว่านี้แต่ตอนนี้มันได้แค่นี้ เพราะว่าฝุ่น และเราเป็นภูมิแพ้ด้วย มันเซนซิทีฟมาก แต่ตอนนี้กลับมาฟิตจริงจังครับ ถ้าเรื่องลมหายใจน่าจะกลับมา 60% ดีใจมากที่รู้ตัวทัน ตอนนั้นที่เป็นคิดว่าจะตายนะ มันปวดหน้าอกเลย น่ากลัวมาก ฝากบอกทุกคนนะ มันเป็นภัยเงียบ แต่มันมาตูมเดียวน่ากลัวมาก ร่างกายสุขภาพสำคัญที่สุด มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ดี
แต่ผมเป็นหอบตั้งแต่เกิดแล้ว ตอนเกิดมาผมหนักแค่ 1.7 กิโลกรัม ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้ว เป็นหอบหืด แล้วพอตอนนี้ร่างกายวีกมากๆ มันกลับมาหมดเลย ก็ค่อยๆ ถอน ค่อยๆ แก้กันไป ปรับพฤติกรรม แอลกอฮอลล์น้อยลง นอนเร็วขึ้น รับงานน้อยลง เลือกงานให้มากขึ้น ก็เพื่อลูก เพื่อเมีย เมียบอกพรุ่งนี้หยุดวันนึง ได้อยู่บ้านกับลูกโคตรมีความสุขเลย”