ช็อก! “นุ่น-หลุยส์” สูญเสียลูกคนแรก แถลงพรุ่งนี้

กลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิง หลังจากที่ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวการสูญเสีย ในวันที่ 29 ม.ค.69 โดยมี พญ.ปานวาด หาญอมร สูตินรีแพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลสมิติเวช และ นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสคร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PWS CLINIC BANGKOK ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ขณะที่หลุยส์กับนุ่นของดตอบคำถามและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
อย่างไรก็ตาม การสูญเสียครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่บีบหัวใจเป็นอย่างมาก เพราะนุ่น-หลุยส์พยายามหนักมากที่จะมีลูกมานานถึง 6 ปี กระทั่งสมหวัง ประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้รับทราบในเดือนก.ย.68 ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่มีความสุขมาก เตรียมห้องรอลูก และเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 69 นุ่นได้โพสต์ภาพอัลตร้าซาวด์ พร้อมแฮชแท็ก 18 วันที่รอคอย ไม่นานก็จะเจอหน้าลูกแล้ว แต่สุดท้ายก็มาพบกับความสูญเสีย