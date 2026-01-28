รัฐบาลประกาศอัดฉีดวงการบันเทิง คืนเงินทุนทำหนัง 30 เปอร์เซ็นต์ หวังเงินสะพัด 4,600 ล้าน

“ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิด 2 มาตรการใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิง ช่วยคืนเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อเรื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด เชื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดี สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน มีเงินสะพัดปีละ 4,600 พันล้าน
27 ม.ค. 2568 “นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศ Kick Off การใช้อย่างเป็นทางการ 2 มาตรการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศ และมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติ เผยอยากยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ให้ออกไปสู่สายตาชาวโลก เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
“ก็อยากจะยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะคอนเทนต์ไทย ให้เป็นคอนเทนต์โลก และที่สำคัญคือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศได้ด้วย และยังส่งเสริมเรื่องการหมุนเวียนของเศรษฐกิจได้ เงื่อนไขที่จะผ่านเกณฑ์คัดเลือก เรื่องแรกก็คือทุนการผลิตตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป จะได้ 15 เปอร์เซ็นต์ และถ้าตรงธีมที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องงานประเพณี ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และอาหารไทย ก็จะได้อีก 5 เปอร์เซ็นต์
ส่วนในกรณีที่มีการลงทุนตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ก็จะได้เงินคืนอีกร้อยละ 2.5 ถ้าทุนการผลิต 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้เงินคืนอีก 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีการฉายในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างชาติ โรงภาพยนตร์ต่างชาติ ทีวีต่างชาติ ก็จะได้เพิ่มอีก 5 เปอร์เซ็นต์ค่ะ”
ไม่มีกำหนดว่าใน 1 ปี จะให้ได้กี่เรื่อง
“เราไม่ได้มีกำหนดค่ะ สามารถยื่นกันเข้ามาได้ค่ะ ฟีดแบ็กจากผู้ผลิต ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงไทย ซึ่งมีการชะลอตัวมาระยะหนึ่ง วันนี้ก็คือว่าเป็นการสร้างความตื่นตัว ให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยได้ไปต่อค่ะ คนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ก็สามารถมาร่วมได้ ถ้ามีทุนการผลิตตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป”
เป็นมาตรการระยะยาว ที่จะสร้างความยั่งยืนได้
“มาตรการที่เราสร้างแรงจูงใจ ให้มีการผลิตคอนเทนต์ที่มีความสร้างสรรค์ ก็ถือว่าเป็นมาตรการในระยะยาว ที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ เรียกได้ว่าเป็นการการันตี ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สิ่งที่จะเห็นภาพชัดเจน เรื่องแรกคือการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ที่สามารถสร้างการแข่งขัน และนำไปสู่สายตาชาวโลกได้ สองคือเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สามคือระบบเศรษฐกิจ ที่จะสามารถสร้างเงินสะพัดได้ 4,600 ล้านบาทต่อปี
ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ตระหนักถึงปัญหา ที่มีการชะลอตัวของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย การที่เราสร้างมาตราการ สร้างแรงจูงใจ ก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติที่จะมาจ้างคนไทยประดิษฐ์ ต้องเรียนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขามีมาตรการนี้กันแทบทุกประเทศ เราเดินมาช้ากว่าเขา แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่เราจะส่งเสริม
กับผู้จัดที่มาร่วมงานวันนี้ ก็ได้มีการหารือเรื่องการผลิตผลงาน ขอให้ผลิตงานที่สร้างสรรค์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ เป็นการคุยในภาพรวม ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องการคืนสิทธิประโยชน์ ตอนแรกการตั้งมาตราการของเรา ตั้งทุนการผลิตอยู่ที่ 30 ล้านบาท แต่พอเราเปิดรับฟังความคิดเห็น เราก็ได้ทราบว่าวงเงินการผลิต 30 ล้านมันค่อนข้างสูง ก็ได้มีการลดทุนการผลิตเหลือ 15 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่เล็ก ก็จะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์มากขึ้น”