“บัว นลินทิพย์” ช็อกจริงแฟนคุกเข่าขอแต่ง ไม่เหมือนในละคร แพลนวิวาห์เรียบง่าย ไม่ต้องเวอร์ รอฤกษ์มงคล

“บัว นลินทิพย์” เปิดใจนาทีถูกขอแต่งงานกลางญี่ปุ่น ยอมรับช็อกจริง ไม่เหมือนในละครที่เคยเล่น มันคือความรู้สึกที่ทำอะไรไม่ถูก เผยซุ่มคบมาสักพักก่อนเปิดตัว เตรียมจัดงานวิวาห์เรียบง่าย ไม่ต้องเวอร์ ซีเรียสรอฤกษ์มงคล
ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง “บัว นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ”เพิ่งถูกเซอร์ไพรส์ ถูกแฟนหนุ่ม “วิน วีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล”คุกเข่าขอแต่งงานกลางทริปเที่ยวญี่ปุ่นไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี 2568 ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก ล่าสุดเจอตัวบัว นลินทิพย์ เจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่าช็อกและเซอร์ไพรส์ เพราะไม่เหมือนในละคร
“เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มาก ไม่รู้เรื่องเลยวันนั้น เพื่อนๆ รู้กันหมด รู้กันมานานแล้วด้วย ถามว่ามีวี่แววก่อนไหม มีพูดคุยกันบ้าง แต่ไม่คิดว่าตอนนี้ ทริปนี้วางแผนนานแล้วค่ะ บัวเป็นคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้ว ไปทุกปี วางแผนมาแต่ไม่ได้คิดเรื่องขอแต่งงานนะเราไม่ได้เตรียมชุดรอไว้เลย ซึ่งชุดวันนั้นมันบังเอิญมาก ตอนแรกจะใส่ชุดอีกสีนึงด้วย แต่ไม่รู้อะไรดลใจให้ใส่สีนี้”
ยอมรับช็อก ไม่เหมือนในละคร
“ตอนแรกแอบคิดเหมือนกัน เราถูกขอแต่งงานมาทุกเรื่องแล้ว มันจะเคยชินหรือเปล่า แต่พอเอาเข้าจริง ไม่เหมือนกันนะ เป็นความรู้สึกที่ต่างกันมาก มันไม่ใช่ความรู้สึกดีใจแฮปปี้มีความสุข แต่มันช็อกทำอะไรไม่ถูก แฟนก็ตื่นเต้นมาก แหวนคว่ำแหวนหงาย เปิดฝั่งไหน ถามด้วยนะว่าต้องใส่หรือยัง คือเราไม่รู้เลย รู้แค่ทำไมช่วงนี้คุยไลน์บ่อยจัง ปกติเขาจะเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้งเท่าไหร่ แต่รอบนี้ทำไมไปลองชุดบ่อย ซื้อของเยอะจัง แค่มีความเอ๊ะ แต่ไม่ได้คิดจริงๆ”
ทุกคนคงตกใจเปิดตัวแล้วขอแต่งงานเลย แต่ซุ่มคบสักระยะนึงแล้ว
“ทุกคนคงตกใจ เร็วมากเหมือนกัน จริงๆ คุยกันมาสักระยะแล้วค่ะ ที่ทุกคนเห็นบัวเปิดตัว จริงๆ ไม่ได้คิดว่าจะเปิดตัวนะ แต่เป็นวันครบรอบเลยลงรูปเฉยๆ แล้วอีกไม่กี่วันก็แต่งงานเลย ทำไมเร็วจัง(แฮปปี้?) ก็อย่างที่เห็นค่ะ ตอนคนไปเปิดประวัติเขา เขาไม่ได้ว่าอะไรค่ะ เขาเป็นคนธรรมดาคนนึง ก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกนิดนึง บัวให้พื้นที่ส่วนตัวเขา ถ้าคนไปสนใจ เขาอาจจะใช้ชีวิตในการทำงานลำบาก”
ซีเรียสเรื่องฤกษ์ทั้งคู่
”ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ คงต้องรอฤกษ์ก่อน อยากแต่งเมื่อไหร่ไม่แน่ใจ ยังไม่รู้เลย ต้องรอฤกษ์ก่อน บัวและเขาเป็นคนซีเรียสเรื่องฤกษ์นิดนึงขนาดจะเปลี่ยนโทรศัพท์เรายังมีฤกษ์เลย ออกจากบ้านยังใส่เสื้อผ้าดูสีเลย ถ้าแต่งงานก็ยังทำงานอยู่นะ”
ก้าวไปอีกสเต็ปของชีวิตคู่
”ตอนนี้เหมือนเดิม แต่มีความพิเศษขึ้น รู้สึกว่าเป็นการก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่ง ที่คนบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้มีคนขอแต่งงานแล้ว สบายใจขึ้นไหมก็เหมือนเดิมนะเราไม่ได้ปิดหรืออะไร มีชีวิตปกติ”
งานแต่งขอเรียบง่าย ไม่ชอบเวอร์
“เพื่อนมีถาม ทุกคนถามแหละ ถามจนกระทั่งจะมีลูกเมื่อไหร่ (หัวเราะ) งานแต่งอยากได้ความเรียบง่าย ไม่ได้ชอบความเวอร์อะไรมาก เชิญคนที่เรารักมากินข้าวกัน อบอุ่น น่ารักๆ ไม่ได้คิดว่าจะต้องงานใหญ่จุดพลุ ไม่ใช่สไตล์ แฟนเขาโรแมนติกกว่าบัวนะ บัวซอฟต์ไปเลย”