อวดบ้านพร้อมอวดแฟน “เต้ย จรินทร์พร” เซอร์ไพรส์ หายไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่ญี่ปุ่น

หายไปจากโซเชียลอยู่นาน ล่าสุด “เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ” ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าหายไปไหน พร้อมกับเซอร์ไพรส์แฟนๆ อยู่ไม่น้อย เพราะตอนนี้เต้ยกำลังสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนเม.ย. ปีที่ผ่านมา ตอนนี้บ้านพร้อมเข้าอยู่แล้ว โดยเต้ยโพสต์ภาพและคลิปให้แฟนๆ ได้ชื่นชมผลงานของเจ้าตัว ท่ามกลางหิมะขาวโพลน และความรักที่เบ่งบานกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ หวานสุดๆ
“อยู่ๆ ก็ปลายเดือนมกรา อีก 2 วันก็วันเกิดแล้ว เดือนนี้แทบจะไม่ได้จับมือถือเลย ไม่ได้โพสต์อะไรทั้งนั้น อยู่กับสิ่งตรงหน้ามากๆ อะไรใหม่ๆ เริ่มสร้างบ้านที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีที่แล้ว ประมาณเมษา ตอนนี้บ้านเสร็จแล้วเลยมาลองอยู่ดู นี่ก็เกือบเดือนแล้ว ฮี่ๆๆ :))) 🫠”