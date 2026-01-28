Grand Opening เปิดตัวค่ายเพลง Mun Lap Media Entertainment ซิงเกิ้ลแรก“คืนนี้พี่โสด” Rocketeer อยู่ในโหมดไม่มีใคร

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา กองทัพสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกในการเดินทางของเสียงดนตรี ความฝัน ของศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมร่วมงานแถลงข่าวเปิดค่ายเพลง เปิดตัวศิลปินค่าย Mun Lap Media Entertainment ซึ่งมีผู้บริหารค่ายสาวสวย คุณมณธิชา เชี่ยวชาญ (ขนม) และเปิดตัวศิลปิน วง Rocketeer เจ้าของซิงเกิ้ล “คืนนี้พี่โสด” และ อามมี่ maxim กำลังปล้ำทำซิงเกิ้ลแรกอยู่ โดยศิลปินวง Rocketeer ประกอบด้วย…บอส – ร้องนำ /เบียร์ – มือกีต้าร์/ ทีเด็ด – มือเบส/ ซีเค - มือกลอง
โดยในงานนี้มีศิลปินนักร้องยุค 90 นักร้องดาวรุ่งลูกทุ่งไทย มาร่วมงานกันมากมาย พร้อมรวมเหล่าอินฟลูตัวท๊อปของวงการ ซึ่งงานนี้ได้ บก.ตุ่น อินเตอร์ ประธาน สื่อมวลชนอิสระ ประเทศไทย มือประชาสัมพันธ์อันดับต้นๆของประเทศไทย มาวางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ให้อีกด้วย
และเป็นโอกาสอันดีมากๆ สำหรับแฟนๆเพลง และfcของวง Rocketeer ทางค่าย Mun Lap Media Entertainment มีรางวัลให้สำหรับแฟนๆที่เล่นแผ่นเสียง เต้น เล่น รีวิว ซิงเกิ้ล “คืนนี้พี่โสด” ประกอบบนแพลตฟอร์ม TikTok โดย #คืนนี้พี่โสด หรือ #Rocketeer เป็นแนวสร้างสรรค์ สนุกสนาน ให้ความบันเทิง ทางค่ายจะเลือกผู้ชนะ10ท่าน ซึ่งจะได้ของรางวัลจากทางค่าย Mun Lap Media Entertainment
รู้แล้วอย่าช้า รีบเล่นแผ่นเสียง “คืนนี้พี่โสด” #Rocketeer โดยพร้อมเพียงกันได้เลย หรือฟังเพลงดูMV ได้ที่ YouTube คลิ๊ก https://youtu.be/FS9psgELYz4?si=AcdfqEx-qI1bQJOF