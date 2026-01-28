xs
คบนานต้องแต่งไหม? “จันจิ” เสียใจ ถูกคนตัดสินชีวิต คบนานไม่แต่ง เราคงไม่ใช่ ยันแฮปปี้รัก “มาริโอ้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นดรามาเลยทีเดียว หลังจาก “มาริโอ้ เมาเร่อ” ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการแต่งงานกับ “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” แฟนสาวซึ่งคบหาดูใจกันมายาวนาน ว่าตนเองยังไม่รีบแต่งงาน เพราะอยากโฟกัสที่เรื่องงานก่อน

คำตอบของมาริโอ้ ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นทำนองว่าคบนานแต่ไม่แต่ง แสดงว่าเราอาจไม่ใช่ หรือ คบนานขนาดนี้ ทำไมยังไม่แต่ง ฝ่ายหญิงต้องรออีกนานเท่าไหร่

ล่าสุด จันจิ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นนี้ ยันการตื่นมาแล้วมีมาริโอ้เป็นกำลังใจให้ทุกวัน ตนก็แฮปปี้มากแล้ว ทุกข์ใจที่คนมาสรุปชีวิตตนแบบนี้

“การคบใครนานๆ มันต้องแต่งไหม ไม่แต่งแปลว่าไม่ใช่จริงหรอ จริง หรือ ไม่ ก็แล้วแต่คน

แต่สำหรับจันจิวันนี้นะคะ การที่จิตื่นมา มีพี่โอ้ที่น่ารักมากๆ เป็นกำลังใจในทุกๆวัน ช่วยเหลือกัน เป็นที่ปรึกษา เป็นทุกอย่างในชีวิตจิ มันแฮปปี้มากกก ขอทำงานก่อนน้า เมื่อไหร่เมื่อนั้น หรือไม่มี ก็แค่ไม่มี แค่นั้นเองคับ

มันเสียใจนะคะ การที่ใครก็ตามพิมพ์บอก คบนานไม่แต่ง เราคงไม่ใช่ เค้าคงคบเราไปวันๆ จิ งง จิแค่ไม่แต่งงาน แต่ทำไมต้องรู้สึกทุกข์ใจที่มีแต่คนมาสรุปชีวิตจิแบบนี้”








