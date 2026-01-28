“ใหม่ ภวัต” เปิดใจชะตากรรมละคร “กลิ่นมาลี” หลังโดนพิษกระแส “โตโน่” ล่าสุดมีแววได้ชมกันแล้ว

“ใหม่ ภวัต” ผู้กำกับ “กลิ่นมาลี” เปิดใจถึงชะตากรรมละครหลังโดนพิษกระแส “โตโน่” จนต้องเลื่อน ยอมรับสงสารทุกคนรวมทั้งตัวเอง พร้อมทำใจหากไม่ได้ออนแอร์อีก แต่ล่าสุดมีแววได้ชมกันแล้ว
หลังจากที่ละครเรื่อง กลิ่นมาลี โดนเลื่อนไปแล้วรอบนึงเซ่นพิษกระแสของพระเอกหนุ่ม “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” ในปีที่ผ่านมา ล่าสุดได้เจอตัวผู้กำกับของเรื่องนี้อย่าง “ใหม่ ภวัต พนังคศิริ”ในงานบวงสรวงเปิดตัว บุพเพสันนิวาส Love Destiny ณ ท่าเรือวัดโพธิ์ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าตัวก็เผยว่ามีแววเหมือนจะได้ออนแอร์ในอีกไม่นานนี้ แต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าต้องเลื่อนออกไปอีกตนก็ต้องทำใจ
“แว่วมาว่าจะออนแอร์แล้ว ก็ดีใจ ถามว่ากังวลไหม อยากให้เห็นงาน กลิ่นมาลีมันมีความสดใสน่ารัก และผมว่าเปิดใจดูน้อง ดูคู่รอง น้องไม่ได้เป็นอย่างที่ภาพเห็น และผมว่าโน่เป็นเด็กโอเคสำหรับผมและสำหรับงานที่มันออกมา อยากให้คนเปิดใจ น่าจะใกล้ถึงเวลาได้ดูกันแล้วล่ะมั้ง แต่ถ้าจะไม่ได้ออนแอร์ ถ้าจะเลื่อนอีกก็ไม่แปลกใจ อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเปิดรับ สักวันนึงถ้าถึงเวลาผมคิดว่ามันคงยังไม่สายเกินไป เท่าที่ดูงานของตัวเองก็รู้สึกว่ามันยังได้อยู่มั้ง คงยังไม่เชยไปหรอก”
ยอมรับสงสารทุกคน และพร้อมซัปพอร์ต “โตโน่”
“ก็ไม่คิดว่าข่าวจะมีผลกับละครขนาดนี้ รุนแรงเหมือนกัน สงสารทุกคน สงสารน้องและสงสารทีมงาน สงสารทุกฝ่าย สงสารตัวเองด้วย (หัวเราะ) สงสารทางช่องและเข้าใจที่งานมันถูกเลื่อนมา ผมก็ได้คุยกับน้องตอนช่วงแรกๆ เขาไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ แต่ก็คอยให้กำลังใจ ซัปพอร์ตน้องครับ เขาก็มาขอโทษ โน่เป็นคนนึงที่แมนนะ นิสัยน้องนะ แต่อะไรบางอย่างความเป็นมนุษย์ของเขา ทุกคนมี ผมก็ไม่อยากวิจารณ์ มันเป็นเรื่องส่วนตัว
ก็อยู่ที่คนดูตัดสินดีกว่าอยากให้ดูละครเป็นละคร ซีรีส์เป็นซีรีส์ อย่าเอาซีรีส์ละครไปรวมกับชีวิตจริง มันจะไม่สนุกเอา แต่ถ้าสมมติมันไม่ได้ออนแอร์จริงๆ เราก็ต้องทำใจ ก็ทำใจไปขนาดนี้แล้ว (หัวเราะ)แต่ก็ได้ข่าวแว่วๆ มาว่าอาจจะได้ออนแอร์นะ เพราะมีการเริ่มที่จะมาหาฟุตเทจกันแล้ว ผมก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนจะได้ดูผลงานชิ้นนี้ อยากให้ได้ดูกัน”